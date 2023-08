Thanh niên mua máy in 3D để chế tạo súng

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 7/2023, khi lên mạng internet thì Phạm Ngọc Sơn phát hiện nhiều trang mạng nước ngoài có hướng dẫn cách chế tạo, sử dụng vũ khí quân dụng được làm từ nhựa thông qua máy in 3D. Xuất phát từ động cơ vụ lợi, muốn kiếm tiền thông qua việc mua bán vũ khí , Sơn lên các trang mạng này và tìm kiếm các bản thiết kế súng và đặt dịch vụ in 3D tại Việt Nam.

Đối tượng Phạm Ngọc Sơn tại cơ quan công an.

Sau khi nhận được các linh kiện in 3D, Sơn tự làm thêm nòng bằng đồng, khoan tiện kim hỏa và lò xo để lắp vào súng. Khi súng đã hoàn chỉnh thì Sơn đem bán cho khách hàng có nhu cầu thông qua dịch vụ giao hàng.

Ngày 12/8/2023, Phạm Ngọc Sơn đem 4 khẩu súng gửi cho khách hàng thông qua dịch vụ tại Bưu cục giao hàng tiết kiệm ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thì bị Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Bưu cục tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ 4 khẩu súng.

4 khẩu súng công an thu giữ được.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can đối với Phạm Ngọc Sơn để tiếp tục điều tra , làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.