Thanh niên lương nửa tỷ/ năm đi xem mắt 50 lần vẫn "toang", biết lý do dân mạng phán: Ế là đáng!

Việc trai ế, gái ế đến một độ tuổi nhất định được gia đình, bạn bè mai mối hay giới thiệu đi xem mắt đã trở thành một hoạt động khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Nhưng thông thường, người ta cũng chỉ xem đến vài ba lần là thành công, chứ "chạm mốc" 50 lần xem mắt vẫn ế hoàn ế như nam thanh niên trong câu chuyện dưới đây thì đúng là hiếm có khó tìm.

Cụ thể, mới đây một nam thanh niên họ Vũ đến từ Hàng Châu (Trung Quốc) đã lên mạng kể khổ về việc đi xem mắt 5 lần 7 lượt đều "toang". Anh chàng cho hay bản thân năm nay 27 tuổi, cao 1m80, hiện đang làm giám sát viên tại một trường mẫu giáo. Mức thu nhập hàng năm của Vũ rơi vào khoảng 150.000 NDT (khoảng 534 triệu VNĐ), gấp đôi thu nhập bình quân của người dân Trung Quốc.

Đi xem mắt 50 lần nhưng thanh niên này vẫn không thành công (Ảnh minh họa)

Do làm việc trong môi trường không có nữ giới nào khác ngoài... cô canteen và cô lao công nên Vũ tìm đến các ứng dụng MXH cũng như lời giới thiệu của họ hàng để có các cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, dù đã xem mắt tới 50 lần, anh chàng vẫn không thể kiếm được nửa kia ưng ý. Anh chàng thậm chí còn lập hẳn bảng Excel để tổng kết chi tiết các cuộc hẹn này.

Theo đó, bảng Excel gồm các đề mục: Số thứ tự, người giới thiệu, nơi gặp gỡ, lý do không phù hợp, đặc điểm riêng biệt, kết quả. Đáng chú ý nhất phải kể đến cột lý do. Các lý do nam thanh niên đưa ra bao gồm "Đối phương là mẹ đơn thân, không hợp", "Chỉ cao 1m50, quá lùn", "Ảnh chụp trên trang cá nhân với đời thực khác xa nhau", "Hai bên không có tình cảm với nhau", "Tôi thích cô ấy nhưng cô ấy không thích tôi"... Trong số đó, lý do "Trông hơi béo" xuất hiện nhiều nhất.

Anh chàng lập bảng Excel tổng kết chi tiết các buổi xem mắt

Chưa dừng lại ở đó, Vũ còn cho hay vì đi xem mắt quá nhiều mà từ một người rụt rè giờ anh chàng đã trở thành một chuyên gia hẹn hò. Mới đầu, sau khi hẹn hò xem mắt xong, anh chàng sẽ nhắn tin và cho đối phương 72 giờ để trả lời. Nếu đối phương không trả lời mà vẫn cập nhật mạng xã hội thì anh sẽ lập tức chặn liên lạc. Dần dà, thời gian chờ đợi của Vũ rút ngắn xuống còn 48 giờ, 36 giờ rồi đến hiện tại chỉ còn 24 giờ.

"Trả lời tin nhắn khó vậy sao? Nếu không phù hợp thì có thể nói thẳng với tôi, mọi người đều lớn rồi mà", anh chàng nói. Với Vũ, hôn nhân không phải trò trẻ con, phải thật cẩn trọng trong việc tìm ra người sẽ gắn bó với mình lâu dài.

Từ cảm xúc cảm thông ban đầu, sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân, phần đông cư dân mạng đều cho rằng nam thanh niên này ế là hoàn toàn xứng đáng. Có thể thấy, anh chàng dường như khá quan trọng chuyện ngoại hình. Không chỉ thế, Vũ cũng không có tiêu chí bạn đời rõ ràng, kết quả là khiến người mai mối không biết đường nào mà lần, không biết kiếm đối tượng thế nào cho hợp mắt Vũ.

- Điều kiện anh chàng này tốt như thế mà đến tầm này vẫn ế, thế thì nguyên nhân chắc chắn là ở tính cách của anh ta rồi.

- Kén quá bạn ơi, cái gì cũng phải phiên phiến thôi chứ.

- Chọn bạn đời chứ có chọn hoa hậu đâu nhỉ? Lý do xem mắt thất bại toàn cái gì không á, đọc nghe chán.

- Lỗi cũng ở người mai mối nữa, biết anh này kén chọn thì nên giới thiệu kỹ một chút, tránh mất thời gian cho cả hai bên.

Ảnh: Tổng hợp