Thanh niên công sở "có duyên chết liền": Đang thả thính tự dưng hỏi một câu "bôi gio trát trấu" vào mặt nữ đồng nghiệp

Vào một ngày đẹp trời, anh đồng nghiệp bỗng dưng nhắn tin hỏi han, quan tâm các kiểu. Nào là em ăn chưa, em ngủ chưa, em đang làm gì, em có người yêu chưa...? Chắc hẳn khi nhận được những tin nhắn này, đa số các cô nàng sẽ nghĩ rằng mình đang được tán tỉnh. Thôi thì chưa biết có tình cảm hay không nhưng được người ta quan tâm thì cũng đáp lại cho phải phép, chẳng gì cũng là anh em đồng nghiệp. Thế nhưng, quan tâm sao cho đúng mực, cho văn minh lại là điều mà không phải ai cũng biết.

Một nàng công sở tên Bích mới đây đã chia sẻ những đoạn tin nhắn giữa mình và anh đồng nghiệp lên mạng xã hội khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Những ngày đầu quan tâm, hỏi han cực kỳ nhiệt tình.

Cụ thể, Bích được một anh đồng nghiệp nhắn tin quan tâm. Đều như vắt chanh, ngày nào anh chàng này cũng nhắn tin cho Bích với những câu rất quen thuộc kiểu: "Bích em đã ăn cơm chưa?"; "Bích em đã ngủ chưa?"; "Bích em ngủ muộn vậy?"; "Em có hay ăn linh tinh không?"; "Sắp tới em có đi du lịch không?"...

Nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, Bích cũng lịch sự nhắn tin trả lời. Tuy nhiên, cách nhắn tin của Bích cũng cho thấy cô chỉ trả lời xã giao chứ không mấy nhiệt tình với anh đồng nghiệp này.

Sau mấy ngày nói chuyện, một hôm, anh đồng nghiệp thẳng thắn hỏi Bích: "Bích em, em hỏi điều này được không em nhưng anh không có ý gì đâu em. Em có người yêu chưa?".

Ngày một quan tâm hơn nè.

Đến đoạn này thì nhiều người cứ tưởng mười mươi là anh chàng chuẩn bị "thả thính", tán tỉnh đồng nghiệp, chuẩn bị tỏ tình đây mà. Ấy nhưng không, anh chàng bắt đầu để lộ sự kém duyên của mình: "Vì anh thấy ở công ty em rất là to, con trai to hơn em còn chả có mấy ý. Anh nghĩ con gái mà to cao quá chắc khó có người yêu hơn mấy cô nhỏ nhỏ em nhỉ".

Hết hồn vì lời nhận xét của đồng nghiệp với mình, Bích "khen": "Anh có duyên ghê", chẳng khác nào đuổi khéo thế mà anh ta vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt nói về ngoại hình của Bích: "Chắc em chưa có người yêu phải không, chia buồn với em nhé, vì em cao to quá. Đấy là anh đoán thế chứ anh không có ý gì đâu nhé. Nhà em ai cũng cao to giống em à?". Những câu hỏi "có duyên chết liền" của anh đồng nghiệp khiến Bích chỉ biết câm nín.

Đến đây thì không biết đang quan tâm hay cà khịa người ta?

Câu chuyện của Bích đã lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, ai nấy đều tỏ ra bất bình với anh chàng này:

- "Có một anh đồng nghiệp như thế này quả thật là đáng sợ" .

- "Chị gái Bích kiên nhẫn quá, phải em thì...".

- "Tán gái chán vậy, tán gái thế này thì bao giờ mới có người yêu. Với lại lần sau đi tán gái nhớ mang theo cả duyên đi nữa nhé anh".

- "Mình cũng bị nhiều anh hỏi thế này ạ, hic, không hiểu nghĩ gì hỏi con gái nhà người ta như vậy hả trời".

- "Hình như đây là biểu hiện của việc không tán được rồi quay sang kiếm chuyện ấy chứ trên đời làm gì có người nào tự nhiên mà vô duyên, bất lịch sự đến vậy hả trời?".

Dẫu vậy, cũng có một vài người cho rằng có thể anh chàng này không khéo léo và quá thật thà nên mới hỏi những câu như thế. Vậy nhưng giới hạn giữa thật thà và vô duyên thực sự rất mong manh, mỗi chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi nói ra bất cứ một lời nào để tránh làm tổn thương người khác và giữ lại cái duyên cho mình.

Dù thế nào thì cái cách mà anh chàng đặt câu hỏi cho Bích chẳng khác gì đang "body shaming" cô ấy. Sự việc này chắc chắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình đồng nghiệp của cả hai. Và cũng xin "chúc mừng" anh đã lọt vào danh sách trai vô duyên nơi công sở rồi nhé!