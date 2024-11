Ngày 1/11, thông tin từ Khoa Nam học – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đơn vị đã tiếp nhận nam thanh niên sinh năm 2001 (Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng tự cắt cụt dương vật giờ thứ 4, chảy máu vùng dương vật khi sử dụng chất kích thích.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ đã tiến hành khám xét, đánh giá và quyết định nối lại đoạn dương vật đứt rời cho người bệnh bằng kỹ thuật vi phẫu. Đây là kỹ thuật phức tạp. Kíp các bác sĩ đa chuyên khoa đã được huy động để nối dương vật cho bệnh nhân bao gồm chuyên khoa: Nam học, Ngoại Tim mạch, Vi phẫu và tạo hình, Cấp cứu và Gây mê hồi sức…

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho nam thanh niên. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ thực hiện nối niệu đạo, thể hang, mạch máu, thần kinh và phần mềm (các mạch máu, thần kinh dương vật, khâu nối thể hang và cuối cùng là khâu nối niệu đạo).

"Quá trình phẫu thuật rất phức tạp vì các mạch máu nhỏ, vết thương nham nhở. Các bác sĩ đã phải cắt lọc và tìm mạch máu và thần kinh rất nhiều lần. Sau phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, kết quả thấy mỏm cụt đã hồng ấm trở lại, đây là dấu hiệu cho thấy ca phẫu thuật đã thành công. Hiện tại bệnh nhân sức khoẻ ổn định sau phẫu thuật, cần theo dõi thêm trước khi ra viện", BSCK2 Nguyễn Văn Phúc – Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết.

Theo BSCK2 Nguyễn Văn Phúc, các nghiên cứu chỉ ra rằng có đến gần 50% số trường hợp đứt rời dương vật là do tự cắt khi bệnh nhân sử dụng các chất kích thích, số còn lại là do người khác cắt do hằn thù hay do ghen tuông, số ít trường hợp là do tai nạn.

Nam giới có những hành vi này thường có xu hướng thực hiện một cách bạo lực, gây thương tích và tổn thương nặng nề. Dạng tổn thương này tuy hiếm gặp nhưng để lại hậu quả nặng nề đối với người bệnh và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Do vậy, bệnh nhân có biểu hiện bất thường cần luôn được quan tâm theo dõi, chú ý trong các hoạt động hằng ngày để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, Bác sĩ Phúc khuyến cáo.