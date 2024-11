Han So Hee được ví là bản sao của Song Hye Kyo bởi nhan sắc trong trẻo, dịu dàng và làn da trắng sức không tì vết. "Đóa hoa nở muộn" của showbiz Hàn năm nay tròn 30 tuổi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tựa tiên tử, thậm chí ngày càng thăng hạng ngoại hình mỗi lần xuất hiện trước ống kính.

Chia sẻ về bí quyết làm đẹp, Han So Hee cho biết, ngoài chăm sóc da kỹ lưỡng, cô thích bổ sung collagen từ bên trong qua ăn uống hàng ngày. Ngoài ra, người đẹp từng can thiệp thẩm mỹ nâng mũi nhưng không phải vì lý do muốn đẹp hơn.

Bản sao Song Hye Kyo thích ăn 2 món để bổ sung collagen cho da

1. Thịt gà

Thịt gà là một trong những thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của bản sao Song Hye Kyo.

Thịt gà chứa nhiều protein và axit amin. Chúng đều là những thành phần quan trọng trong việc sản xuất collagen, giúp làn da trở nên săn chắc và trẻ trung hơn.

Ngoài ra, thịt gà cũng có lượng calo thấp và giàu chất dinh dưỡng, hỗ trợ việc giảm cân khi được tiêu thụ trong một chế độ ăn uống cân đối và lành mạnh. Nhờ đó, Han So Hee có được vóc dáng thon thả, khỏe khoắn như thiếu nữ.

Đặc biệt, phần thịt ức gà là thịt nạc hoàn toàn, cực giàu protein nên giúp tăng sinh collagen hiệu quả hơn, góp phần vào việc cải thiện độ đàn hồi và trẻ hóa làn da. Trong các chế độ ăn giảm cân, giữ dáng, thịt ức gà cũng được khuyên nên ưu tiên để nhanh chóng đạt hiệu quả. Hội chị em muốn trẻ lâu với làn da mịn màng, vóc dáng săn chắc nên bổ sung thường xuyên món ăn này.

2. Dâu tây

Trên trang cá nhân của mình, Han So Hee thường xuyên đăng tải hình ảnh dâu tây chín đỏ mọng, tiết lộ do chính tay bà mình trồng và gửi cho cô.

Dâu tây là loại quả rất giàu vitamin C, một trong 2 thành phần quan trọng nhất để tăng sinh collagen, giúp làn da được tăng cường độ đàn hồi, săn chắc. Chúng thậm chí còn được ví von là kem chống nắng tự nhiên cho làn da trẻ trung không tuổi, giảm thiểu tác hại của tia UV lên da rất tốt.

Dâu tây còn chứa axit ellagic, một hợp chất có thể giúp ngăn ngừa sự hủy hoại collagen trong da và bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực của tia cực tím. Điều này cũng góp phần vào việc duy trì cấu trúc da và tăng sinh collagen.

Han So Hee nâng mũi vì mắc bệnh lý đặc biệt, mục đích không liên quan đến việc cải thiện nhan sắc

Chia sẻ với truyền thông, bản sao Song Hye Kyo cho biết, cô bị viêm mũi, khó thở kéo dài nên từng làm phẫu thuật mũi lệch vách ngăn để cải thiện sức khỏe. Nhưng cũng nhờ đó, sống mũi nữ diễn viên hoàn thiện hơn bình thường.

Trước đây, Han So Hee từng cho biết, cô vốn có dáng mũi khá cao nhưng do lệch vách ngăn, sống mũi dần bị vẹo, đầu mũi ngày càng thấp xuống. Nhờ ca phẫu thuật này, Han So Hee khôi phục được dáng mũi tự nhiên lại còn cải thiện sức khỏe rõ rệt.

Có thể nói, phẫu thuật nâng mũi không dừng lại ở việc làm đẹp. Nâng mũi đôi khi còn giúp chúng ta chữa bệnh, nhất là bệnh liên quan đường hô hấp. Nếu bạn cũng gặp tình trạng như Han So Hee thì can thiệp phẫu thuật nâng mũi là điều nên làm.

Nâng mũi nên kiêng gì sau mổ để có kết quả khả quan?

Theo TS.BS Phạm Thị Việt Dung (Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai), khi nâng mũi, bạn không cần kiêng ăn bất cứ loại thức ăn gì trừ khi dị ứng, chỉ kiêng tôm, cua, hải sản, đồ ăn lạ... nếu có cơ địa dị ứng.

Không nên động chạm vào mũi, đặc biệt là vết mổ. Không nên đeo kính trong khoảng 3 tháng đầu sau mổ. Không nên soi gương nhiều trong 3 tuần đầu vì trong 3 tuần đầu, sưng nề, tụ máu... làm dáng mũi thay đổi không phải là dáng mũi sau này. Tư thế nằm ngủ hoàn toàn không ảnh hưởng đến vị trí chất liệu, nằm nghiêng không thể làm lệch mũi như nhiều người vẫn tưởng (nếu có lệch là do nguyên nhân khác).

Nâng mũi có thể gặp biến chứng bầm tím, sưng nề (thường hết sau 1-2 tuần), nhiễm trùng (cần xử lý sớm bằng kháng sinh hoặc tháo chất liệu)...

Sau cùng, chuyên gia cho biết, dù là phẫu thuật viên giỏi đến mấy cũng không thể khẳng định 100% phẫu thuật không biến chứng. Có điều là phẫu thuật viên càng được đào tạo bài bản, càng có kinh nghiệm thì càng giảm tối thiểu những rủi ro và nếu có thì cũng là những biến chứng nhẹ, có thể sửa chữa được.

(Ảnh: Internet)