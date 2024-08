Thanh long ruột đỏ và ruột trắng, loại nào bổ dưỡng hơn?

Dinh dưỡng của thanh long

Quả thanh long được nhiều người ưa chuộng vì đây là loại quả ngon ngọt, mát và giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Loại quả này là một trong những loại trái cây tiêu biểu của mùa hè, thường được chia thành thanh long ruột đỏ và ruột trắng.

Thanh long ruột đỏ hay ruột trắng dinh dưỡng hơn. (Nguồn: Chinatimes)

Thanh long rất giàu chất xơ hòa tan trong nước, carotene, vitamin B1, B2, B3, B12, C và chứa protein thực vật trong cùi. Các thành phần dinh dưỡng trong quả thanh long giúp đẩy nhanh quá trình đào thải chất độc ra khỏi cơ thể để tránh hấp thu qua đường ruột. Phần hạt đen rất giàu khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt.

Ngoài ra, ăn thanh long cũng giúp bạn chống lại các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, ung thư, tiểu đường. Vitamin C trong thanh long giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ các tế bào bạch cầu khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Thanh long ruột trắng và ruột đỏ khác nhau thế nào?

Xét về hình dáng bên ngoài, thanh long ruột trắng hình bầu dục, thon nhỏ, phần tai xanh thon gọn hơn. Trong khi đó thanh long ruột đỏ hình dạng tròn trịa hơn, tai ngắn hơn, hương vị và độ ngọt cũng cao hơn thanh long ruột trắng.

Chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan (Trung Quốc) Li Wanping chỉ ra rằng, thanh long ruột đỏ có chất chống oxy hóa tốt hơn và hàm lượng sắt cao, nhưng thanh long ruột trắng chất xơ tốt hơn và giàu axit folic, có lợi cho bệnh táo bón và phụ nữ mang thai. Ngoài ra, chuyên gia Li Wanping cũng đề cập rằng cả thanh long ruột đỏ và ruột trắng đều có chất dinh dưỡng tốt nên bạn có thể ăn xen kẽ nhầm hấp thu được lượng dinh dưỡng cân bằng.

Li Wanping nhắc nhở rằng, dù thanh long ít calo, giàu dinh dưỡng và thích hợp làm món ăn nhẹ trong quá trình giảm cân nhưng không thể ăn mà không có sự kiểm soát khối lượng nạp vào cơ thể. Cô giải thích rằng 100g thanh long chứa khoảng 220 mg kali nên không phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính phải hạn chế kali.

Trong thanh long ruột đỏ chứa betalain chống oxy hóa, canxi, hàm lượng sắt, vitamin C, dinh dưỡng cao hơn so với ruột trắng. Dù được đánh giá là có giá trị dinh dưỡng cao hơn nhưng thanh long ruột đỏ chứa nhiều đường hơn, nên những người bị tiểu đường nên chú ý khi ăn.