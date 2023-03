Thanh Hương phủ nhận "yêu" nam chính trong phim nối sóng "Đừng nói khi yêu", không hề biết bạn diễn hơn mình 20 tuổi

Chiều 27/3, Thanh Hương xuất hiện xinh đẹp trong buổi ra mắt tác phẩm Cuộc đời vẫn đẹp sao, bộ phim nối sóng Đừng nói khi yêu trên VTV3 từ ngày 3/4 tới. Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, cô vào vai Luyến, một người phụ nữ lao động chân tay ở khu chợ nghèo của thành phố. Trong phim, Thanh Hương đóng cặp với NSƯT Hoàng Hải, người hơn mình tới 20 tuổi.



Chia sẻ về bộ phim mới, Thanh Hương bày tỏ cô đã giảm “không phanh” 10kg. Việc xuất hiện ở họp báo khiến cô rất háo hức vì lâu rồi mới được “ăn diện” như vậy. Suốt quá trình quay phim, nữ diễn viên chỉ mặc quần áo cũ, thậm chí “ai cho gì mặc nấy”...

"Cuộc đời vẫn đẹp sao" nối sóng "Đừng nói khi yêu" trên VTV3 từ ngày 3/4 - ảnh: VFC

Thanh Hương không hề biết NSƯT Hoàng Hải hơn mình 20 tuổi

* Thanh Hương đã chuẩn bị thế nào cho vai diễn của mình trong “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, bạn có chủ định giảm cân không?

Đúng là giảm cân là chủ đích của tôi khi làm phim này. Bởi một vai khắc khổ thế này mà mình lại mập quá thì khán giả không tin được!

Tuy nhiên trong lúc quay, có lẽ do áp lực với vai diễn hay sao mà cân nặng của tôi tụt dốc không phanh, không hãm được. Bây giờ so với thời điểm mới đi quay, tôi đã giảm 10kg rồi. Mọi người nói ở ngoài hơi gầy nhưng ở trên phim tôi lại thấy OK nên tôi nghĩ mình sẽ giữ số cân này, bởi phom dáng trông thanh thoát thì sẽ dễ vào nhiều dạng vai hơn.

* Ở bộ phim này Thanh Hương và NSƯT Hoàng Hải diễn đôi với nhau mà khoảng cách tuổi tác giữa 2 người khá lớn, đến 20 tuổi...

Ôi tôi đâu có biết là anh Hải bao nhiêu tuổi đâu! 20 tuổi??? Thật sự là bây giờ tôi mới biết đấy (cười)! Vì khi làm việc với anh Hải, anh ấy không bao giờ cho tôi cảm giác anh lớn hơn tôi 20 tuổi. Nếu mọi người chỉ xem trên phim thì sẽ không thể hình dung ra con người thật của anh ấy ngoài đời thế nào đâu. Anh ấy phải nói là trẻ con nhất đoàn, anh ấy lau tau, rồi vui tính... Nhưng tôi lại thích điều đó, bởi tính cách của Thanh Hương cũng như vậy. Sau những cảnh quay căng thẳng, áp lực mà anh em có thể ngồi nói chuyện vui với nhau, để lấy lại tinh thần cho cả hai thì đó là điều rất tốt.

Tạo hình của Thanh Hương trong phim - ảnh: FBNV

* Thanh Hương có gặp khó khăn gì khi đóng cặp với NSƯT Hoàng Hải không?

Khó khăn thì không, nhưng sự không hợp thì có rất nhiều nha! Ví dụ như có những phân đoạn tôi nghĩ một kiểu, anh ấy nghĩ một kiểu khác. Nhưng anh Hải là người rất nhẹ nhàng, lịch sự với phụ nữ nên anh ấy sẽ không nói thẳng ra là không thích thế. Anh ấy chẳng nói năng gì cả, nhưng tôi nhìn là biết mà. Tuy nhiên tôi thấy điều đó là bình thường. Đôi khi có một sự mâu thuẫn nào đó trong cách giải quyết, hay những suy nghĩ, định hướng về vai diễn lại tạo ra một điều gì đó lạ cho nhân vật của cả hai anh em thì sao?

Cũng phải nói thêm rằng, anh Hải là kiểu người "dễ thì rất dễ, nhưng khó thì rất khó". Không dễ dàng gì để thay đổi suy nghĩ của anh ấy. Những lúc như thế, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng luôn là người đứng giữa để phân bua giữa Thanh Hương và anh Hải. Rất là cảm ơn anh Dũng vì anh luôn đưa ra những quan điểm, ý kiến trung thực nhất.

* Điều gì khiến Thanh Hương thấy thú vị nhất ở chuyện tình Lưu - Luyến trong phim?

Tôi chưa nói đây là một câu chuyện tình! Và tôi cũng không biết nó có phải chuyện tình hay không. Xem những hình ảnh đầu tiên, nếu mọi người để ý kỹ một chút thì anh Hải còn "mày - tao" với tôi.

Hiện tại thì vai diễn của Thanh Hương và anh Hải trong phim chỉ đơn giản là 2 mảnh đời ở khu xóm trọ, yêu hay không yêu, đến hay không đến thì bản thân tôi cũng không biết vì kịch bản vẫn chưa được cầm trong tay. Giờ chỉ có hỏi đạo diễn thì may ra mới biết được chúng tôi có yêu nhau hay không thôi (cười). Nhưng chắc chắn 2 nhân vật này phải có sự liên đới với nhau rất nhiều.

Thanh Hương giảm 10kg khi đóng "Cuộc đời vẫn đẹp sao" - ảnh: FBNV

* Thanh Hương đã chuẩn bị phần trang phục trong phim thế nào?

Thực sự rất khó để tìm quần áo cho Luyến. Tôi phải đi lục lọi, tìm tòi ở những hàng quần áo cũ, rồi sau đó tổ phục trang tiếp tục làm cũ những trang phục đó đi, và bản thân Hương cũng phải hy sinh nhiều quần áo thật của mình. Nhiều quần áo của Hương đã bị làm hỏng do sơ suất lẫn trong đám quần áo cũ đó.

Rồi về tạo hình, đôi lúc gội đầu xong nhìn thấy rất là sạch, thì lại phải xoa đi để cho xấu bớt. Rồi có hôm soi gương thấy makeup "mát tay" tô son hơi hồng, tôi lại tự lấy tay xóa đi.

Tự bản thân Hương thấy rằng mình đã để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy, cũng có nghĩa mình rất yêu vai diễn của mình. Thế nên tôi hy vọng là những nhiệt huyết của mình cũng khiến khán giả cảm nhận được và yêu vai diễn đó.

* Việc quay phim ở khu chợ đem lại cho Thanh Hương những trải nghiệm gì?

Khó khăn nhất có lẽ là mùi hôi. Thực sự Hương không sợ khó, không sợ khổ hay áp lực gì hết, nhưng Hương sợ nhất là mùi hôi.

Rồi việc quay phim ở chợ, dù đã được ban quản lý tạo điều kiện hết sức, nhưng vẫn có những điều không tránh khỏi, vì mọi người phải hiểu, đó cũng là nơi mưu sinh, là miếng cơm manh áo của bao nhiêu con người. Họ không có thời gian ngồi xem người khác quay phim đâu. Có những phân cảnh Hương rất là tiếc, vì giá như được làm lại thì sẽ tốt hơn. Đó là những phân cảnh đứng quay mà mắt vẫn phải để ý xem xe hàng của người khác có va vào mình.

Điều này cũng tạo áp lực cho diễn viên là phải làm cho nhanh, làm một lần là xong. Có những cảnh diễn viên sắp rơi nước mắt rồi, cảm xúc đang dâng trào thì từ phía sau có người hô thất thanh: “Ra, ra, ra, tránh ra, tránh ra…”, thế là quay phim vác máy chạy, còn diễn viên tụt hết cảm xúc luôn.

Nhưng đó cũng là một trải nghiệm thú vị, lần đầu tiên trong đời Thanh Hương được quay phim ở một bối cảnh như vậy.

Thanh Hương phủ nhận chuyện yêu NSƯT Hoàng Hải trong phim - ảnh: FBNV

Thanh Hương: Làm diễn viên khổ thật, nhưng không có thế lực nào có thể kéo mình ra khỏi tình yêu đó!

* Thanh Hương kể trong họp báo rằng có lúc bạn từng kêu lên làm diễn viên khổ quá, biết vậy ngày xưa không đi làm diễn viên… Đấy là lời than trong lúc vất vả hay thật sự bạn có suy nghĩ như vậy?

Đây không phải là ca thán gì về nghề nghiệp của mình, đến giờ phút này thì Hương vẫn yêu nghề nghiệp của mình, tuy nhiên nhìn vào hành trình dài của diễn viên Thanh Hương thì khán giả cũng biết được rằng chúng tôi cũng không sung sướng gì, làm được những vai diễn như thế đã quá là vất vả... Vất vả chứ, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúng tôi phải tư duy về vai và cũng phải đau nỗi đau của nhân vật. Và những nỗi đau của nhân vật mà mọi người thấy trên phim ấy, những cảnh cưỡng hiếp phải thực hiện chân thực nhất, những cảnh khổ ải, bi ai, không có cơm ăn áo mặc… thì chúng tôi cũng phải như thế, cho dù chỉ là đóng phim, chúng tôi cũng phải làm thật mà.

Bên cạnh đó, làm xong rồi, được thì không sao, mà không được thì khán giả chửi, khán giả nói... rất nhiều những áp lực xung quanh mình. Đấy là chưa kể đến chuyện gia đình, mình cũng phải hy sinh. Bố mẹ mình xót không, có chứ! Ông xã mình, con cái mình, gia đình nhỏ của mình, có cảm thấy chán không? Cũng buồn, cũng chán chứ! Có vợ, có mẹ mà không bao giờ thấy mặt mũi ở nhà, cứ tít đi đâu ấy, cứ thấy khóc lóc rồi yêu hết ông nọ ông kia ở trên hình mà chẳng thấy yêu cái ông ở nhà...

Để nói chúng tôi cũng có những áp lực riêng. Cái việc mình than thở khi đi quay cũng là để tự trấn an mình, nhưng cũng là nói thật về cái nghề nghiệp của mình, nó khổ thật, thiệt thòi thật, dã man thật, nhưng đến giờ phút này, sau 15 năm làm nghề thì Thanh Hương vẫn yêu như thế, có lẽ phải yêu mới làm được. Và đến giờ phút này Hương phải khẳng định một điều rằng sẽ không có một thế lực nào đó có thể kéo mình ra khỏi tình yêu này, dù nó có vất vả hay khổ thế nào đi chăng nữa.

Thanh Hương thừa nhận làm nghề vất vả nhưng vẫn yêu nghề - ảnh: FBNV

* Vậy khi phải nhận về những lời chê bai thì Thanh Hương cảm thấy thế nào?

Làm dâu trăm họ thì phải chấp nhận thôi! Và mình cũng không thể bắt người ta thích mình được. Trong muôn vàn người có người yêu mình có người ghét mình, đến bản thân mình còn như thế với người khác cơ mà... Tôi cho rằng chuyện đó là bình thường! Và một vai diễn để cho người ta nhận xét về mình, như thế đã là vui rồi!

Tôi chỉ cần người ta nhìn đến mình thôi, chứ người ta còn không thèm nói đến mình thì mới là cái điều khiến mình thấy rằng 'ôi xấu hổ quá!', thà là người ta nói rằng chả thấy cái vai đấy hay, xong có người khác lại tranh luận 'tôi lại thấy được!'... Nhưng mình phải làm thật thì khán giả mới cảm nhận được mình thật, chứ bạn làm giả mà khán giả lại thấy thật thì không có đâu.

Ai cũng phải kiếm sống, nhưng với tôi, vai diễn quan trọng hơn tất cả những cái đó, và quan trọng hơn cả bản thân mình nữa, nên sẽ không bao giờ có chuyện mình làm giả để mong muốn có được cái "thật" từ người xem.

* Cảm ơn Thanh Hương đã dành thời gian chia sẻ!