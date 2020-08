Mới đây trên các trang mạng xã hội đang chia sẻ rần rần loạt ảnh chụp màn hình bộ phim có diễn viên Thanh Hương tham gia. Câu chuyện tưởng chừng không có gì to tát, tuy nhiên loạt ảnh chụp lại này lại lộ rõ da mặt kém mịn màng của nữ diễn viên.

Bài đăng được lan truyền khá nhanh, bởi trước đó, Thanh Hương quảng cáo cho 1 hãng mỹ phẩm với loạt hình da dẻ mịn màng đẹp long lanh. Sau những bức ảnh chụp da mặt lỗ chỗ thế này, hẳn không ít người nghi ngờ về làn da thật sự của cô.

Loạt ảnh được chia sẻ cho thấy phần lỗ chân lông 2 bên cánh mũi nhìn khá to và như bị rỗ.

Và chỉ không lâu sau đó, Thanh Hương đã có bài nhắc nhở "người đăng bài". Thanh Hương chỉ đơn giản chia sẻ lại đoạn clip bộ phim hiện cô đang đóng. Có thể thấy, nhìn đoạn clip, da mặt của Thanh Hương khá mịn màng chứ không nổi lỗ to như loạt ảnh được chia sẻ. Cũng có nhiều lý giả cho vấn đề này, có thể là do góc chụp, hoặc do độ phân giải của Tivi nên đã gây ra hiện tượng da mặt nổi lỗ to.

Ảnh cắt từ clip của Fanpage Hãng Phim Vietcom.

Xem lại loạt ảnh đóng phim của Thanh Hương, có thể thấy dù đã ngoài 30 tuổi lại trải qua 2 lần sinh nở nhưng nhan sắc của cô vẫn không thua kém loạt diễn viên đàn em. Làn cũng có xuất hiện nếp nhăn nhưng không đến nỗi quá xấu như loạt ảnh chụp màn hình được chia sẻ.

Khoảng 2 năm trước, Thanh Hương cũng không ngại thừa nhận việc mình từng phẫu thuật thẩm mỹ. Đối với diễn viên hoặc "người của công chúng", việc làm đẹp cho bản thân thực ra không có gì là xấu.

Thanh Hương thoải mái công khai loạt ảnh phẫu thuật thẩm mỹ.