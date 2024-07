Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Hằng tiếp tục khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" với chia sẻ trên story hình ảnh bó hoa cùng thiệp được đích thân Mr. V - Chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 gửi tặng.

Trên tấm thiệp, Chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 còn ghi rõ: "Mr. V really wants you!" (Tạm dịch: Mr. V thật sự rất cần bạn). Từ dòng viết trên tấm thiệp, nhiều người cho rằng, điều này đã thể hiện rõ lập trường của Chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 là muốn Thanh Hằng ngồi ở vị trí thành viên Ban giám khảo cho cuộc thi.

Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh bó hoa cùng tấm thiệp được đích thân Chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 gửi tặng

Bên cạnh việc chia sẻ hình ảnh bó hoa từ Chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024, Thanh Hằng còn không quên gửi lời nhắn nhủ được cho là đang nhắc nhở khéo tới Mr. V: "Cảm ơn Chủ tịch MUV 2024. Anh quậy quá".

Đăng tải mới nhất của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi: "Xuất sắc. Đối đáp sang trọng liền", "đáp trả gắt thế", "xong hồi kết", "xuất sắc chị Hằng ơi", "chị tôi mãi nghệ"...

Dân mạng dành nhiều lời khen cho phản ứng của Thanh Hằng

Tối 16/7, Hoàng Thùy có cập nhật phần 4 trong series "Chị Chị Em Em" kèm hình ảnh chụp màn hình tin nhắn với nội dung: "Thanh Hang doesn't want..." (Tạm dịch: Thanh Hằng không muốn).

Nhân vật Thanh Hang trong đoạn tin nhắn được công chúng cho là siêu mẫu Thanh Hằng. Hiện tại, Thanh Hằng đang nắm vị trí giám khảo chính của Miss Universe Vietnam 2024. Việc Hoàng Thùy chia sẻ đoạn tin nhắn có nội dung nhắc tới Thanh Hằng, khiến công chúng cho rằng, chính nữ siêu mẫu sinh năm 1983 là người bị cựu quán quân Vietnam's Next Top Model tố chèn ép, triệt đường phát triển sự nghiệp.