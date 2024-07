Hoàng Thùy vốn là cái tên gắn với những ồn ào, thị phi trong suốt nhiều năm làm nghề. Dường như cũng chính vì thế nên Hoàng Thùy chẳng cần kiêng nể ai mà liên tục tung ra những thông tin "chấn động tam giới" những ngày vừa qua, và cho rằng đó là đấu tranh, là làm việc chính nghĩa.

Sau Hương Giang, Dược Sĩ Tiến thì đến lượt "chị đại" Thanh Hằng cũng bị lôi vào cuộc tranh cãi mà hầu như ai cũng thấy là để thỏa mãn cơn bực dọc nhiều hơn là vì những mục đích cao cả. Tin nhắn "Thanh Hằng doesn't want..." thể hiện một bức tranh chân thật về giới showbiz, thế nhưng liệu điều này có đồng nghĩa với việc Thanh Hằng dùng uy quyền để "chèn ép" con đường phát triển sự nghiệp của đàn em?

Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Thùy, Thanh Hằng?

Đầu tháng 7/2024, Hoàng Thùy bắt đầu tung một series mang tên "Chị chị em em - Hoàng Chè truyện", nội dung là úp úp mở mở, dùng những biểu tượng ẩn danh khơi gợi đến các nhân vật showbiz để "phốt" việc bị mất vị trí ban giám khảo chính của một cuộc thi Hoa hậu. Ngay lập tức, các "thánh hóng" đã giải mã những chi tiết trong bài đăng của Hoàng Thùy và lần lượt gọi tên Dược sĩ Tiến, Hương Giang - nhà sản xuất, ban giám khảo của Miss Universe Vietnam 2024. Trong 3 phần đầu, Hoàng Thùy cho biết cô được vị chủ tịch của cuộc thi là Mr. V mời "cầm cân nẩy mực" chấm điểm dàn thí sinh, tuy nhiên đến phút cuối thì bị hủy do các thành viên khác trong ban giám khảo không đồng thuận. Sau đó, Dược sĩ Tiến thì thừa nhận anh là người không đồng ý cho Hoàng Thùy ngồi ghế ban giám khảo bởi những ào trước đó của cô, đồng thời anh cho rằng Thùy không đủ "trình" để chấm điểm các thí sinh khác. Hương Giang cũng nhập cuộc khi thể hiện sự bức xúc trên livestream, cô cho rằng mọi thỏa thuận trong kinh doanh không nên phơi bày trên mạng xã hội theo hướng tiêu cực như thế kia. Mr. V trong câu chuyện này khẳng định không chê chuyên môn của Hoàng Thùy, yêu cầu cô dừng tạo thị phi và hẹn hợp tác với trong những dự án sau.

Sau phần 3, Hoàng Thùy tiếp tục tung trailer "sẽ có nhân vật tưởng chừng chính nghĩa nhưng lại sử dụng quyền lực ngầm để chèn ép thế hệ sau" sẽ xuất hiện. Tối 16/7, cô đăng tin nhắn được cho là từ Dược sĩ Tiến có nội dung: "Catwalk Director hay training thí sinh hay giám khảo thử thách phụ trong phần lớp học đều ok ạ. Chỉ là không nên cho làm giám khảo chính thức ngồi cùng TH thôi. Các vị trí khác thì không ảnh hưởng gì". Kèm theo đó, Hoàng Thùy còn tung 1 dòng tin nhắn bằng tiếng Anh "Thanh Hang doesn't want" (Thanh Hằng không muốn) khiến "chị đại" Thanh Hằng chính thức bị lôi vào cuộc, thậm chí cô còn được coi là "trùm cuối" trong vụ Hoàng Thùy trở thành "giám khảo hụt".

Bất thình lình dính vào thị phi, Thanh Hằng chọn cách im lặng, tiếp tục làm đúng trách nhiệm thành viên ban giám khảo của Miss Universe Vietnam. Thế nhưng, ồn ào này vẫn khiến công việc của Thanh Hằng ảnh hưởng khá nhiều. Cư dân mạng không chỉ công kích bằng lời nói một cách thiếu kiểm soát, mà còn bắt đầu chuyển sang tấn công vào các nhãn hàng mà Thanh Hằng làm việc cùng. Từ xưa đến nay, việc tấn công, bắt nạt một ai đó vốn dĩ là hành động chẳng nên được cổ súy, đặc biệt đến từ những ác cảm được dẫn dắt một cách sai lệch.

Thanh Hằng có hay không quyền "want" (muốn) hoặc "doesn't want" (không muốn)?

Thanh Hằng đặt chân vào showbiz từ năm 18 tuổi, đến nay đã có kinh nghiệp 23 năm làm nghề. Từ một cô gái đen nhẻm, chịu nhiều điều tiếng khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng vươn lên thành một trong những "chị đại" đứng đầu làng mẫu Việt. Chưa nói đến kỹ năng của Thanh Hằng, nhưng nữ siêu mẫu là mỹ nhân Việt được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất đánh giá cao bởi sự chăm chỉ, nhiệt huyết, biết tận dụng mọi cơ hội và cố gắng để hoạt động, sống với nghề một cách chân chính.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Hằng đã tham gia 9 phim điện ảnh, và thường đảm nhận những vai quan trọng. Cô còn là nữ chính trong nhiều MV ca nhạc. Nói về kinh nghiệm hướng dẫn các thí sinh ở các cuộc thi truyền hình thực tế thì Thanh Hằng cũng có cả "rổ", cô nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model, huấn luyện viên The Face Vietnam, mentor của The New Mentor... Thanh Hằng là "nàng thơ", được nhiều nhà thiết kế tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" vào những vị trí quan trọng. Cô còn là gương mặt đại diện của những nhãn hàng lớn, thương hiệu trong nước lẫn quốc tế... "Flex" bấy nhiêu thành tích đủ đã khiến Thanh Hằng xứng đáng với danh hiệu một trong những "chị đại" khó thay thế trong làng giải trí Việt. Dù thích hay không thì nhiều người vẫn phải công nhận sự cống hiến bền bỉ qua năm tháng của Thanh Hằng, điều mà ít ỏi người mẫu hiện nay có thể làm được.

Chặng đường xây dựng sự nghiệp của bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể đầy hoa hồng, nghệ sĩ cũng thế, thậm chí chông gai và áp lực mà họ vượt qua có khi còn gấp mấy lần người bình thường. Và Thanh Hằng đã chăm chỉ làm nghề, cố gắng vượt qua mọi thách thức, khó khăn từng ấy năm để làm gì? Câu trả lời là xây dựng được một vị thế, 1 cái "name", 1 thương hiệu, 1 chuẩn mực nhất định! Giá trị mà một ngôi sao hạng A mang lại luôn luôn phải đi kèm với những điều kiện làm việc phù hợp, không tự dưng mà những ngôi sao này với tư duy ấy vươn lên được những vị trí hiếm ai ngồi được.

Với một người đi Tây đi Tàu, đi khắp nơi trên thế giới để biểu diễn như Hoàng Thùy, hẳn ít nhiều cũng nên hiểu về việc showbiz ở khắp mọi nơi đều có những "luật chơi" riêng, và với vị trí của mội ngôi sao hạng A như Thanh Hằng hoàn toàn có quyền đưa ra những yêu cầu, quy tắc riêng để đảm bảo quyền lợi liên quan đến hình ảnh của mình. Hơn ai hết, Thanh Hằng hiểu được giá trị của mình đang ở đâu, việc ngồi ngang hàng, cùng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tên mình được so sánh với ai hay hợp tác với ai đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, cân do đong đếm lợi - hại từng chút một. Để làm gì ư? Không phải là để làm thỏa mãn cái tôi của ngôi sao đó đâu, mà người chuyên nghiệp họ sẽ nghĩ đến điều to lớn hơn - uy tín của họ thể hiện qua hiệu quả công việc.

Như Lan Khuê - một người có kinh nghiệm ngồi ở những show truyền hình thực tế, vừa làm mentor cùng Thanh Hằng - Hà Hồ - Hương Giang trong The New Mentor từng chia sẻ quan điểm về việc này. Cụ thể, trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lan Khuê nói: "Lan Khuê ở thời điểm hiện tại không giống với trước kia, tôi may mắn có một đặc quyền của riêng mình là có thể chọn lựa cái gì thích và không thích, cái gì không thích thì thoải mái từ chối chứ không phải đắn đo suy nghĩ. Hiện tại tôi chỉ chọn làm việc với ai mang lại cho mình sự thoải mái và cảm thấy vui".

Hồ Ngọc Hà cũng từng làm rõ về quy tắc chọn người ngang hàng khi ngồi chung show: "Khi làm việc, tôi luôn nghĩ đến kết quả phải xứng đáng với những gì mình bỏ ra, một mình tôi không làm nên mùa Xuân mà phải có rất nhiều 'cánh én' mới tạo nên được mùa Xuân. Nếu những người đã trùng màu hoặc tần số làm việc không phù hợp chẳng hạn thì rất khó để nói chuyện và cùng đi đến một mục đích, định hướng. Trong lúc quay và làm việc chắc chắn sẽ có nhiều mâu thuẫn và nói những điều đụng chạm nhau tuy nhiên cốt lõi trên cùng là chúng ta tìm ra một người xứng đáng nhận giải. Đó là lý do mà tôi đã từ chối rất nhiều lời mời, không phải vì tôi ghét ai hay ai ghét tôi mà là do tôi cảm thấy việc có mình hay không trong cuộc chơi đó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả nên tôi xin được rút lui để dành chỗ cho những bạn khác phù hợp".

Thời điểm đó, Lan Khuê cũng tiết lộ chuyện Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà luôn có những quy tắc cơ bản khi quyết định đặt bút ký hợp đồng tham gia một chương trình nào đó. Điều này đồng nghĩa với việc không phải chỉ riêng Miss Universe Vietnam hay với Hoàng Thùy thì Thanh Hằng mới đưa ra ý kiến "want" hay "doesn't want" mà cô luôn làm như thế trong mọi dự án.

Cũng hoạt động showbiz nhiều năm rồi, Hoàng Thùy có lẽ cũng hiểu được chuyện "level" giữa những người có cùng vị trí với nhau ở một show truyền hình. Thậm chí, chính cô còn từng công khai chê bai Á hậu Lona Kiều Loan là không cùng trình với mình trước bao nhiêu người, thay vì chọn chia sẻ thật kín đáo và lịch sự sau máy quay với nhà sản xuất mà thôi. Thế mà sau 4 năm, Hoàng Thùy lại đăng bài ẩn ý, mỉa mai và "làm lớn chuyện" với một tình huống gần như là tương tự.

Cụ thể, Hoàng Thùy, Minh Tú và Lona Kiều Loan từng làm huấn luyện viên trong Miss International Queen Vietnam - Đại sứ Hoàn mỹ 2020. Trong lúc tranh giành thí sinh, Hoàng Thùy và Lona Kiều Loan đã xảy ra tranh chấp căng thẳng. Để chiêu dụ được ứng viên sáng giá cho vương miện, Hoàng Thùy chia sẻ: "Em rất đẹp nhưng thiếu rất nhiều kỹ năng của một người mẫu để tiến xa. Ở đây chỉ có chị mới giúp em tiến xa được thôi. Chị hơn Loan đến 8 tuổi". Trước lý lẽ của đàn chị, Á hậu 10X đáp: "Loan luôn dành sự tôn trọng các tiền bối của mình. Việc chị Thùy nói về tuổi thì Loan không bàn cãi, vì đó là sự thật. Nhưng cũng phải nói lại lý do vì sao Loan ngồi đây dù bước chân vào showbiz chưa bao lâu". Chia sẻ này của Lona Kiều Loan khiến Hoàng Thùy khó chịu, gay gắt lên tiếng "chỉnh" đàn em: "Em nói em ngang hàng với chị, với Tú. You will not be at my level, ok? (Tạm dịch: Em không bao giờ cùng đẳng cấp với chị)".

Hoàng Thùy chê Lona Kiều Loan "không đủ level"

Quay lại câu chuyện của Thanh Hằng, lần nữa nhấn mạnh, như những nghệ sĩ khác, Thanh Hằng chắc chắn có quyền trình bày ý kiến trước những cái tên mà ban tổ chức hay nhà sản xuất đưa ra sẽ ngồi cùng mình. Cô có quyền "doesn't want", không muốn ngồi chung với ai đó cũng hoàn toàn rất bình thường. Bởi lẽ, việc của Thanh Hằng là đưa ra ý kiến và cảm xúc của mình, còn quyết định chọn ai lại là câu chuyện của ban tổ chức cuộc thi chứ không phải là cô. Nếu thấy ý kiến này của Thanh Hằng là "yêu sách", quá đáng hay trịch thượng thì ban tổ chức cũng có thể chọn người còn lại và loại bỏ Thanh Hằng khỏi vị trí ban giám khảo.

Ở hình ảnh đoạn chat trước đó, người được cho là Dược sĩ Tiến cũng chỉ nhắc đến chuyện "không nên cho làm giám khảo chính thức", còn vẫn chấp nhận Hoàng Thùy ở các vị trí khác. Suy nghĩ sâu hơn một chút, khán giả hoàn toàn có thể nhận thấy cách dùng từ không mang tính cấm đoán, "có người này thì không có tôi", mà chỉ nêu lên mong muốn và đánh giá cá nhân mà thôi. Việc làm giám khảo thử thách phụ, catwalk director hay training thí sinh thực tế đó là các vị trí ít tiếp xúc với các giám khảo chính, có quyền hạn và những phần ghi hình hầu hết tách riêng. Điều này chỉ thể hiện một vấn đề lớn nhất, đó là Thanh Hằng có thể ngại đụng chạm với Hoàng Thùy, chứ không hề ngăn cơ hội làm nghề của Hoàng Thùy tại chương trình này. Khi cùng vai trò, việc tương tác với nhau là điều khó tránh khỏi và có lẽ là bắt buộc khi ghi hình, sẽ khó tách biệt được hơn như những vị trí khác đã liệt kê kèm theo.

Chèn ép là một động từ, thể hiện việc lấn át, kìm hãm không cho ai đó, hoặc cái gì đó phát triển. Vậy từ đầu đến cuối, Thanh Hằng có nặng lời, xúc phạm, bình phẩm, coi thường khả năng chuyên môn hay tạo sức ép đến ban giám khảo để chặn đứng con đường phát triển của Hoàng Thùy không? Trong tin nhắn được cho là của Dược sĩ Tiến cũng có nói rõ có thể mời Hoàng Thùy vào những vị trí khác, ngoại trừ giám khảo chính. Nghĩa là nếu muốn, Hoàng Thùy vẫn có thể đồng hành cùng cuộc thi ở những vai trò khác.



Và chính Dược sĩ Tiến cũng đã thừa nhận chính anh là người không đồng ý cho Hoàng Thùy ngồi ghế giám khảo: "Hoàng Thuỳ đã có rất nhiều vấn đề với rất nhiều người tham gia hoạt động sản xuất hình ảnh chuyên nghiệp và rất nhiều người không muốn tiếp tục làm việc với Thuỳ. Điều này thực ra cũng không quá quan trọng vì Tiến hoàn toàn có thể bất chấp những điều đó để làm việc được với Thuỳ trong các chương trình khác của Tiến, hay cụ thể là trong The Next Gentleman mùa 2 đó thôi. Nhưng vấn đề là Tiến cần tôn trọng các cộng sự của mình, nếu có Thuỳ thì phải nói từ đầu, chứ không phải đợi người ta ký kết làm việc với mình rồi thì lại đưa Thuỳ vào, khiến người khác phải khó xử hay phá vỡ nguyên tắc của họ".

Ai đọc qua bài đăng của Dược sĩ Tiến hay xem livestream của Hương Giang cũng phần nào nắm việc Hoàng Thùy trở thành "giám khảo hụt" là do quyết định đến từ nhà sản xuất, các thành viên khác trong ban giám khảo chứ không chỉ mỗi Thanh Hằng. Vậy cơ sở gì để Hoàng Thùy úp mở, định hướng dư luận về một câu chuyện "chị đại" chèn ép con đường phát triển của thế hệ sau?

Đã đến lúc Hoàng Thùy nên tỉnh táo, nhận thức đúng vấn đề

Sau những ồn ào đã qua, hình ảnh Hoàng Thùy đã ảnh hưởng theo hướng tiêu cực trong mắt công chúng. Thậm chí, có ý kiến cho rằng cô là "Chí phèo thời 4.0" khi mất job thì quay ngược lại tấn công, ăn vạ những người từng làm việc với mình, từng cho mình cơ hội nghề nghiệp. Việc để lộ những tin nhắn trao đổi công việc cũng khiến Hoàng Thùy mất điểm, đây là quy tắc bảo mật cơ bản mà ai cũng phải hiểu trong giới kinh doanh. Những đối tác sau này muốn chọn Hoàng Thùy hợp tác ít nhiều cũng sẽ cẩn trọng, lăn tăn bởi có lẽ họ cũng không biết đến khi nào sẽ bị "tế" trên mạng xã hội.

Hoàng Thùy có kinh nghiệm làm nghề, có kỹ năng, có thành tích... đó là đều không ai phủ nhận. Trong showbiz Việt, không phải chưa từng có trường hợp những "chị đại" như Thanh Hằng, hay Hà Hồ hợp tác cùng những mỹ nhân "hậu bối". Hà Hồ từng chia sẻ: "Trước đây tôi đã từng làm với cả Lan Khuê và Phạm Hương, lúc đấy 2 bạn cũng là nhân vật mới nhưng tôi vẫn nhận lời. Bởi tôi nhìn thấy các bạn có tố chất, mỗi bạn đều có hình ảnh khác nhau và hình ảnh của tôi cũng khác, chúng tôi có thể cùng tạo nên một hiệu ứng chung cho chương trình". Người ta có câu "thái độ hơn trình độ". Không biết có bao giờ Hoàng Thùy nghĩ chính việc cô đăng đàn ẩn ý "phốt" như đang làm là một trong những lý do khiến ban tổ chức nói chung và Thanh Hằng nói riêng "doesn't want" ngồi ngang hàng.

Không rõ mục đích của Hoàng Thùy khi khơi drama này ra là gì, nhưng nhìn cục diện hiện tại cô đang mất nhiều hơn được. Trong bài đăng mới nhất, cô có đặt ra một câu hỏi: "Chè ngồi ban giám khảo chính thì ảnh hưởng gì ạ?", thì câu trả lời có lẽ là: "Có, ảnh hưởng nhiều". Không bàn đến các thành viên ban giám khảo khác, nhưng chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến màn tỏa sáng của các thí sinh, ảnh hưởng đến nhận thức của cả một thế hệ. Kỳ Duyên mất 10 năm hoàn thiện để trở lại, Hà Kino, MLee phá mọi giới hạn để ghi danh, cùng hàng trăm cô gái mang trong mình ước mơ, đam mê và hoài bão... đến cuộc thi, thì có tội không khi ồn ào của một "giám khảo hụt" thành tâm điểm, chiếm spotlight trong hành trình của họ.

Thời gian qua, Hoàng Thùy gây chú ý khi trở lại học Đại học. Có lẽ đây là lựa chọn sáng suốt nhất của cô nàng hiện nay!