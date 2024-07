Vụ đấu tố của Hoàng Thùy với các thành viên trong ban giám khảo (BGK) của Miss Universe Vietnam 2024 tiếp tục khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Trong diễn biến mới nhất, Hoàng Thùy chỉ đích danh người gây áp lực với phía tổ chức để cô không được ngồi ghế giám khảo trong cuộc thi là Thanh Hằng. Theo như Hoàng Thùy chia sẻ trước đó, lý do cô bị từ chối là "không đủ năng lực ngồi cùng một nhân vật khác".

Giữa ồn ào bị nhà sản xuất và thành viên BGK Miss Universe Vietnam 2024 chê không đủ trình độ để chấm thi, Hoàng Thùy đã bị đào lại phát ngôn xem thường, nói thẳng mặt Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lona Kiều Loan "không đủ đẳng cấp" ngay trong chương trình truyền hình.

Hoàng Thùy từng gây tranh cãi khi có phát ngôn xem thường, kém duyên với Lona Kiều Loan

Cụ thể, Hoàng Thùy, Minh Tú và Lona Kiều Loan từng làm huấn luyện viên trong Miss International Queen Vietnam - Đại sứ Hoàn mỹ 2020. Trong lúc tranh giành thí sinh, Hoàng Thùy và Lona Kiều Loan đã xảy ra tranh chấp căng thẳng. Để chiêu dụ được ứng viên sáng giá cho vương miện, Hoàng Thùy chia sẻ: "Em rất đẹp nhưng thiếu rất nhiều kỹ năng của một người mẫu để tiến xa. Ở đây chỉ có chị mới giúp em tiến xa được thôi. Chị hơn Loan đến 8 tuổi". Trước lý lẽ của đàn chị, Á hậu 10X đáp: "Loan luôn dành sự tôn trọng các tiền bối của mình. Việc chị Thùy nói về tuổi thì Loan không bàn cãi, vì đó là sự thật. Nhưng cũng phải nói lại lý do vì sao Loan ngồi đây dù bước chân vào showbiz chưa bao lâu".

Chia sẻ này của Lona Kiều Loan khiến Hoàng Thùy khó chịu, gay gắt lên tiếng "chỉnh" đàn em: "Em nói em ngang hàng với chị, với Tú. You will not be at my level, ok? (Tạm dịch: Em không bao giờ cùng đẳng cấp với chị)". Phát ngôn này của Hoàng Thùy khiến Lona Kiều Loan mặt "sượng trân", không nói thêm được gì. Trong khi giám khảo Võ Hoàng Yến, host Hương Giang hay HLV Minh Tú cũng tròn mắt thảng thốt trước màn đáp trả căng thẳng và quá gắt của Hoàng Thùy với Lona Kiều Loan.

Hoàng Thùy chê Lona Kiều Loan "không đủ level" trong Miss International Queen Vietnam 2020 (Nguồn loanxingauu)

Chê Lona Kiều Loan kém đẳng cấp nhưng 4 năm sau chính Hoàng Thùy cũng bị Miss Universe Vietnam 2024 từ chối cho vị trí giám khảo cũng với lý do tương tự. Điều này khiến dân mạng không khỏi mỉa mai Hoàng Thùy. Nhiều khán giả chê bai nữ người mẫu kém duyên, cố ý hạ bệ khi nói Lona Kiều Loan "không cùng đẳng cấp" ngay trước mặt đàn em và thí sinh. Theo cư dân mạng, nếu Hoàng Thùy cảm thấy Kiều Loan còn non trẻ, không phù hợp với vị trí giám khảo cuộc thi cũng như ngồi ngang hàng với mình, cô có thể bày tỏ quan điểm để nhà sản xuất cân nhắc tìm người khác. Còn đằng này Hoàng Thùy lại có thái độ bằng mặt không bằng lòng, có cơ hội liền hơn thua và chê bai đàn em trong nghề ngay trên sóng và trước hàng triệu khán giả. Liệu Hoàng Thùy có lịch sự hay chưa và đã công bằng hay chưa?

Trong khi đó, Thanh Hằng được cho là đã chủ động trao đổi riêng với nhà sản xuất vấn đề cô không muốn làm việc với Hoàng Thùy để tránh sự gượng gạo, bất đồng khi cùng ngồi chấm thi. Cuối cùng, nhà sản xuất chọn gạch tên Hoàng Thùy ra khỏi danh sách ứng viên cho vị trí giám khảo. Cư dân mạng cho rằng Thanh Hằng cư xử rất lịch sự và rõ ràng với đàn em.

Phát ngôn khẳng định Kiều Loan không cùng đẳng cấp với cô của Hoàng Thùy gây tranh luận dữ dội. Hầu hết khán giả đều chê nữ người mẫu kém tinh tế

Những ngày qua, drama giữa Hoàng Thùy với bộ đôi Dược sĩ Tiến - Hương Giang gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng ẩn ý của Hoàng Thùy về việc bị chèn ép rời khỏi vị trí giám khảo tại một cuộc thi. Không lâu sau, Dược sĩ Tiến lên tiếng anh là người từ chối Hoàng Thùy ngồi vào vị trí giám khảo tại Miss Universe Vietnam 2024 dù nàng hậu được đề xuất bởi chủ tịch của cuộc thi.

Kế đến trong một buổi livestream, Hương Giang cũng trực tiếp phản pháo về drama. Nàng hậu đồng quan điểm với Dược sĩ Tiến và chia sẻ: "Khi bạn muốn làm giám khảo của Miss Universe Vietnam, bạn phải là một người ít lên mạng ẩn ý người này, nói người kia. Bạn phải là một người luôn chuyên nghiệp trong công việc. Dù có vấn đề gì, bạn phải giải quyết nội bộ trước chứ không phải là một người làm cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy hồi hộp, không biết lúc nào bạn sẽ lên mạng viết cái này, lúc nào bạn sẽ lên mạng viết cái kia", Hương Giang nói.

Về phía Hoàng Thùy, cô cũng đáp trả lại bằng nhiều phần trong chuỗi drama Chị Chị Em Em. Đến phần 3, Hoàng Thùy nhắc thẳng tên Dược sĩ Tiến và Hương Giang. Khi được chủ tịch Miss Universe Vietnam yêu cầu dừng lại drama và hẹn cuộc gặp giải quyết thì Hoàng Thùy phản hồi đây là chuyện cá nhân giữa Hoàng Thùy - Dược sĩ Tiến - Hương Giang và một người bí ẩn. Hoàng Thùy cảm ơn vị chủ tịch đã mời cô làm giám khảo nhưng trong việc này, cô bỏ qua lợi ích cá nhân và không im lặng trước sự chèn ép để bảo vệ quyền con người. "Dù được hay mất, tôi cũng hi vọng những ai đang bị chèn ép ở bất kỳ môi trường, hoàn cảnh nào họ cũng sẽ có can đảm nói lên tất cả những gì họ trải qua", Hoàng Thùy viết.