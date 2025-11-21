Tháng 10 âm mở cổng quý nhân: Top 3 con giáp gặp đúng người đúng thời điểm, tình – tiền đều nở rộ

Bước sang tháng 10 âm, vận trình của 12 con giáp có nhiều thay đổi, nhưng nổi bật nhất là 3 con giáp được quý nhân mở đường, gặp đúng người – đúng thời cơ, kéo theo tài lộc, tình duyên và cả sự nghiệp đều lên hương. Đây được xem là giai đoạn "phất" mạnh nhất trước thềm cuối năm.

Ảnh minh hoạ

1. Tuổi Dậu – Quý nhân xuất hiện bất ngờ, tình duyên nở rộ

Tháng 10 âm là thời điểm tuổi Dậu thoát hẳn vận xui của những tháng trước. Quý nhân thuộc hành Thổ ghé đến, hỗ trợ mạnh về công việc và tài chính.

Về sự nghiệp – tài lộc:

Người tuổi Dậu dễ gặp đối tác tâm đầu ý hợp, mở ra cơ hội hợp tác cực lợi nhuận.

Những ai làm kinh doanh bắt đầu nhận lại thành quả sau thời gian trì trệ.

Tiền vào đều và ổn định hơn, đặc biệt sau ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch.

Về tình duyên:

Người độc thân có khả năng gặp được một người "đúng gu" qua sự giới thiệu.

Người đang yêu bước vào giai đoạn gắn kết sâu sắc, ít hiểu lầm, dễ bàn chuyện tương lai.

Người đã lập gia đình giảm hẳn mâu thuẫn, có thêm tiếng nói chung trong việc lớn.

2. Tuổi Mão – Gặp đúng người nâng đỡ, mở cửa vận tài

Ảnh minh hoạ

Tuổi Mão bước vào tháng 10 âm với thế "địa lợi – nhân hòa", được quý nhân phù trợ từ xa, đặc biệt trong phương diện tài chính và mối quan hệ xã giao.

Về sự nghiệp – tài lộc:

Mão có cơ hội nhận dự án mới, được cấp trên đánh giá cao và tin tưởng.

Kinh doanh tự do sẽ "gặp đúng khách", đơn hàng tăng đều.

Tài vận vượng mạnh, có thể xuất hiện khoản lộc bất ngờ.

Về tình duyên:

Đúng thời điểm "đủ duyên", tuổi Mão có thể gặp người khiến bản thân muốn mở lòng trở lại.

Tình cảm cũ cũng có thể tìm đến, nhưng cần tỉnh táo phân định.

Người có gia đình hóa giải được các vướng mắc lâu ngày, tình cảm ấm áp trở lại.

3. Tuổi Hợi – Vạn sự hanh thông, tình tiền song phát

Là con giáp được thiên thời hỗ trợ mạnh nhất, tuổi Hợi bước vào tháng 10 âm với vận trình bừng sáng thấy rõ. Cứ bước ra ngoài là dễ gặp may, làm gì cũng có người hỗ trợ.

Về sự nghiệp – tài lộc:

Các mối quan hệ mở rộng nhanh, có quý nhân chỉ đường hoặc trao cơ hội phát triển.

Công việc tiến triển trôi chảy, đạt được thành tựu nổi bật.

Tài lộc tăng mạnh, đặc biệt là lộc nghề tay trái.

Về tình duyên:

Tuổi Hợi độc thân có vận đào hoa nở rộ, dễ trúng "tiếng sét ái tình".

Các cặp đôi hòa hợp, dễ tính chuyện kết hôn hoặc nâng cấp mối quan hệ.

Người có gia đình được hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc, ít xung đột.

Tổng kết:

Tháng 10 âm chính là giai đoạn "mở cổng quý nhân" cho 3 con giáp: Dậu – Mão – Hợi.

Ai thuộc những con giáp này chỉ cần giữ tinh thần cởi mở, chủ động nắm bắt cơ hội, mọi phương diện từ tài chính, công việc đến tình duyên đều có dấu hiệu tăng trưởng mạnh.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm