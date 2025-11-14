Cuối tháng 9 âm: 3 con giáp trúng vận quý nhân, tình tài khởi sắc, riêng số 2 phải tỉnh táo kẻo dính “nghịch duyên”

Cuối tháng 9 âm lịch, cục diện vận trình thay đổi mạnh khi Thổ – Kim tương sinh, mang đến thời điểm vượng khí hiếm có. Ba con giáp dưới đây không chỉ được quý nhân nâng đỡ, mà còn mở ra cơ hội bứt phá cả về tài lộc, công việc lẫn tình duyên. Tuy vậy, con giáp đứng thứ 2 trong danh sách lại phải đặc biệt cẩn thận… vì vận đào hoa nở rộ nhưng đi kèm nghịch duyên dễ rối lòng.

Tuổi Sửu – Lộc đổ về ào ạt, quý nhân đứng phía sau hỗ trợ thầm lặng

Ảnh minh họa

Cuối tháng 9 âm, tuổi Sửu bước vào chu kỳ "mở khóa" vận trình. Tinh tú cát lợi soi chiếu khiến mọi dự định đang dang dở đều có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Về tài vận, người tuổi Sửu dễ gặp đúng cơ hội mình chờ bấy lâu: một hợp đồng ký thuận lợi, một khoản thu hồi được, hoặc một nguồn thu mới xuất hiện. Quý nhân là người đứng tuổi, tính cách trầm ổn — chỉ một lời khuyên nhỏ cũng đủ giúp Sửu xoay chuyển thế trận.

Về tình duyên, người độc thân có tín hiệu mở lòng trở lại sau thời gian dài khép mình. Những ai đang yêu hoặc đã lập gia đình dễ hòa khí hơn, bớt mâu thuẫn và có xu hướng vun vén tương lai.

Tuổi Tỵ – Quý nhân đến, vận tình – tài sáng nhưng phải đề phòng "nghịch duyên"

Tuổi Tỵ là con giáp may mắn nhất về cơ hội trong cuối tháng 9 âm, nhưng cũng là con giáp cần tỉnh táo nhất.

Tài lộc khởi sắc: Tỵ có thể nhận được dự án mới, được tin tưởng giao việc lớn hoặc có khoản tiền bất ngờ. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, hỗ trợ họ trong cả tài chính lẫn sự nghiệp.

Tình duyên mới là điều đáng nói:

Đào hoa cực vượng, người độc thân được chú ý nhiều hơn bình thường.

Tuy nhiên, dễ xuất hiện người thứ ba chủ động "nhảy vào", hoặc một mối quan hệ cũ bất ngờ quay lại nhưng mang theo cảm xúc lưng chừng.

Với người đã có gia đình, chỉ một hiểu lầm nhỏ cũng có thể gây rạn nứt. Đây chính là "nghịch duyên" mà tuổi Tỵ phải cảnh giác: đúng người nhưng sai thời điểm, hoặc sai người nhưng lại khiến trái tim dao động.

Thời điểm này, tuổi Tỵ cần giữ lý trí, phân biệt cảm xúc thật – giả để không đánh mất điều mình đã xây dựng.

Ảnh minh họa

3. Tuổi Hợi – Tài lộc nở rộ, tình duyên thắm lại như thu sang

Cuối tháng 9 âm, tuổi Hợi nhận được năng lượng cát tinh chủ về bình an và viên mãn.

Về sự nghiệp – tài lộc, vận quý nhân mạnh khiến tuổi Hợi làm gì cũng thuận:

Gặp người tốt giúp đỡ,

Công việc hanh thông,

Dễ tìm thấy hướng đi mới phù hợp hơn.

Thu nhập tăng nhẹ nhưng đều đặn, đặc biệt với người làm nghề dịch vụ, kinh doanh online hoặc các công việc sáng tạo.

Về tình cảm, tuổi Hợi đón tin vui:

Người độc thân dễ bén duyên với người đã để ý mình từ lâu.

Người đang yêu có một cuộc trò chuyện quan trọng giúp hiểu nhau hơn.

Người đã lập gia đình bớt căng thẳng, có thời gian "kết nối" lại, thậm chí có thể tính chuyện lớn như sửa sang nhà cửa, kế hoạch tương lai.

Tổng kết:

Cuối tháng 9 âm, Sửu – Tỵ – Hợi đều bước vào thời điểm quý nhân soi đường, tài lộc khởi vượng, tình cảm ấm áp.

Riêng tuổi Tỵ, dù may mắn nhiều, vẫn cần giữ khoảng cách, tránh những cảm xúc bột phát để không vướng vào nghịch duyên ngoài ý muốn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm