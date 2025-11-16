Top 3 con giáp bước vào chu kỳ may mắn hiếm gặp cuối tháng 9 âm: Quý nhân nâng đỡ, tiền về rào rào, hôn nhân bền chặt

Cuối tháng 9 âm là thời điểm vận khí chuyển mạnh, nhiều con giáp bước vào chu kỳ cát vượng hiếm gặp. Tài lộc hanh thông, quý nhân ghé thăm, công việc mở ra cơ hội lớn. Đặc biệt, trong vấn đề tình cảm – hôn nhân, một số bản mệnh tưởng như đang rơi vào giai đoạn lạnh nhạt lại bất ngờ "ấm lên" không ngờ tới.

Dưới đây là 3 con giáp bật sáng mạnh nhất.

1. Tuổi Tỵ – Quý nhân xuất hiện, tiền bạc khởi sắc, hôn nhân bớt căng thẳng

Ảnh minh họa

Cuối tháng 9 âm, người tuổi Tỵ bước vào thời điểm "thoát hạn – mở vận". Những rắc rối nhỏ trước đó dần được gỡ bỏ, thay vào đó là quý nhân hỗ trợ mạnh về công việc và tài lộc.

Người làm kinh doanh có khả năng chốt được một thương vụ lớn, hoặc ký kết hợp tác có lợi dài hạn. Người làm công việc văn phòng được cấp trên đánh giá cao, có cơ hội đảm nhận vai trò mới.

Về hôn nhân:

Tỵ là con giáp vốn ít nói nhưng sâu sắc. Thời gian này, gia đình dễ xảy ra mâu thuẫn vụn vặt, nhưng nhờ vận khí cát nâng đỡ, cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Không khí trong nhà bớt căng, thay vào đó là sự thấu hiểu. Các cặp vợ chồng từng lạnh nhạt cũng bắt đầu chủ động quan tâm nhau hơn.

Đặc biệt, với những đôi chuẩn bị sinh con hoặc lên kế hoạch lớn trong nhà, cuối tháng 9 âm là thời điểm thuận lợi để bàn bạc.

2. Tuổi Mão – Tài lộc bứt tốc, quý nhân đồng hành, hôn nhân đón tin vui

Người tuổi Mão vốn mềm mỏng, nhưng khi gặp vận quý nhân thì phúc khí tăng mạnh. Cuối tháng 9 âm, Mão bước vào đúng chu kỳ thăng hoa về tiền tài và vận quý nhân.

Những dự án từng giậm chân trước đó nay có bước tiến đáng kể. Người làm kinh doanh gặp khách lớn, người làm văn phòng được giao nhiệm vụ quan trọng, hứa hẹn khoản thưởng cuối năm rất đáng trông đợi.

Ảnh minh họa

Về hôn nhân:

Đường gia đạo của tuổi Mão trong thời gian này rất sáng. Hòa khí trong nhà tăng, vợ chồng đồng lòng giải quyết việc chung. Những hiểu lầm tích tụ từ đầu năm có cơ hội được tháo gỡ.

Người độc thân tuổi Mão còn có khả năng gặp người mang năng lượng "chữa lành", phù hợp cho một mối quan hệ lâu dài. Ai đã ly thân hoặc đang căng thẳng trong hôn nhân cũng sẽ có chuyển biến tích cực, nhờ sự hỗ trợ của quý nhân hoặc lời khuyên từ người lớn.

3. Tuổi Tuất – Công việc khởi sắc bất ngờ, tiền về nhiều nguồn, hôn nhân ấm lại

Tuổi Tuất mạnh mẽ, ngay thẳng, nhưng vài tháng gần đây dễ gặp áp lực tài chính lẫn chuyện gia đình. Tuy nhiên, cuối tháng 9 âm đánh dấu bước xoay cực kỳ quan trọng của bản mệnh.

Trong công việc, Tuất nhận được tin vui liên quan đến khoản tiền từng tưởng không thu được, hoặc bất ngờ có thêm nguồn thu ngoài dự kiến. Những người làm nghề tự do, buôn bán nhỏ có khả năng "trúng mùa", doanh thu tăng đột biến.

Về hôn nhân:

Nếu trước đó có khoảng cách hoặc tranh cãi, cuối tháng 9 âm là lúc Tuất và một nửa của mình "hạ cái tôi" và mở lời chia sẻ. Tình cảm ấm lên rõ rệt. Những cặp vợ chồng son thậm chí có tin vui về con cái, hoặc quyết định sửa sang nhà cửa, tạo sinh khí mới.

Đặc biệt, Tuất còn là con giáp có duyên đón lộc nhờ bạn đời: Vợ/chồng mang tin vui về tài chính, hai người cùng bắt tay làm việc gì đó mang lại lợi nhuận, gia đình hai bên hỗ trợ vốn hoặc trao cơ hội tốt.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm