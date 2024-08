Thân vương William và Vương phi Kate đang cùng ba đứa con của họ tận hưởng kỳ nghỉ hè thường niên của Hoàng gia Anh tại Balmoral, Scotland. Đây là thời gian để gia đình hoàng gia thư giãn và tạo dựng những kỷ niệm đẹp.

Theo thông tin từ tạp chí Heat, Thân vương William lo ngại rằng việc nhắc đến Harry và Meghan có thể gây ra “căng thẳng không cần thiết” cho gia đình. Sau cuộc phỏng vấn của Harry tại Mỹ, trong đó anh chỉ trích Vương quốc Anh là “nguy hiểm”, hy vọng về một cuộc hòa giải giữa hai anh em hoàng gia dường như đã bị dập tắt.

Nguồn tin cho biết: “Kate và William đã tự đặt cho mình lệnh cấm nói về mọi vấn đề liên quan đến Meghan và Harry. Họ muốn có thời gian thư giãn và bảo vệ Kate khỏi những căng thẳng và nỗi buồn mà Harry và Meghan mang lại. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của cô ấy.”

William rất quan tâm đến cảm xúc của vợ. Anh lo rằng những phát ngôn từ Harry và Meghan có thể khiến Kate cảm thấy “lo âu”. Mối quan hệ giữa Vương phi Kate và em dâu đã có sự căng thẳng từ khi Meghan gia nhập gia đình hoàng gia. Tình hình trở nên tồi tệ hơn trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới của Harry và Meghan vào năm 2018. Trong cuốn hồi ký gây sốc của Harry mang tên Spare, anh kể lại rằng hai người đã có một cuộc tranh cãi về chiếc váy phù dâu của công chúa Charlotte, khiến Meghan “suy sụp” trong nước mắt.

Theo lời Harry, sau đó Kate đã gửi hoa và một bức thư xin lỗi đến Meghan.

Mối quan hệ giữa Harry và William cũng không kém phần căng thẳng. Vào năm 2019, Harry tiết lộ rằng trong một cuộc tranh cãi về Meghan, William đã túm áo Harry và đẩy anh xuống đất. Một năm sau, Harry và Meghan quyết định rời khỏi cuộc sống hoàng gia và chuyển đến Montecito, California, Mỹ. Gần đây, Harry đã phát biểu rằng anh sẽ không trở lại Vương quốc Anh cùng với Meghan và các con vì lý do an toàn. Anh nhấn mạnh: “Nơi này vẫn còn nguy hiểm, và chỉ cần một người nào đó hành động theo những gì họ đã đọc. Đó là lý do tôi không mang vợ con trở lại đất nước này."

Tất cả những diễn biến này cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang ở trong tình trạng đầy căng thẳng và khó khăn. Mặc dù Thân vương William và Vương phi Kate đang cố gắng bảo vệ gia đình mình, nhưng các vấn đề từ phía Harry và Meghan vẫn luôn là một gánh nặng trong cuộc sống của họ.

