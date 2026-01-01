Trần Đô Lin được truyền thông gọi bằng cái tên "bạch nguyệt quang" của màn ảnh Hoa ngữ. Không theo đuổi hình ảnh sexy hay trang điểm sắc sảo, cô ghi dấu ấn nhờ khí chất nhẹ nhàng, làn da sáng đều, ít khuyết điểm, càng ngắm càng thấy dịu mắt.

Chia sẻ với Cosmopolitan, nữ diễn viên từng cho biết bí quyết chăm sóc da của cô không nằm ở những liệu trình đắt đỏ hay công nghệ phức tạp. Thứ cô duy trì suốt nhiều năm chính là các thói quen rất cơ bản: Ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ và bảo vệ da nghiêm ngặt trước ánh nắng. Trong đó, chế độ ăn hàng ngày đóng vai trò nền tảng.

Món ngày nào cũng ăn giúp Trần Đô Linh da trắng mịn, mọng collagen

Theo chia sẻ từ các cuộc phỏng vấn, Trần Đô Linh đặc biệt ưu tiên rau xanh và trái cây tươi trong bữa ăn hàng ngày. Đây không phải lựa chọn mang tính trào lưu, mà là một chiến lược chăm da được khoa học hậu thuẫn rõ ràng.

Các nghiên cứu dinh dưỡng chỉ ra rằng, rau xanh và trái cây tươi là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, vitamin A, vitamin E, polyphenol và chất chống oxy hóa. Vitamin C giữ vai trò then chốt trong quá trình tổng hợp collagen, loại protein quyết định độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Khi cơ thể được bổ sung đủ vitamin C từ thực phẩm tự nhiên như cam, kiwi, dâu tây, bông cải xanh, rau lá xanh đậm, khả năng sản sinh collagen sẽ diễn ra hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, rau xanh chứa nhiều carotenoid, hợp chất tạo sắc tố tự nhiên giúp da trông tươi sáng, đều màu hơn. Một số nghiên cứu đăng trên các tạp chí da liễu cho thấy, người có chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây thường có làn da ít xỉn màu, độ ẩm tốt hơn so với nhóm ăn ít thực vật.

Trái cây tươi còn giúp cung cấp nước và chất xơ, hỗ trợ quá trình thải độc qua đường tiêu hóa. Khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, tình trạng viêm âm thầm trong cơ thể giảm đi, từ đó làn da cũng bớt mụn, ít kích ứng và duy trì được vẻ căng mịn tự nhiên. Đây là lý do vì sao nhiều chuyên gia da liễu cho rằng "ăn cho da đẹp" là bước chăm sóc từ gốc, không thể thay thế hoàn toàn bằng mỹ phẩm bôi ngoài.

Những thói quen khác giúp Trần Đô Linh duy trì làn da trắng mịn

Hạn chế đồ dầu mỡ, thực phẩm quá ngọt và uống đủ nước

Bên cạnh việc ăn nhiều rau xanh, Trần Đô Linh hạn chế tối đa đồ chiên rán, thực phẩm nhiều đường tinh luyện. Theo các nghiên cứu về lão hóa da, chế độ ăn giàu đường có thể thúc đẩy quá trình glycation, hiện tượng đường gắn vào sợi collagen khiến collagen trở nên cứng, dễ đứt gãy, làm da nhanh chảy xệ và kém đàn hồi.

Song song đó, nữ diễn viên duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày. Nước giúp hỗ trợ trao đổi chất, duy trì độ ẩm cho da từ bên trong và góp phần giúp bề mặt da trông căng bóng, mịn màng hơn.

Bôi kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi ở trong nhà

Một thói quen được Trần Đô Linh nhấn mạnh nhiều lần là thoa kem chống nắng đều đặn, kể cả khi không ra ngoài. Cô kết hợp chống nắng hóa học với che chắn vật lý như đội mũ, dùng ô khi quay ngoại cảnh.

Từ góc độ khoa học, tia UVA có khả năng xuyên qua cửa kính và tác động sâu vào trung bì da, là nguyên nhân hàng đầu gây sạm da và lão hóa sớm. Việc duy trì chống nắng hàng ngày giúp bảo vệ collagen, giữ cho làn da trắng sáng và hạn chế tăng sắc tố theo thời gian.

Ngủ đủ giấc, sinh hoạt điều độ

Dù lịch quay dày đặc, Trần Đô Linh vẫn cố gắng ngủ đủ khi có thể và hạn chế thức khuya ngoài những ngày bắt buộc. Thiếu ngủ đã được chứng minh là làm tăng hormone cortisol, yếu tố gây viêm, khiến da xỉn màu, kém sức sống và dễ nổi mụn.

Ngược lại, giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi, tái tạo tế bào da và cân bằng nội tiết. Với Trần Đô Linh, đây là "liệu pháp làm đẹp miễn phí" nhưng vô cùng hiệu quả.

(Ảnh: Internet)