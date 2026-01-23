Ở cái ngưỡng tuổi 40, khi sự nghiệp đang ở độ chín, nhiều người đàn ông lại rơi vào vực thẳm của sự tự ti khi "chuyện ấy" bắt đầu chông chênh. Để cứu vãn lòng tự trọng và sự kiêu hãnh trước bạn đời, họ lao vào các loại "thần dược" truyền tai, để rồi nhận về cái kết đắng ngắt: Cầu cứu bác sĩ trong sự nhục nhã hoặc mất đi khả năng làm đàn ông vĩnh viễn.

Các "kịch bản" nâng cấp và 1 kết cục đắng

Anh T. (40 tuổi, Hà Nội) vẫn không quên được cảm giác bất lực gặm nhấm mình mỗi đêm. Với người đàn ông, không gì cay đắng hơn việc "trên bảo dưới không nghe" ngay trong chính căn phòng ngủ của mình. Nhìn ánh mắt hụt hẫng của vợ rồi thấy cô ấy lặng lẽ quay lưng thở dài, anh T. cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cái sĩ diện của một người trụ cột không cho phép anh thừa nhận mình đang "yếu".

Thay vì tìm đến bác sĩ, anh âm thầm nghe lời bạn nhậu, tìm mua bằng được hũ rượu ba kích được quảng cáo là "thần dược" lấy lại uy thế oanh liệt. Đêm đó, sau một chầu rượu say, anh hưng phấn bước vào cuộc yêu. Vợ vui, anh mãn nguyện. Thế nhưng, khi cuộc vui đã tàn, vợ đã ngủ say thì anh T. bắt đầu rơi vào hốt hoảng: "Cậu nhỏ" vẫn đứng nghiêm chào cờ, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vì ngại, anh cắn răng chịu đựng suốt cả đêm. Đến khi cơn đau xé nát tâm trí, anh mới mò đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả: Vật hang đã xơ hóa do thiếu máu quá lâu, anh đối mặt với nguy cơ rối loạn cương dương vĩnh viễn.

Câu chuyện của anh T. chỉ là một trong số rất nhiều bi kịch "cương không xuống" đang gia tăng hiện nay. Có những người đàn ông đã phải trải qua những hành trình kinh hoàng chỉ vì sự thiếu hiểu biết và lòng sĩ diện.

Anh L. (38 tuổi) luôn mặc cảm vì tình trạng "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền". Nghe lời mách bảo trên các diễn đàn, anh tìm mua loại thuốc xịt gây tê nồng độ cao để kéo dài thời gian "chinh chiến". Lần đầu sử dụng, anh mãn nguyện vì sự lì lợm của "cậu nhỏ". Thế nhưng, do lạm dụng quá mức và dùng sai cách, trong một lần "quá đà", anh mất hoàn toàn cảm giác nhưng dương vật vẫn cương cứng do tác dụng của thuốc. Sau 12 tiếng không thể "hạ hỏa", anh nhập viện trong tình trạng vật hang bị phù nề nặng, mạch máu tổn thương nghiêm trọng.

Khác với anh L., ông H. (52 tuổi) lại gặp vấn đề về độ "cứng mềm". Ngại đi khám bệnh viện vì sợ gặp người quen, ông đặt mua "viên đá xanh" được quảng cáo là hàng xách tay từ nước ngoài. Loại thuốc này thực chất là tân dược ức chế PDE5 nhưng với liều lượng cực mạnh và không được kiểm soát. Sau khi uống, ông H. đạt được mục đích nhưng "cậu nhỏ" lại đứng im suốt 2 ngày 2 đêm. Khi đến viện, máu bên trong vật hang đã chuyển sang màu đen đặc, không còn oxy để nuôi dưỡng tế bào.

Kinh hãi nhất là trường hợp của anh M. (33 tuổi). Với suy nghĩ "to hơn là khỏe hơn", anh đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ "chui" để tiêm chất làm đầy vào dưới da "cậu nhỏ". Kết quả là sự cương cứng không đến từ hưng phấn mà đến từ tình trạng viêm nhiễm và phản ứng của cơ thể với dị vật. Khối silicon di biến dạng, chèn ép các mạch máu khiến nó luôn trong tình trạng căng tức, tím tái. Anh phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nạo vét nhưng "vũ khí" của anh giờ đây đã biến dạng và mất hoàn toàn chức năng ban đầu.

Lời thức tỉnh cho những "chiến binh" lạc lối

Rõ ràng, có nhiều cách giúp người đàn ông có thể lấy lại phong độ của mình, nhưng không có nghĩa là tùy tiện làm thế nào cũng được. Các phương pháp xịt, uống hay tiêm đều giúp những người chồng nói trên kịp lấy lại hãnh diện với vợ nhưng rồi cuối cùng cũng đều phải nhập viện.

Theo các bác sĩ, cơ chế cương dương là một quá trình điều hòa phức tạp giữa thần kinh và mạch máu. Khi chúng ta đưa các chất kích thích ngoại lai vào (đặc biệt là các loại thuốc cường dương cấp tốc hoặc rượu thuốc), hệ thống này bị "mất lái".

Giới chuyên môn cho biết cương đau dương vật là một rối loạn chức năng cương dương của nam giới. Theo ước tính, cứ khoảng 100 ngàn nam giới thì có khoảng 1-2 người bị bệnh. Đặc điểm của tình trạng này là sự cương cứng dương vật kéo dài trên 4 giờ, thường kèm theo cảm giác đau và giảm hoặc mất sự lưu thông của máu trong vật hang của dương vật.

Cương đau dương vật kéo dài thể thiếu máu chính là một cuộc "nội chiến" trong cơ thể. Khi máu bơm vào vật hang nhưng các tĩnh mạch không thể mở ra để máu thoát đi, oxy trong máu sẽ bị tiêu thụ hết. Sau 6-12 giờ, các tế bào bắt đầu chết dần. Sau 24 giờ, sự xơ hóa (biến mô mềm thành mô sẹo cứng) là không thể đảo ngược. Lúc này, dương vật dù có được cấp cứu thì cũng chỉ còn là "hình hài", không còn chức năng sinh lý.

Theo GS.TS.NGND Trần Quán Anh – Chủ tịch Hội Nam học và Tiết niệu Việt Nam, trưởng khoa Nam học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tình trạng dương vật cương cứng nhưng không xìu xuống được có nguyên nhân là do máu theo động mạch đi vào dương vật nhưng không thoát ra được ở tĩnh mạch theo cơ chế cương dương tự nhiên (dồn máu đến dương vật để gây cương rồi rút về sau khi đã "hoàn thành nhiệm vụ"). Nếu để lâu thì máu trong đám tĩnh mạch ở dương vật sẽ bị đông lại, gây nên tình trạng tắc mạch, xơ hóa, dương vật bị mất chức năng dẫn đến liệt dương, nguy hiểm hơn là bị hoại tử và phải cắt bỏ hoàn toàn.

Giáo sư cũng nhấn mạnh, điều đáng nói là khi gặp phải tình trạng này, nhiều quý ông vì xấu hổ, e ngại mà giấu diếm, tự xử lý hoặc vội vàng đến chữa tại các cơ sở không chuyên về nam khoa sẽ làm cho tình trạng ngày càng xấu hơn. Đồng thời, không chỉ có cương đau dương vật kéo dài, việc lạm dụng các thuốc cường dương cấp tốc cũng cần hết sức cẩn trọng vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khoẻ, kể cả tính mạng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ…

Dấu hiệu phân biệt giữa sự hưng phấn bình thường và bệnh lý

Đừng nhầm lẫn giữa phong độ nhất thời và bệnh lý nguy hiểm. Hãy đối chiếu ngay nếu bạn thấy bất thường:

Đặc điểm nhận dạng Cương dương phong độ Cương đau bệnh lý (Cấp cứu ngay) Sự khởi đầu Có cảm hứng, có sự vuốt ve, kích thích. Tự nhiên "đứng dậy" không kiểm soát. Trạng thái sau xuất tinh Mềm đi nhanh chóng, cơ thể thư giãn. Vẫn cứng như đá, dù đã xong trận từ lâu. Cảm giác đau Không đau, cảm thấy thỏa mãn. Đau buốt, căng tức, sờ vào thấy cứng ngắc. Màu sắc da Hồng hào, ấm áp. Có thể chuyển sang đỏ sẫm hoặc tím tái. Thời gian chịu đựng Kết thúc theo ý muốn hoặc sau khi giao hợp. Kéo dài trên 1 giờ mà không có dấu hiệu giảm.

Sự mạnh mẽ của đàn ông không nằm ở những phương pháp "đi tắt đón đầu". Nếu có vấn đề về sinh lý, đó là dấu hiệu cơ thể bạn cần được chăm sóc y tế chuyên sâu, chứ không phải là lúc để thử nghiệm những loại thuốc độc hại.

Lời cảnh báo cho phái mạnh

Quy tắc 6 giờ: Đây là "thời gian vàng". Nếu được can thiệp trước 6 giờ kể từ khi bắt đầu cương bất thường, khả năng hồi phục là rất cao. Sau 24 giờ, tỉ lệ liệt dương gần như là 100%.

Ngừng tự ý "bốc thuốc": Sinh lý nam giới là sự phối hợp phức tạp giữa thần kinh, mạch máu và nội tiết. Đừng tin vào các loại rượu ngâm hay thuốc "kéo dài 1-2 giờ" trôi nổi.

Vượt qua rào cản tâm lý: Bác sĩ là người cứu giúp, không phải người phán xét. Khi thấy "cậu nhỏ" có dấu hiệu "biểu tình", hãy vứt bỏ sĩ diện để giữ lấy bản lĩnh lâu dài.

Bản lĩnh đàn ông không đo bằng số tiếng đồng hồ "chào cờ", mà nằm ở sự hiểu biết và trách nhiệm với chính cơ thể mình. Đừng để một phút sai lầm vì rượu thuốc hay bất kì sản phẩm hỗ trợ nào mà phải hối hận cả quãng đời còn lại.