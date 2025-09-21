Thân thế "minh tinh" 1m55 trong Tử Chiến Trên Không: Mẹ cũng là tiếp viên hàng không, con hoá thân giống đến 99%

Tử Chiến Trên Không - bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ những vụ không tặc có thật tại Việt Nam đang trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Không ít những lời khen dành cho nội dung phim, kỹ xảo và cả dàn diễn viên chất lượng.

Nhận được nhiều chú ý nhất phải kể đến vai diễn tiếp viên hàng không tên Trinh do Kaity Nguyễn đảm nhận. Mỹ nhân dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m55, cả phim chỉ diện một bộ áo dài xanh nhưng lại khiến người xem bị cuốn hút bởi gương mặt xinh đẹp, đôi mắt biết nói, giọng nói và biểu cảm giàu cảm xúc.

Kaity Nguyễn vào vai tiếp viên hàng không Trinh trong phim Tử Chiến Trên Không

Song mới đây trên trang cá nhân của mình, Kaity Nguyễn bất ngờ tiết lộ hình mẫu phía sau giúp cô thể hiện trọn vẹn hình tượng của một tiếp viên hàng không. Điều này khiến không ít người ngỡ ngàng bởi không ai khác, chính mẹ ruột của Kaity Nguyễn từng là một tiếp viên hàng không mặt đất.

Nữ diễn viên sinh năm 1999 đăng tải hình ảnh thời còn trẻ của mẹ mình, cũng đang diện trên người một chiếc áo dài xanh của tiếp viên hàng không, nụ cười rạng rỡ. “Mãi là phiên bản mini của mẹ, nguồn cảm hứng của con”, Kaity Nguyễn viết.

Kaity Nguyễn cho biết cô tham khảo hình tượng tự mẹ - cũng là một tiếp viên hàng không. Nhan sắc của mẹ Kaity Nguyễn thời trẻ nhận nhiều sự ngưỡng mộ

Phía dưới phần bình luận, dân tình dành nhiều sự ngưỡng mộ với nhan sắc thời trẻ của mẹ Kaity Nguyễn. Ai nấy đều cho rằng, Kaity Nguyễn thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ chẳng hạn như đôi mắt, khuôn miệng tươi tắn. Không những vậy, thần thái của Kaity Nguyễn cũng được dân tình cho rằng “từ mẹ mà ra” khi toát lên đúng chuẩn vẻ đẹp, sự thân thiện của một tiếp viên hàng không.

Bản thân Kaity Nguyễn cũng từng chia sẻ trước khi vào phim, cô đã tham khảo mẹ về mặt ngoại hình. Và sau khi phim chính thức ra rạp, ba của Kaity Nguyễn cũng đã bày tỏ sự bất ngờ vì con gái quá giống với mẹ thời trẻ. Ngoài ra, cô cũng gọi điện cho mẹ để học hỏi thêm và được chia sẻ rằng tiếp viên hàng không phải luôn nở nụ cười, lịch sự, thể hiện sự tươi tắn, thoải mái và phải luôn sẵn sàng cho bất cứ mọi thứ để hỗ trợ hành khách.

Kaity Nguyễn và mẹ hiện tại

Nhiều người cho rằng, nhờ là “con nhà nòi” nên trong phim, diễn xuất của Kaity Nguyễn vô cùng chân thật, rất đời và khiến ai xem cũng bị lôi cuốn.

- “Hóa ra mẹ Kaity Nguyễn cũng là tiếp viên hàng không luôn sao, hai mẹ con giống nhau thật. Cô thời trẻ đẹp quá”. - “Xịn ghê, trend này không ai qua nổi Kaity Nguyễn rồi”. - “Mẹ của Kaity đẹp quá, thích nhất nụ cười của cô, nhìn hiền hậu, thân thiện và tươi tắn”. - “Kaity thừa hưởng nhiều nét đẹp tự mẹ ghê, có nhiều tương đồng về ngoại hình. Hai mẹ con đều đẹp”. - “Vậy là con nhà nòi rồi, chúc mừng Kaity Nguyễn với vai diễn thành công”.

Kaity Nguyễn (tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Bình An Kaity, SN 1999) sinh ra trong một gia đình khá giả, mẹ là tiếp viên hàng không, bố làm kinh doanh. Khi bố mẹ ly hôn, Kaity Nguyễn và anh trai chuyển sang Mỹ sinh sống. Sau đó, cô theo bố về nước và học tập, sinh sống tại TP.HCM.

Mỹ nhân Gen Z lần đầu bén duyên với màn ảnh và nổi tiếng qua bộ phim Em Chưa 18. Từ đó, tên tuổi của Kaity Nguyễn ngày càng viral khi cô liên tiếp xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh có doanh thu trăm tỷ.

Nhờ thành công từ sớm, nữ diễn viên gây dựng được nền tảng tài chính vững chãi, đáng ngưỡng mộ. Từ năm 21 tuổi, Kaity Nguyễn đã sở hữu 1 công ty giải trí của riêng mình. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1999 còn thử sức trong lĩnh vực sản xuất phim, đầu tư tiền bạc nghiêm túc để theo đuổi sở thích này.

Mỹ nhân GenZ dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng lại có nhan sắc "thượng thừa", ai nhìn cũng mê