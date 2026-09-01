Thán phục mỹ nhân để mặt mộc 100% còn đẹp hơn áp 100 lớp filter, xem mà phải wow cả nghìn lần!

Mới đây, những hình ảnh của Jun Ji Hyun thời đóng bộ phim điện ảnh Ngọn Gió Yêu Thương (tựa Anh: Windstruck) bất ngờ được chia sẻ trở lại và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng nói, trong phim có những phân cảnh mà nữ minh tinh xuất hiện với gương mặt hoàn toàn tự nhiên, không có sự hỗ trợ của lớp trang điểm. Chính điều này càng khiến nhan sắc thời trẻ của Jun Ji Hyun trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.

Mặt mộc 100% của Jun Ji Hyun trong phim Ngọn Gió Yêu Thương (ảnh: NSX)

(ảnh: NSX)

(ảnh: NSX)

Dù để mặt mộc nhưng nhan sắc của Jun Ji Hyun đúng là không chê vào đâu được (ảnh: NSX)

(ảnh: NSX)

(ảnh: NSX)

Khán giả thán phục nữ minh tinh không hổ danh là một trong những tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc (ảnh: NSX)

Ở những khung hình cận mặt, nữ diễn viên gây ấn tượng với đường nét tuyệt đẹp, làn da trong trẻo cùng dáng vẻ tràn đầy sức sống. Nhiều khán giả thán phục khi Jun Ji Hyun dù để mặt mộc vẫn đẹp nao lòng. Nhìn lại những hình ảnh cách đây hơn hai thập kỷ, không khó hiểu khi cô từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc.

Ngọn Gió Yêu Thương xoay quanh Kyung Jin và Myung Woo. Cả hai vô tình gặp nhau trong một tình huống dở khóc dở cười. Trong ngày nghỉ, nữ cảnh sát Kyung Jin phát hiện một vụ cướp giật và lập tức đuổi theo nghi phạm. Thế nhưng cô bắt nhầm Myung Woo, một người qua đường đang cố gắng giúp truy đuổi tên tội phạm thực sự.

Ngọn Gió Yêu Thương của Jun Ji Hyun và Jang Hyuk đạt thành công về mặt thương mại (ảnh: NSX)

Sau cuộc gặp chẳng mấy êm đẹp, định mệnh một lần nữa đưa hai người đến bên nhau khi Myung Woo tình nguyện tham gia hoạt động tuần tra nhằm quản lý những học sinh gây rối. Từ những tình huống oan gia ban đầu, Kyung Jin và Myung Woo dần nảy sinh tình cảm, mở ra câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn, hài hước nhưng cũng chứa đựng nhiều khoảnh khắc cảm động.

Trong phim, Jun Ji Hyun đảm nhận vai nữ chính Kyung Jin và hợp tác cùng tài tử Jang Hyuk, người đóng vai Myung Woo. Tác phẩm sau khi ra mắt đã đạt thành công về mặt thương mại, thu về khoảng 25,8 triệu USD và nằm trong nhóm phim điện ảnh có lượng vé bán ra cao nhất tại Hàn Quốc trong năm 2004.

Colony là tác phẩm mới nhất của Jun Ji Hyun phát hành trong năm 2026. Cô đóng chung với Ji Chang Wook và cả hai sẽ tiếp tục tái hợp ở Human X Gumiho (ảnh: NSX)

Sau Ngọn Gió Yêu Thương, Jun Ji Hyun tiếp tục hoạt động bền bỉ và từng bước củng cố địa vị ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn Quốc. Hơn hai thập kỷ qua, cô sở hữu hàng loạt tác phẩm được đông đảo khán giả yêu thích ở cả điện ảnh lẫn truyền hình như Cô Nàng Ngổ Ngáo, Hoa Cúc Dại, Đội Quân Siêu Trộm, Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật, Hồ Sơ Berlin, Vì Sao Đưa Anh Tới, Sứ Mệnh Truy Sát, Huyền Thoại Biển Xanh, Vương Triều Xác Sống: Ashin Phương Bắc hay mới đây nhất là Colony.

Sang năm 2027, Jun Ji Hyun được kỳ vọng tiếp tục khuấy đảo màn ảnh nhỏ với Human X Gumiho, dự án đánh dấu màn hợp tác giữa cô và tài tử hàng đầu Ji Chang Wook.

Thu Phong