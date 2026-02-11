Không hổ danh là mỹ nhân mặt mộc đẹp nhất nhì Việt Nam, nhan sắc thế này thì ai mà chẳng mê đắm

Sau buổi premiere thành công rực rỡ tại TP.HCM, chiều ngày 10/2, đoàn làm phim Báu Vật Trời Cho đã có mặt tại Hà Nội để tổ chức suất chiếu đặc biệt dành cho báo chí và khán giả thủ đô. Sự kiện diễn ra trong không khí háo hức, nhưng mọi ánh nhìn dường như "đóng băng" ngay khi nữ chính Phương Anh Đào xuất hiện.

Vốn được mệnh danh là một trong những mỹ nhân có mặt mộc đẹp nhất nhì showbiz Việt, lần xuất hiện này của Phương Anh Đào tiếp tục khẳng định đẳng cấp nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Nữ diễn viên chọn cho mình thiết kế yếm hở lưng táo bạo nhưng đầy tinh tế, được đính kết hàng trăm viên ngọc trai lấp lánh trên nền vải xuyên thấu. Bộ trang phục không chỉ khoe trọn tấm lưng trần quyến rũ và hình xăm cá tính, mà còn tôn lên làn da trắng sứ, mịn màng không tì vết.

Điểm nhấn của Phương Anh Đào nằm ở lối trang điểm trong veo, nhấn vào đôi má ửng hồng tự nhiên tựa như trái đào chín mọng. Dù qua ống kính chụp vội hay những góc cận mặt, đường nét thanh tú và thần thái rạng rỡ của "ngọc nữ" màn ảnh Việt vẫn khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Có thể nói, Phương Anh Đào đã mang đến một "bữa tiệc thị giác" mãn nhãn, vừa ngọt ngào lại vừa gợi cảm tại sự kiện chiều qua.

Không lẻ bóng tại sự kiện, Phương Anh Đào sánh bước cùng nam chính Tuấn Trần. Cặp đôi "phim giả tình thật" này tiếp tục khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì những cử chỉ thân thiết và sự tương tác bùng nổ "chemistry".

Trong khi Phương Anh Đào kiêu sa, quyến rũ thì Tuấn Trần lại lịch lãm với bộ vest đen cách điệu, nam tính. Sự đối lập về trang phục nhưng hòa hợp về ngoại hình khiến cả hai như một cặp bài trùng hoàn hảo, thu hút mọi ống kính phóng viên.

Sự kiện tại Hà Nội được xem là dịp quan trọng để ekip Báu Vật Trời Cho lắng nghe những phản hồi trực tiếp từ giới chuyên môn và khán giả phía Bắc. Đạo diễn và dàn diễn viên đã có những chia sẻ thẳng thắn, thể hiện sự nghiêm túc trong việc đối thoại và hoàn thiện tác phẩm.

Bộ phim xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) một mẹ đơn thân có con nhờ thụ tinh nhân tạo. Trong chuyến đi biển để "trốn chạy" quá khứ, cô và con trai Tô bất ngờ chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng và cũng chính là người hiến tặng tinh trùng năm xưa.

Cuộc gặp gỡ tréo ngoe đã kéo ba con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Liệu người cha "trời cho" này là món quà bất ngờ của số phận hay chỉ là một trò đùa oái oăm của cuộc đời? Với sự kết hợp giữa yếu tố hài hước, gia đình và diễn xuất ăn ý của cặp đôi Phương Anh Đào - Tuấn Trần, Báu Vật Trời Cho hứa hẹn sẽ là tác phẩm giải trí đáng mong đợi trong dịp này.