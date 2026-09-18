Tùng Dương chuẩn bị đón 50.000 khán giả ở Mỹ Đình: "Chân có run, nhưng đã lên yên ngựa là phải phóng"

Chiều 18/9 tại Hà Nội, Tùng Dương họp báo công bố live-concert thứ 15 trong sự nghiệp mang tên "Bay về phía mặt trời", diễn ra ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với sức chứa 50.000 khán giả.

Buổi họp báo rơi đúng vào sinh nhật của nam ca sĩ, và Phùng Khánh Linh, một trong hai khách mời trẻ đã được công bố, mở đầu phần chia sẻ của mình bằng lời chúc mừng sinh nhật "anh Tùng Dương tuổi 18".

Đây là lần đầu tiên anh bước ra khỏi không gian nhà hát quen thuộc để đối diện với một sân vận động 50.000 chỗ, và anh không giấu rằng đó là một quyết định liều.

"Cũng lo lắm chưa biết thế nào nhưng thôi, đã lên yên ngựa phải phóng thôi, năm nay năm Ngựa mà", Tùng Dương nói khi được hỏi về cú nhảy vọt từ vài nghìn khán giả lên năm vạn.

Anh thừa nhận mỗi thứ đều lo một chút, từ quy mô sân khấu, khả năng tiêu thụ vé cho đến chuyện vượt qua chính mình, nhưng điều khiến anh bất an nhất lại nằm ngoài tầm kiểm soát của cả ê-kíp 500-600 người: Thời tiết.

"Nếu ông Trời không ủng hộ thì rất đáng tiếc", anh nói, và nhắc lại rằng chỉ mong có được "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".

Divo Tùng Dương và ca sĩ Phùng Khánh Linh

Nỗi lo thứ hai, anh gọi thẳng là phần chìm. "Tài chính là phần chìm, phần đau đáu của tôi vì làm gì cũng cần kinh phí. Để chuẩn bị cho live-concert này tôi định làm gì cũng đành phải gác lại để dồn nguồn lực", Tùng Dương chia sẻ.

Bù lại, anh khẳng định giá vé lần này sẽ dễ chịu hơn nhiều so với các live-concert trong nhà hát trước đây, vì mục tiêu là đi từ một nhóm công chúng ra tới đại chúng. "Đó là sự tri ân những khán giả đã đồng hành với Tùng Dương suốt 25 năm, từ khi chưa thích, thậm chí ghét, đến khi yêu quý và dõi theo tôi."

Về quy mô, chương trình dự kiến gồm 4 chương với khoảng 40 tác phẩm, được sắp xếp theo thể loại thay vì theo trình tự thời gian. Tùng Dương giải thích rằng nếu bài nào ra trước hát trước, bài nào ra sau hát sau thì sẽ mất hết sự khó đoán, nên anh chọn cách mash-up những ca khúc tưởng như không liên quan để đẩy một tinh thần chung lên. "Đây là một chương trình có concept âm nhạc rõ ràng, chứ không phải đặt những bài hit cạnh nhau", anh nhấn mạnh. Màn hình LED dự kiến khoảng 1.600 mét vuông, sân khấu cần ít nhất 12 ngày thi công thay vì một tuần như ở nhà hát.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ ý định diễn ngoài trời đã được Tùng Dương ấp ủ từ hai ba năm trước, ban đầu định làm ở Hoàng thành Thăng Long chứ chưa nghĩ tới sân vận động. "Tùng Dương đã đau đáu muốn hát ở sân vận động từ lâu, anh ấy thừa năng lượng nên phải mang ra ngoài để đốt cháy. Lần này giống như cá gặp nước", nhạc sĩ nói. Anh cũng cho biết sẽ đầu tư mạnh vào một hai ca khúc để tạo hiệu ứng lan tỏa sau đêm diễn, trong đó có ca khúc chủ đề "Bay về phía mặt trời".

Danh sách khách mời hiện mới công bố hai cái tên trẻ là Phùng Khánh Linh và Grey D, ba người còn lại được giữ kín. Tùng Dương nói ba khách mời ấy đã chốt nhưng anh muốn để dành bất ngờ, và cả ba đều phù hợp với từng chương của chương trình. Khi bị hỏi thẳng liệu có ai thuộc dàn "Anh trai say Hi" hay "Anh trai vượt ngàn chông gai", anh không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói rất quý trọng các nghệ sĩ trẻ và thấy vui khi live-concert của mình rơi vào một thời điểm sôi động, khi chỉ khoảng một tháng trước đó, BigBang với G-Dragon cũng biểu diễn tại sân Mỹ Đình.

Phùng Khánh Linh cho biết cô được mời và ngay lập tức ngồi vào viết nhạc, cuối cùng không phải một mà hai ca khúc đo ni đóng giày cho đàn anh, trong đó có bài cô tâm đắc nhất tên "Hai kẻ lang bạt". "Thật sự tôi vẫn rất hồi hộp, bởi phải cố gắng chinh phục những khán giả khó tính của anh Dương. Tôi còn hồi hộp hơn cả khi biểu diễn concert của chính mình", cô nói. Tùng Dương xác nhận đã nghe demo và sẽ thu một bài rất máu lửa, một bài mang màu bảng lảng.

Câu hỏi thú vị nhất buổi họp báo có lẽ là chuyện các nghệ sĩ trẻ từng lo bị Tùng Dương "nhai đầu" khi song ca. Phùng Khánh Linh đáp lại bằng một câu đùa rằng anh có nhai cô cũng không sao, rồi nói thêm rằng cô tin anh sẽ nhường đất để cả hai cùng tỏa sáng. Tùng Dương thì trả lời nghiêm túc hơn: "Hát song ca thì phải biết lắng nghe nhau và nâng tinh hoa của mỗi người lên, chứ không phải để người kia tàng hình, như thế sẽ là màn song ca thất bại."

Anh cũng thừa nhận mình đã qua thời khoe nốt cao. "Ngày xưa tôi hát cho bản thân nhưng giờ không còn nhu cầu đó nữa. Bây giờ tôi muốn đi vào phần bên trong tâm hồn mình, tĩnh tại hơn, biết lắng nghe và chia sẻ hơn." Với anh, cái "mặt trời" trong tên chương trình không phải thứ hào nhoáng nhìn thấy bằng mắt, mà là sự kiên định trong tâm. Ngay cả poster cũng cố tình vẽ anh đang ngồi chứ không đang bay, bởi "ngồi ở đây là mình nghỉ, mình mỏi chân, là khoảng lặng để người nghệ sĩ tái tạo năng lượng rồi tiếp tục bay".

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng

Được nhắc đến nhiều lần trong buổi họp báo là Mỹ Tâm, người đã làm concert sân vận động "See the Light" năm ngoái và từng hứng trọn 30 phút mưa. Tùng Dương kể nữ ca sĩ đã nhắn động viên anh và chúc trời đừng mưa. "Có lần tôi đọc Tâm chia sẻ là người rất lì đòn, tôi rất thích điều đó", anh nói.

Về chuyện fandom, Tùng Dương thẳng thắn rằng anh không có fandom chính thức và cũng không định lập, bởi lượng khán giả của anh nghiêng về nhóm trung tuổi. "Lần này tôi cũng liều mình với một fandom rất to, dù không chính thức, đó chính là tình yêu rất lớn mà khán giả dành cho Tùng Dương." Còn vũ đạo, anh cười bảo sẽ không tái hiện "màn múa lân" từng gây bão mạng khi nhảy chân sáo bên cạnh Công Vinh, nhưng để ngỏ khả năng có một hai tiết mục.

"Hỏi Tùng Dương có run không thì chân có run, nhưng nhiều khi mình cũng phải điếc không sợ súng một tý để tâm hồn được bay bổng", anh kết lại.

Ảnh: Mạnh Nguyễn



