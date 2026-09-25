Cao tốc được thiết kế để ô tô đi liên tục với tốc độ cao. Thế nhưng trên một số tuyến đường, người đi bộ vẫn xuất hiện giữa dòng xe: người sang đường, người đón xe, người đi bộ vì nhầm đường, thậm chí có trường hợp dừng lại hoặc đi bộ trên làn khẩn cấp.

Những bước chân đặt nhầm chỗ

Người phụ nữ đi bộ qua cao tốc bị ô tô hất văng. (Clip: MXH)

Mới đây, một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tình huống người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc khiến người xem bàng hoàng. Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy, người phụ nữ đội nón lá đang chạy rất nhanh để cắt ngang đường.

Đúng lúc này, một chiếc ô tô lao tới tông cực mạnh khiến nạn nhân bị hất văng. Tình huống diễn ra trong tích tắc, tài xế hoàn toàn bất lực vì khuất tầm nhìn và không có đủ thời gian phản xạ.

Khoảnh khắc tai nạn thương tâm trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số ý kiến đều cho rằng đây là lời cảnh báo đắt giá về mức độ nguy hiểm khi người dân tự ý đi vào những tuyến đường cao tốc dành riêng cho ô tô chạy tốc độ cao.

Hình ảnh người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc khiến tài xế không kịp trở tay. (Ảnh cắt từ clip)

Không dừng lại ở đó, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện đoạn video khác ghi lại cảnh tượng thót tim tương tự. Vẫn là một người nữ cố tình lao qua đường cao tốc bất chấp dòng xe đang chạy vun vút.

May mắn trong trường hợp này tài xế ô tô đang chạy tốc độ hơn 100 km/h kịp thời phanh gấp và đánh lái, qua đó không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Những hình ảnh này gây phẫn nộ khi người đi bộ bất chấp dòng xe chạy tốc độ cao, liều lĩnh biến mình thành “chướng ngại vật di động”, đẩy các tài xế vào lằn ranh sinh tử mà họ hoàn toàn không đáng phải đối mặt.

Người phụ nữ thản nhiên băng qua cao tốc như chốn không người. (Clip: MXH)

Thực tế, những đoạn clip trên không phải là cá biệt. Trước đó, nhiều vụ tai nạn thảm khốc gây chết người đã xảy ra với kịch bản tương tự.

Tối 17/8/2025, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, một người đàn ông đang đi bộ băng qua cao tốc thì bị ô tô tông.

Nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Cơ quan chức năng cho biết tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Hiện trường vụ người đàn ông băng qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bị xe ô tô tông tử vong. (Ảnh: Baoquangninh.vn)

Trước đó, ngày 22/2/2025, một vụ việc nghiêm trọng khác xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Người phụ nữ dắt theo con nhỏ đi bộ trên cao tốc thì bị xe tải tông. Bé gái khoảng 3 tuổi tử vong, người mẹ bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Những vụ việc có nguyên nhân, hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng cho thấy một thực tế: Cao tốc không phải nơi dành cho người đi bộ. Chỉ một quyết định tưởng như đơn giản, chẳng hạn xuống xe rồi đi bộ sang đường hoặc tìm cách vượt qua tuyến đường để đến vị trí khác, cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vì sao vẫn có người đi bộ vào cao tốc?

Việc người đi bộ xuất hiện trên cao tốc có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Có người nhầm lẫn, không nhận thức đầy đủ về đặc thù của đường cao tốc; có trường hợp xuống xe giữa đường rồi tìm cách di chuyển sang vị trí khác. Một số người dân sống gần cao tốc còn tự ý tìm lối đi qua hàng rào để sang đường hoặc bắt xe.

Tuy nhiên, bất kể lý do gì, việc bước vào khu vực dành cho các phương tiện lưu thông tốc độ cao đều tiềm ẩn nguy cơ lớn.

Đáng chú ý, không chỉ hành vi đi bộ giữa các làn xe mới nguy hiểm. Việc dừng lại, đứng chờ, nghỉ ngơi hoặc thực hiện các hoạt động khác trong phạm vi đường cao tốc cũng có thể biến một người thành vật cản bất ngờ đối với tài xế.

Những đoạn clip ghi lại cảnh người đi bộ xuất hiện giữa dòng xe có thể khiến người xem giật mình, nhưng điều quan trọng hơn là nhận diện được nguy cơ phía sau những hình ảnh đó.

Trên cao tốc, người đi bộ không có “khoảng trống an toàn” để tùy ý băng qua đường. Một bước chân sai vị trí có thể khiến chính họ trở thành nạn nhân, đồng thời tạo ra tình huống nguy hiểm cho hàng loạt xe đang lưu thông.

Nếu phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, người dân cũng không nên tự ý đi bộ trên phần đường xe chạy. Việc xử lý sự cố cần tuân thủ hướng dẫn an toàn và liên hệ lực lượng quản lý, cứu hộ hoặc cơ quan chức năng.