Người phụ nữ chặn đầu ô tô nghi đánh ghen: Công an Thái Nguyên vào cuộc điều tra

Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Phan Đình Phùng khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra tối 23/9.

Trước đó, vào tối 23/9, tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn (thuộc tổ 41, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), một sự việc nghi đánh ghen kéo theo lượng lớn người dân hiếu kỳ tụ tập, nhiều trường hợp quay phim, phát sóng trực tiếp (livestream) lên mạng xã hội. Vụ việc này khiến tình hình trật tự công cộng và an toàn giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hàng trăm người hiếu kỳ vây kín chiếc ô tô rồi quay video và livestream trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Phan Đình Phùng đã lập tức có mặt tại hiện trường, thực hiện các biện pháp giải tán đám đông; đồng thời áp giải toàn bộ những người liên quan về trụ sở để phục vụ công tác lấy lời khai, xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi, động cơ và mức độ vi phạm của những người trực tiếp liên quan đến vụ việc để xử lý.

Cùng với đó, cơ quan công an rà soát các tài khoản mạng xã hội đăng tải, phát tán hình ảnh, video cá nhân trái phép hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị người dân không tụ tập đông người, không livestream, chia sẻ hoặc bình luận về vụ việc khi chưa có thông tin chính thức. Người dân cũng không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh, video, thông tin nhận diện hoặc dữ liệu cá nhân của những người liên quan khi chưa được phép.

Người dân hiếu kỳ quây kín chiếc ô tô giữa đêm. (Ảnh cắt từ clip).

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thức, tránh để những nội dung chưa được kiểm chứng tiếp tục lan truyền, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và tình hình an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ thông tin chính thức sau khi hoàn tất xác minh, làm rõ vụ việc và có kết quả xử lý.