Vụ "bao vây" ô tô để livestream ở Thái Nguyên: Công an mời 2 người làm việc

Liên quan đến sự việc tập trung đông người xảy ra tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn (thuộc tổ 41, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã mời làm việc 02 trường hợp đăng tải video liên quan đến sự việc trên mạng xã hội, gồm anh D.A.T (sinh năm 2006, trú tại phường Tích Lương) và chị N.T.T.D (sinh năm 1991, trú tại phường Phan Đình Phùng).

Cơ quan Công an làm việc với chị N.T.T.D - Ảnh: CATN

Tại cơ quan Công an, cả 02 trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, Phòng An ninh mạng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định tại Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trước đó, vào tối ngày 23/9/2026, tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn xảy ra vụ việc khiến đông người tập trung, quay phim, livestream, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội thu hút nhiều người quan tâm, theo dõi, gây phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Cơ quan Công an làm việc với D.A.T - Ảnh: CATN

Cơ quan Công an đã kịp thời có mặt, giải tán đám đông, đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc. Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Phan Đình Phùng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Từ tình hình trên, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị người dân không tụ tập, không livestream, không chia sẻ hoặc bình luận theo thông tin chưa được kiểm chứng; đặc biệt không đăng tải, phát tán hình ảnh, video, thông tin nhận diện hoặc dữ liệu cá nhân của người liên quan khi chưa được phép.

Người dân hiếu kỳ tụ tập gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự - Ảnh: CATN

Khi phát hiện vụ việc bất thường, cần giữ bình tĩnh, bảo đảm an toàn và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Mỗi lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể làm sự việc đi xa hơn sự thật và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Đúng - sai sẽ được làm rõ bằng kết quả xác minh, xử lý của cơ quan chức năng, không phải bằng những lượt livestream hay chia sẻ trên mạng xã hội.

Công an tỉnh sẽ thông tin chính thức khi vụ việc được xác minh đầy đủ và xử lý theo quy định pháp luật.