2 vợ chồng vào rừng hái nấm, 1 lúc sau vợ nghe thấy chồng hét lớn, chạy đến thì chứng kiến cảnh đáng sợ

Mới đây, một người đàn ông ở Thái Lan đã bị thương nặng sau khi bị một con bò tót hoang tấn công trong lúc đi hái nấm tại Khu bảo tồn Động vật hoang dã Dong Yai, thuộc huyện Pakham, tỉnh Buriram của nước này vào thứ Ba, ngày 22 tháng 9 vừa qua.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết ông Somsuan Raksat, người đứng đầu khu bảo tồn, đã đến thăm nạn nhân Jai (56 tuổi) tại Bệnh viện Nang Rong (huyện Pakham) vào ngày thứ Tư (23 tháng 9) sau vụ tấn công.

Vợ của ông Jai, bà Kanokphan (46 tuổi), cho ông Somsuan biết chồng bà bị gãy hai chỗ ở chân trái và gãy xương sườn. Ông cũng bị gãy xương chậu và bầm tím mũi do va đập mạnh.

Bà Kanokphan kể lại rằng bà và chồng đã vào khu bảo tồn để tìm nấm. Họ tách ra tìm kiếm ở những khu vực riêng biệt trước khi bà nghe thấy tiếng chồng mình hét lên cầu cứu.

Bà cho biết mình nghe thấy ông Jai hét lớn: "Dừng lại! Thế là đủ rồi!", rồi bà đốt pháo.

Bà Kanokphan đã châm ngòi ba quả pháo và ném về phía phát ra tiếng động. Sau đó, bà đi tìm chồng và phát hiện ra ông đã bị một con bò tót hoang tấn công.

Bà đã gọi cho các nhân viên kiểm lâm đang tuần tra gần đó, và họ đã hỗ trợ đưa ông Jai ra khỏi rừng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi tình trạng của ông. Bà Kanokphan cho biết vụ việc khiến bà rất hoảng sợ và sẽ không quay lại rừng để hái nấm nữa.

Ông Somsuan cho biết khu bảo tồn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, đặc biệt là bò tót và voi. Các vụ chạm trán giữa động vật hoang dã và người dân địa phương thường xuyên xảy ra tại khu vực này.

Sau vụ tấn công, ban quản lý khu bảo tồn đã lắp đặt các biển cảnh báo và đề nghị trưởng thôn phát thông báo cảnh báo qua hệ thống loa phát thanh địa phương. Người dân được khuyến cáo không nên vào các khu vực có động vật hoang dã sinh sống để tìm kiếm thức ăn hay lâm sản.

Được biết, bò tót hoang dã là loài động vật vô cùng nguy hiểm nhờ sở hữu vóc dáng khổng lồ, sức mạnh vượt trội và tính khí hung dữ, sẵn sàng tấn công cả thú săn mồi lớn như hổ hoặc con người khi bị quấy rầy.

Là loài thú hoang dã thuộc họ Trâu bò có kích thước lớn và cao nhất thế giới hiện nay. Một con bò tót trưởng thành có thể cao tới hơn 2 mét và trọng lượng nặng hơn 1 tấn, thậm chí gần 2 tấn.

Chúng có bộ lông màu đen sẫm hoặc nâu đen, trán dô cao và cặp sừng lớn cong mạnh vòng lên rất sắc nhọn. Trong tự nhiên, bò tót hầu như không có kẻ thù ngoại trừ những con hổ trưởng thành rất mạnh và dày dặn kinh nghiệm.

Gia Linh (Theo The Thaiger)