Chỉ cần lướt vài vòng trên Facebook, TikTok hay các hội nhóm làm đẹp thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những bảng giá tinh chất thẩm mỹ được quảng cáo rầm rộ như… "thần dược".

Theo quảng cáo, mỗi loại tinh chất chỉ có giá vài trăm nghìn đến dưới 1 triệu đồng, loại "đắt" nhất cũng chỉ 1.899.000 đồng, nhưng công dụng thì khiến nhiều người phải "dụi mắt" vì quá khó tin.

Các loại tinh chât đang được quảng cáo như "thần dược" khiến hội chị em phát sốt. (Ảnh: FB)

Danh sách công dụng được liệt kê dài không kém một menu làm đẹp trọn gói tại thẩm mỹ viện cao cấp. Và gây sốc nhất là: Tinh chất tăng chiều cao cho người trưởng thành.

Tất cả đều được quảng cáo bằng những lời có cánh: Không cần phẫu thuật, không đau, không nghỉ dưỡng, hiệu quả lâu dài, an toàn tuyệt đối.

Thông tin này khiến không ít chị em kinh ngạc, tò mò, thậm chí có người tin rằng: "Biết đâu công nghệ mới thật thì sao?". Nhất là khi Tết cận kề, ai cũng muốn đẹp nhanh, đẹp gọn, đẹp tiết kiệm.

Nhưng sự thật đằng sau những lọ tinh chất "thần thánh" này là gì?

Bác sĩ nói gì về các loại tinh chất làm đẹp được quảng cáo như "thần dược"?

Theo các bác sĩ chuyên thẩm mỹ nội khoa và làm đẹp da công nghệ cao thì đây là quảng cáo lừa đảo, quảng cáo sai sự thật. Trong ngành thẩm mỹ hiện nay không tồn tại bất kỳ loại tinh chất nào có thể chấm dứt hô, vâu, thu xương hàm má, tạo mắt 2 mí…

Theo vị bác sĩ này, bạn cần tách bạch rõ giữa các thủ thuật có thể thực hiện bằng tiêm chất làm đầy (filler, botox) với những vấn đề bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật hoặc chỉnh hình xương.

Những gì có thể làm và không thể làm bằng "tinh chất"?

Nâng mũi, tạo môi, làm đầy cằm, má: Có thể thực hiện bằng filler đạt chuẩn y khoa, do bác sĩ có chứng chỉ thực hiện, trong điều kiện vô trùng, với liều lượng và vị trí chính xác.

Thu xương hàm, chữa hàm hô - vâu, tăng chiều cao: Hoàn toàn không thể bằng tiêm tinh chất. Hàm hô, vâu là vấn đề cấu trúc xương, chỉ có thể can thiệp bằng phẫu thuật hàm mặt hoặc chỉnh nha. Tiêm cằm cho nhô hơn chỉ tạo hiệu ứng thị giác, khiến khuôn mặt trông đỡ hô hơn, chứ không thể giấu tận gốc.

Tăng chiều cao ở người trưởng thành: Là điều phi khoa học, bởi sau khi các đầu xương đóng lại, không có bất kỳ tinh chất nào giúp xương dài ra.

Nguy cơ "tiền mất, tật mang" từ tinh chất làm đẹp trôi nổi

Điều đáng lo ngại nhất không chỉ nằm ở quảng cáo sai sự thật, mà còn ở nguồn gốc của các loại tinh chất này. Rất nhiều sản phẩm được rao bán: Không rõ thành phần; Không có giấy phép của Bộ Y tế.

Nếu sử dụng nguồn hàng không được kiểm định an toàn, có thể là hàng xách tay, hàng pha chế thủ công, thậm chí là chất cấm thì hậu quả rất khó lường. Hậu quả có thể gặp là hoại tử vùng tiêm, tắc mạch, mù mắt, nhiễm trùng, biến dạng khuôn mặt, dị ứng nặng, sốc phản vệ, để lại di chứng lâu dài, khó khắc phục.

"Thực tế cho thấy, nhiều ca biến chứng nặng mà chúng tôi tiếp nhận đều bắt nguồn từ tâm lý ham rẻ, tin quảng cáo, làm đẹp cấp tốc đón Tết mà ra", vị bác sĩ này cho hay.

Lời cảnh báo cho chị em trước mùa làm đẹp cao điểm dịp Tết

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng đẹp phải đi cùng an toàn. Dịp Tết càng cận kề, chị em càng cần tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn.

Chuyên gia khuyến cáo:

Chỉ làm đẹp tại cơ sở uy tín, có giấy phép hoạt động

Trực tiếp được bác sĩ chuyên môn, giàu kinh nghiệm thăm khám và tư vấn

Tuyệt đối không tiêm chích tại nhà, spa "chui", người không có chứng chỉ

Đừng tin vào những lời quảng cáo "thần dược", "giá rẻ bất ngờ"

Ham rẻ có thể phải trả giá rất đắt. Làm đẹp sai cách không chỉ mất tiền, mà còn có thể mang biến chứng suốt đời. Không có con đường làm đẹp nào vừa rẻ, nhanh, không rủi ro, hiệu quả toàn diện như quảng cáo trên mạng xã hội. Trước khi xuống tiền cho bất kỳ loại tinh chất làm đẹp nào dịp Tết này, hãy tự hỏi: Đó là khoa học hay chỉ là chiêu trò đánh vào tâm lý muốn đẹp cấp tốc với giá rẻ lại không cần trải qua phẫu thuật, nghỉ dưỡng?

Làm đẹp thông minh chính là biết nói "không" với những lời hứa quá hoàn hảo.