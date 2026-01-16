Fanpage aFamily

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitamin

HN,
Chia sẻ
Thích0

Nếu dùng vitamin sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…

Hàng loạt thực phẩm bổ sung đang được bán rộng rãi, và rất nhiều người Mỹ dùng chúng để tăng sức khỏe, năng lượng hay phòng bệnh. Nhưng nhiều người lại không chắc phải uống liều lượng bao nhiêu, uống lúc nào trong ngày, hay có tương tác với thuốc khác không. Nếu dùng sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…

Bác sĩ Pooja Gidwani (chuyên nội khoa và y học béo phì) chia sẻ hướng dẫn về thời điểm phù hợp để uống các chất bổ sung phổ biến nhất trên trang New Yorks Post như sau:

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả: Có thể bạn đã uống sai thời điểm - Ảnh 1.

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả: Có thể bạn đã uống sai thời điểm - Ảnh 2.

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả: Có thể bạn đã uống sai thời điểm - Ảnh 3.

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả: Có thể bạn đã uống sai thời điểm - Ảnh 4.

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả: Có thể bạn đã uống sai thời điểm - Ảnh 5.

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả: Có thể bạn đã uống sai thời điểm - Ảnh 6.

 Điều quan trọng nhất cần nhớ khi bổ sung vitamin: Hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ bổ sung nào để đảm bảo phù hợp với sức khỏe cá nhân, thuốc đang dùng và nhu cầu thật sự của bạn.

Loại vitamin/thực phẩm bổ sungThời điểm uống tốt nhấtLưu ý quan trọng
Vitamin tan trong dầu (A, D, E, K)Uống cùng bữa ăn có chất béoGiúp tăng khả năng hấp thu; không nên uống lúc bụng đói
Vitamin tan trong nước (C, nhóm B)Buổi sángCó thể gây “tỉnh táo”, nên tránh uống muộn
SắtKhi bụng đói, uống kèm vitamin CTránh uống cùng canxi, sữa, cà phê, trà, multivitamin
Omega-3 (dầu cá)Cùng bữa ăn có chất béoGiảm ợ tanh, tăng hấp thu
ProbioticTrước hoặc trong bữa ănUống đều đặn mỗi ngày, tránh uống cùng kháng sinh
MultivitaminBuổi sáng, uống cùng thức ănGiảm kích ứng dạ dày, tránh dùng chung với sắt riêng
Theo Phụ nữ mới Copy link 01/16/2026 13:29 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://phunumoi.net.vn/uong-vitamin-ca-nam-troi-van-khong-hieu-qua-co-the-ban-da-uong-sai-thoi-diem-d333599.html
Bác sĩ ung bướu phát hiện ung thư vú dù không hề có triệu chứng: Lời cảnh tỉnh cho hàng triệu phụ nữ nghĩ mình "nguy cơ thấp"
Chia sẻ
Thích0