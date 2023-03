Thăm ngôi đền trăm tuổi nằm giữa đại ngàn rừng xanh Tam Đảo

Cách trung tâm Hà Nội hơn 70km, Đền Bà Chúa Thượng Ngàn nằm giữa núi rừng Tam Đảo hay còn gọi là Đền Mẫu Thượng Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Đây là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng thu hút đông đảo du khách.



Theo sử sách, ngôi đền thờ chính Bà Chúa Thượng Ngàn, người được coi là con gái đầu của Quốc mẫu Âu Cơ với truyền thuyết "Con rồng cháu tiên" sinh ra trăm người con đầu tiên của đất Việt. Bà Chúa Thượng Ngàn được thờ phụng với lòng biết ơn của dân chúng.

Từ chân núi, du khách đi bộ khoảng 20 phút qua khoảng 300 bậc thang đá bới đến được Đền-Bà.

Đặc biệt, hai bên lối lên là rừng tre trúc dày đặc, hầu hết các thân cây trúc, cây tre hai bên đều được du khách khắc chữ ghi tên mình làm kỉ niệm.



Để giúp du khách an toàn leo núi, địa phương đã thiết kế tay vịn bằng bê tông cốt thép, uốn lượn với những bậc đá quanh co. Sau khi leo lên đến lưng chừng đỉnh núi Thiên Thị thì có thêm một chiếc cổng. Bước thêm vài bậc đá, du khách thoải mái ngắm nhìn cảnh núi rừng xung quanh và là điểm check in lý tưởng.

Sau khi bước lên hàng trăm bậc đá, đền nằm ngay lưng chừng đỉnh núi Thiên Thị, trong khu di tích Tam Đảo. Cổng trước khi bước đến đền Bà Chúa Thượng Ngàn

Đền Bà Chúa Thượng Ngàn nằm ở vị trí trên cao của đỉnh núi, đứng ở đây có thể nhìn bao quát các hướng của thị trấn Tam Đảo.

Đền Bà Chúa Thượng Ngàn với nhiều tầng được xây dựng dựa theo lối kiến trúc phương Đông truyền thống, cổ kính, các mái cong mềm mại

Phía sau đền Bà Chúa Thượng Ngàn chính là đền Quốc Mẫu Âu Cơ. Theo tìm hiểu của Dân trí, trong đền thờ cả hai vị hầu cận của Quốc Mẫu khi xưa chính là Đệ nhất Vương Cô và Đệ nhị Vương Cô. Bên cạnh đó còn thờ Ngũ Vị Tôn Ông và Tứ Phủ Thánh Bà, đây là năm vị tướng giỏi nhất của Quốc Mẫu và những người được giao nhiệm vụ trông coi núi vàng của đất nước.

Đi qua cổng Tam Quan, là khuôn viên và đi theo những bậc thang để lên Chùa Vàng.

Tiếp tục đi thêm hàng chục bậc đá, chùa Vàng nằm phía sau đền Quốc Mẫu Âu Cơ. Bậc đá đi lên Chùa Vàng Mặt chính của Chùa Vàng