Thảm hoạ y khoa: 85 người đàn ông hiến tinh trùng hàng loạt, hàng ngàn đứa trẻ đối mặt nguy cơ hôn nhân cận huyết

Một cuộc điều tra của đài truyền hình công cộng NOS đã phanh phui sự thật đáng lo ngại về việc các phòng khám sinh sản tại Hà Lan vi phạm quy định nghiêm ngặt về hiến tặng tinh trùng trong nhiều thập kỷ.

Theo tổ chức phụ khoa và sản khoa Hà Lan (NVOG), ít nhất 85 người đàn ông đã trở thành "người hiến tặng hàng loạt", mỗi người có từ 25 con trở lên. Thậm chí, một số người đã có tới 50 đến 75 con. Bà Marieke Schoonenberg, người đứng đầu NVOG, đã lên tiếng xin lỗi công khai và thừa nhận: "Con số người hiến tặng hàng loạt tại các phòng khám đáng lẽ phải bằng không. Chúng tôi đã làm sai".

Ảnh minh hoạ.

Việc các phòng khám cố tình sử dụng nhiều lần tinh trùng từ cùng một người hiến tặng, trao đổi tinh trùng mà không có giấy tờ cần thiết hoặc thậm chí không có sự đồng ý của người hiến, và cho phép một số người hiến tặng tinh trùng tại nhiều phòng khám khác nhau đã dẫn đến tình trạng này.

Ông Ties van der Meer, thuộc Stichting Donorkind (Tổ chức giúp đỡ trẻ em tìm cha ruột hiến tặng tinh trùng), cho biết dữ liệu mới cho thấy có ít nhất 3.000 người ở Hà Lan có từ 25 anh chị em cùng cha khác mẹ trở lên. Tại một quốc gia nhỏ và đông dân cư như Hà Lan, điều này làm tăng khả năng xảy ra loạn luân tình cờ. Ông cảnh báo: "Một khi họ bắt đầu hẹn hò với ai đó, họ sẽ phải làm xét nghiệm DNA để đảm bảo rằng họ không hẹn hò với người thân của mình".

Trường hợp nổi tiếng nhất là Jonathan Jacob Meijer (43 tuổi, YouTuber người Hà Lan), người đã có ít nhất 550 con. Meijer là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu của Netflix "The Man with 1000 Kids". Anh ta đã phải đối mặt với một vụ kiện vào năm 2023 do lo ngại về nguy cơ loạn luân và giao phối cận huyết giữa các con của mình.

Jonathan Jacob Meijer

Vào năm 2017, Meijer được phát hiện đã có ít nhất 102 con. Tòa án đã ra phán quyết vào năm 2023 rằng anh ta phải ngừng hiến tặng, nếu không sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 100.000 euro (88.000 bảng Anh) cho mỗi lần vi phạm. Các phòng khám cũng được lệnh tiêu hủy các mẫu tinh trùng mà họ có. Tuy nhiên, Meijer vẫn tiếp tục hiến tặng ở nước ngoài, bao gồm cả một ngân hàng tinh trùng của Đan Mạch hoạt động trên toàn thế giới.

Bản thân Meijer cũng chỉ trích bộ phim tài liệu Man With 1000 Kids của Netflix là "gây hiểu lầm". Bộ phim bao gồm những lời chia sẻ từ các bậc cha mẹ cảm thấy "bị phản bội, buồn bã và tức giận" khi biết được số lượng con cái mà anh ta đã sinh ra. Meijer khẳng định hầu hết các gia đình đều biết và hài lòng với anh ta.

Meijer chia sẻ với tờ Independent rằng: "Tôi chưa bao giờ có ý định có 100 đứa con hay 500 đứa con. Nó diễn ra từng bước một. Nhiều người hiến tặng muốn được xuất hiện trên báo chí, nhưng đối với tôi, nếu không ai biết về tôi thì điều đó hoàn toàn ổn. Giờ thì họ đã biết về tôi, vì vậy tôi muốn giải thích câu chuyện từ phía mình".

Meijer bắt đầu hiến tặng tinh trùng vào năm 2007, khi 25 tuổi. Theo ông Ties van der Meer, sự việc này không chỉ gây tổn hại đến niềm tin của người dân vào hệ thống y tế và chính phủ mà còn gây ra lo lắng cho cả những đứa trẻ và một số người hiến tặng.

Theo Independent