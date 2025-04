Thảm họa động đất ở Myanmar: Nhiều đoàn cứu hộ quốc tế làm theo chiến thuật của Đoàn Bộ Công an Việt Nam

Tối 3/4, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an), Trưởng đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam cho biết, đoàn cứu hộ được chia làm 2 tổ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài tại 2 thị trấn Zabu Thiri và Pokebathiri, Thủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Vào khoảng 16h (giờ địa phương) ngày 3/4, một tổ công tác của Đội CNCH của Bộ Công an Việt Nam (BCA) đã tìm thấy thêm một nạn nhân ở khách sạn Jade City, thị trấn Pokebathiri. Nạn nhân là một nam giới 36 tuổi, tên U Tin Moe Lwin.

Địa điểm tìm kiếm cứu nạn của Đoàn BCA ngày 3/4 tại khách sạn Jade City, tt Pokebathiri

Đến khoảng 18h30’ cùng ngày, tổ công tác khác của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam cũng đã tìm thấy thi thể nạn nhân là bà Daw Than Than (81 tuổi), tại tòa nhà 2204, thị trấn Zabu Thiri. Đây là trường hợp mà lực lượng cứu nạn BCA phải mất gần 2 ngày mới đưa ra được do các yếu tố kĩ thuật và đảm bảo an toàn phức tạp.

Nạn nhân được tìm thấy

5 đoàn cứu hộ quốc tế cùng đến đây làm theo chiến thuật Đoàn BCA

Hiện nay, Khách sạn Jade City, tại thị trấn Poke Ba Thiri, thủ đô Nây-pi-to đang là tâm điểm cứu nạn tại Myanmar khi hiện trường rất khó khăn và còn ít nhất 3 nạn nhân mắc kẹt ở đây.

Tại cuộc họp của 16 đoàn cứu nạn quốc tế tại Myanmar, Đại tá Nguyễn Minh Khương - Trưởng Đoàn cứu hộ BCA Việt Nam, đã nêu ra các phương pháp, chiến thuật để thực hiện nhiệm vụ giải cứu và được các đoàn công tác quốc tế khác đồng tình và đánh giá cao.

Dự kiến hôm nay 4/4, sẽ có 5 đoàn cứu hộ quốc tế cùng đến đây làm theo chiến thuật Đoàn Bộ Công an Việt Nam đưa ra để thực hiện nhiệm vụ giải cứu các nạn nhân.

Myanmar tổ chức họp tất cả các Đoàn CNCH quốc tế!

Trước đó, khoảng 14h10’ ngày 2/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã đưa được thi thể nạn nhân Daw Thet Thet Mon (56 tuổi) là con gái của nạn nhân Daw Than Than (81 tuổi) ra ngoài.

Do tòa nhà 2204 có thể tiếp tục đổ sập xuống bất kì lúc nào, để đảm bảo an toàn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn, cán bộ chiến sĩ đã lên kế hoạch, phương án tỉ mỉ, đào, lật từng lớp đất, gạch… để có thể đưa nạn nhân 81 tuổi ra khỏi hiện trường.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, cho biết, dù biết hiện trường vụ tòa nhà tìm kiếm 2 mẹ con nạn nhân rất khó khăn, nhưng với quyết tâm của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam bằng mọi giá để đưa người mẹ ra ngoài, nên hơn 1 ngày vất vả tìm kiếm, CBCS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hiện trường, gia đình các nạn nhân sau khi nhận thi thể đã chắp tay khóc, cảm ơn Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã cho họ có cơ hội tìm được thi thể người thân, dù trước đó họ đã dập tắt hi vọng tìm kiếm.

Như vậy, sau 5 ngày tìm kiếm, cứu nạn, Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy 7 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước bạn.

Người dân Myanmar chắp tay cảm ơn đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã tìm thấy thân nhân của họ

Trước đó, sáng 3/4, Đoàn CNCH của Việt Nam đã có buổi làm việc với Trung tâm quản lý thảm họa, Bộ An ninh giảm nhẹ và tái định cư Myanmar, do Bộ trưởng, Tiến sĩ Soe Win chủ trì.

Tại buổi làm việc, đoàn CNCH Việt Nam đã trao đổi với Bộ trưởng Soe Win về tình hình trong những ngày qua, cũng như công tác cứu nạn tại hiện trường trong những ngày tiếp theo.

Cụ thể, sau 5 ngày đến Myanmar, đoàn CNCH Việt Nam (gồm cả phía Quân đội và Công an) đã đưa được tổng cộng gần 20 thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát, bàn giao cho gia đình và cơ quan địa phương, phối hợp với đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và đội cứu hộ của Myanmar giải cứu thành công 1 nạn nhân còn sống.

Bộ trưởng, Tiến sĩ Soe Win đánh giá rất cao sự hỗ trợ của đoàn CNCH Việt Nam và mong muốn đoàn CNCH Việt Nam tiếp tục có những chia sẻ, giúp đỡ tới Myanmar trong thời gian tới, để hỗ trợ đời sống người dân đang mất nhà cửa và tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Về phía Đoàn Việt Nam cho biết sẵn sàng hỗ trợ hết sức mình theo sự điều phối của nước bạn với tinh thần giúp bạn như giúp mình.