LHP Cannes 2024 đã diễn ra đến ngày thứ 3 và thu hút được sự quan tâm của công chúng toàn cầu. Cả dàn sao đình đám Chompoo Araya, Shia LaBeouf, Trương Thiên Ái, Chung Sở Hy, Hề Mộng Dao, Lâm Phong, Aishwarya Rai... đã đổ bộ thảm đỏ công chiếu phim Megalopolis, Bird và Twilight Of The Warriors: Walled In.

Tại đây, Chompoo Araya trở thành tâm điểm với màn hở bạo gây sốc. "Bà hoàng showbiz Thái" diện bộ đồ ren xuyên thấu, lộ cả nội y khiến dân tình đỏ mặt. Trong khi đó, "con dâu trùm sòng bạc" Hề Mộng Dao tái xuất với màn khoe body chuẩn từng centimet xứng danh siêu mẫu quốc tế, lấn át cả dàn tiểu Hoa đán Trương Thiên Ái - Chung Sở Hy.

Chompoo Araya khiến công chúng phải đỏ mặt trước màn hở bạo "đốt mắt"

"Bà hoàng showbiz Thái" khoác lên người bộ váy ren xuyên thấu, để lộ cả nội y

Nhan sắc Chompoo Araya vẫn đẹp không chỗ chê nhưng bộ trang phục táo bạo khiến khán giả phải ngượng ngùng đỏ mặt

Ming Xi (Hề Mộng Dao) tái xuất với màn khoe body hoàn hảo không tì vết, xứng danh siêu mẫu quốc tế trển thảm đỏ LHP Cannes 2024

Con dâu trùm sòng bạc nhận "cơn mưa" lời khen nhờ diện mạo xinh đẹp cùng thần thái kiêu sa, sang chảnh

Chung Sở Hy khoác lên mình bộ váy hồng bồng bềnh ngọt ngào và đầy nữ tính đến dự LHP Cannes

Visual xinh đẹp sắc sảo của nữ diễn viên

Nụ cười rạng rỡ của nàng tiểu hoa bừng sáng qua ống kính "hung thần" Getty Images

Trương Thiên Ái rạng rỡ, tươi tắn thu hút mọi ánh nhìn

Mỹ nhân sinh năm 1988 diện đầm xanh gợi cảm tôn lên những đường cong quyến rũ

"Ống kính hung thần" Getty Images không làm khó được Trương Thiên Ái

Hoa hậu Thế giới 1994 Aishwarya Rai đại náo thảm đỏ với chiếc váy dát vàng độc đáo

Ở tuổi 54, Aishwarya Rai vẫn sở hữu nhan sắc vạn người mê

Cô không hổ danh là Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại

Tài tử Lâm Phong đến dự Cannes 2024 với tư cách diễn viên chính của phim Twilight Of The Warriors: Walled In.

Ở tuổi 45, Lâm Phong vẫn cực kỳ phong độ và bảnh bao

Anh từng là nam thần trong mộng của cả 1 thế hệ fangirl

Netizen tá hỏa trước diện mạo già nua, đứng tuổi của Shia LaBeouf

Phong cách này khiến tài tử Transformers già dặn hơn hẳn độ tuổi 38

Diễn viên Lưu Tuấn Khiêm của phim Twilight Of The Warriors: Walled In

Hồ Tử Đồng cũng là gương mặt góp mặt trong Twilight Of The Warriors: Walled In

Ngôi sao Giấc Mơ Thượng Hải Tần Hạo là gương mặt quen thuộc tại LHP Cannes

Wang Qi Ye chiếm spotlight trên thảm đỏ với bộ váy đen hoành tráng và lộng lẫy

Làn da trắng bật tông, nhan sắc nổi bật giúp nữ diễn viên toả sáng trên thảm đỏ Cannes

Zhang Da Wan Zi diện váy ren cầu kỳ tôn đường cong cơ thể

Cận cảnh nhan sắc của nữ diễn viên qua "ống kính hung thần" Getty Images

Giám khảo LHP Cannes - đạo diễn kiêm diễn viên người Mỹ Greta Gerwig

Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2015 kiêm diễn viên Urvashi Rautela

Ca sĩ Teyana Taylor thu hút mọi ánh nhìn nhờ trang phục độc đáo nổi bật

MC Edith Bowman như diện đồ ngủ lên thảm đỏ

Người mẫu Bỉ nổi tiếng Rose Bertram

Top sao mặc đẹp trên thảm đỏ Cannes ngày 3 gồm có Kiera Chaplin, Eva Gutowski, Patricia Contreras, Hande Erçel, Balqees Fathi

Tài tử Barry Keoghan và sao nhí Jackie Mellor

Ca sĩ người Pháp Yseult

Các vị khách mời vô danh đến từ Trung Quốc tiếp tục "càn quét" thảm đỏ bằng trang phục làm lố

Nguồn: Getty Images