Chiều nay (7/5), sự kiện thảm đỏ lễ trao giải Baeksang 2024 đã chính thức diễn ra tại trung tâm COEX, Gangnam-gu, Seoul.

Thảm đỏ nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chú ý từ truyền thông cùng công chúng xứ Hàn nhờ bàn đổ bộ của dàn sao khủng nhất nhì Kbiz như: Choi Min Sik, Lee Byung Hun, Kim Soo Hyun, Song Joong Ki, Kim Go Eun, Uhm Jung Hwa, Park Bo Gum, Suzy, Krystal Jung...

Thế nhưng, Kim Soo Hyun, Song Joong Ki cùng một vài nghệ sĩ bất ngờ để lộ phần lớp nền "sương sương" ngay trước ống kính truyền thông, khiến fans được một phen tá hỏa vì nhan sắc thật của thần tượng.

Cặp đôi "phim giả tình thật" của "The Glory" là Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun gây sốt ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ. Lee Do Hyun dù đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng nam tài tử vẫn có mặt đúng giờ.

Kim Soo Hyun bắn tim ngay khi bước lên thảm đỏ Baeksang hôm nay

Tài tử "Nữ hoàng nước mắt" khiến công chúng khá thất vọng khi lộ lớp nền được cho là có phần loang lổ

Giống với Kim Soo Hyun, khi đứng trước ống kính flash, Song Joong Ki cũng để lộ lớp nền khá dày

"Nữ hoàng Kpop" Uhm Jung Hwa nhẹ nhàng, duyên dáng trong chiếc đầm hồng thướt tha

Mỹ nhân "Quật mộ trùng ma" Kim Go Eun xuất hiện với thần thái cùng nhan sắc "cool ngầu" khiến công chúng mê mệt

Park Bo Gum vẫn "đốn tim" công chúng với nụ cười tỏa nắng

Suzy xinh đẹp với chiếc đầm nơ nổi bật

Krystal Jung xuất hiện gợi cảm với chiếc đầm cắt xẻ táo bạo

Cặp đôi Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon xuất hiện trên thảm đỏ

Jung Woo Sung

Nam Goong Min

Na PD cũng không thoát khỏi "kiếp nạn" lộ lớp phấn nền loang lổ

Lee Byung Hun

Choi Min Sik

Lee Yi Kyung

Lee Jung Eun

Kim Seon Ho

Kim Myung Hee

Yoo Jae Suk