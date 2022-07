"Thái tử phi" Yoon Eun Hye: Sự nghiệp lẫn nhan sắc tụt dốc ở tuổi U40, bị gắn với tên Kim Jong Kook suốt 17 năm

Yoon Eun Hye từng nổi danh khắp châu Á nhờ bộ phim "Hoàng cung" đình đám năm 2006. Cô nàng thậm chí còn được xếp cùng hàng với các mỹ nhân gạo cội thời ấy như Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee.

Trước khi lui về ở ẩn, người đẹp họ Yoon cũng từng gây chú ý với khoảnh khắc ngọt ngào với Kim Jong Kook. Và cũng chính hành động tình tứ ấy đã khởi nguồn cho hàng loạt tin đồn hẹn hò của Yoon Eun Hye và "người cơ bắp" suốt nhiều năm sau. Cùng với đó, cuộc đời của mỹ nhân "Tiệm cà phê hoàng tử" cũng rơi vào vòng xoáy với những scandal gây chú ý.

Bị ghẻ lạnh sau "liên hoàn phốt"

Yoon Eun Hye sinh năm 1984. Cô ra mắt công chúng với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ xứ Hàn - Baby VOX vào năm 1995. Nhờ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và tài năng của mình, Yoon Eun Hye được tôn vinh là một trong những nữ thần thế hệ đầu của Kpop.

Nhan sắc dễ thương của Yoon Eun Hye mang đậm "hơi thở thanh xuân".

Năm 2006, sau khi nhóm nhạc tan rã, Yoon Eun Hye chuyển hướng sang diễn xuất. Nữ diễn viên nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ những tác phẩm như: Goong (Hoàng Cung), Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Chàng Trai Vườn Nho… Trước năm 2010 có thể coi là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của "Thái tử phi", cô luôn là cái tên được truyền thông săn đón. Thậm chí, người đẹp còn là sao nữ hạng A với cát xê "trên trời".

Yoon Eun Hye trong bộ phim "Hoàng cung" nổi đình đám một thời.

Người đẹp sánh vai cùng Gong Yoo trong bộ phim "Tiệm cà phê hoàng tử".

Tuy vậy, thời kỳ hoàng kim của cô không kéo dài quá lâu. Năm 2015, Yoon Eun Hye quyết định lấn sân sang thị trường Trung Quốc và tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, trong chương trình "Goddess Fashion 2", nữ diễn viên gặp phải lùm xùm liên quan đến đạo nhái. Cụ thể, trong chương trình này, trang phục màu trắng mà người đẹp diện trên người đã vấp phải cáo buộc đạo nhái từ nhà thiết kế trẻ Yoon Choon Ho.

Bộ trang phục gây tranh cãi khiến cho sự nghiệp của mỹ nhân họ Yoon xuống dốc không phanh.

Chưa dừng lại ở đó, thái độ của Yoon Eun Hye trước sự việc này còn như "thêm dầu vào lửa" khi nói rằng tất cả chỉ là tình cờ và nhà thiết kế đang "ké fame" của người nổi tiếng. Điều này đã khiến Yoon Eun Hye bị công chúng Hàn quay lưng. Thậm chí cô còn bị gọi là "kẻ trộm trơ trẽn", "nữ hoàng nói dối". Bê bối này đã biến nữ diễn viên trở thành nghệ sĩ bị ghét nhất nhì Hàn Quốc và khiến cho Yoon Eun Hye phải "ở ẩn" nhiều năm.

Sau thời gian dài biến mất khỏi Kbiz, năm 2017, Yoon Eun Hye có ý định tái xuất và quay trở lại guồng quay của làng giải trí. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã không lấy lại được cảm tình của khán giả, một phần là do scandal năm xưa. Phần còn lại đến từ nhan sắc thay đổi đến mức bị dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Xuất hiện lại trong bộ phim "Love Alert", nữ diễn viên khiến công chúng sốc nặng với gương mặt cứng đờ, biến dạng, mọi đường nét đều thay đổi quá nhiều do lạm dụng dao kéo. Suốt thời gian sau đó, Yoon Eun Hye không nhận được thêm bất kì dự án nào, tiếp tục chịu cảnh bị công chúng ghẻ lạnh.

Khuôn mặt khác lạ, đơ cứng của nữ diễn viên khiến cho người hâm mộ phát hoảng.

Hiện tại, ở tuổi U40, người đẹp "Tiệm cà phê hoàng tử" rất hiếm khi xuất hiện trên sóng truyền hình hay màn ảnh nhỏ. Cô lựa chọn cuộc sống yên bình và thường xuyên cập nhật những video về cuộc sống thường ngày trên kênh YouTube cá nhân. Giờ đây, dù Yoon Eun Hye không còn bị cuốn vào những thị phi của showbiz nhưng danh tiếng huy hoàng một thời cũng đã đi vào quên lãng.

Tin đồn "không hồi kết" suốt 17 năm với Kim Jong Kook

Bên cạnh những ồn ào sự nghiệp, Yoon Eun Hye cũng hay bị "réo tên" mỗi khi ai đó nhắc đến Kim Jong Kook - thành viên Running Man. Suốt gần 20 năm qua, cặp đôi đã dính không biết bao tin đồn hẹn hò, câu chuyện của họ "thật" đến mức người hâm mộ đều cật lực "đẩy thuyền".

Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook.

Cặp đôi từng nhiều lần tham gia show cùng nhau.

Trước đó, vào năm 2003, Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook cùng tham gia chương trình giải trí X-Men. Tương tác thân mật giữa cả hai nhận được sự yêu thích của khán giả. Thời điểm ấy, khi bị đội đối thủ hỏi có ghét Yoon Eun Hye không, vì phải trả lời “đương nhiên rồi” nên nam ca sĩ họ Kim đã ngại ngùng bịt tai nữ diễn viên lại để cô không bị tổn thương. Hành động dịu dàng ấy đã khiến cho Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook được coi là "cặp đôi chính thức của X-men".

Màn tương tác để đời của Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook.

Mới đây, Yoon Eun Hye đã đăng tải một video chia sẻ về bạn trai cũ của cô lên trang cá nhân. Nữ diễn viên tiết lộ trong thời gian hẹn hò, cô đã chép lại mọi tin nhắn đối phương gửi vào một cuốn sổ và tặng nó cho bạn trai.

"Anh ấy là người rất tốt. Khi phát hiện tin nhắn mình gửi ngày càng ngắn và ít thường xuyên hơn, anh ấy cảm thấy có lỗi", cô chia sẻ. Trùng hợp là trước đó, vào năm 2018, Kim Jong Kook tìm thấy cuốn sổ với loạt bức thư từ bạn gái cũ của mình trong chương trình "My Little Old Boy".

Nam ca sĩ giải thích: "Bạn gái viết mọi tin nhắn tôi gửi cho cô ấy vào đây và đưa nó cho tôi". Kim Jong Kook cho biết nhờ cuốn sổ, anh phát hiện các tin nhắn văn bản mình gửi ngày càng ngắn lại theo thời gian. Sự trùng hợp này đã khiến cho cư dân mạng càng khẳng định "chắc nịch" rằng Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook từng là một cặp.

Trong một lần xuất hiện trong chương trình Knowing Brothers, Yoon Eun Hye đã được dàn MC hỏi về chuyện tình cảm với Kim Jong Kook. Mỹ nhân thoải mái cho biết vào thời điểm đó ai nấy đều hỏi cô liệu có hẹn hò với Kim Jong Kook hay không. Ngay cả bố mẹ cô cũng tò mò. Không chỉ vậy, Yoon Eun Hye còn tiết lộ: “Bố mẹ tôi cũng cổ vũ chúng tôi quen nhau nữa”.

Trả lời cho những nghi vấn đó, đại diện công ty quản lý của Yoon Eun Hye cũng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn của cặp sao: “Tin đồn hẹn hò trong quá khứ là hoàn toàn vô căn cứ. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên”. Hiện tại, người đẹp họ Yoon vẫn đang độc thân và chưa có tin đồn hẹn hò với chàng trai nào khác.

