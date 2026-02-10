Thấu hiểu điều đó, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) chính thức ra mắt Thai sản trọn gói Luxury là mô hình chăm sóc thai sản liền mạch, khép kín, cá thể hóa được thiết kế toàn diện để đồng hành, bảo vệ và nâng niu mẹ cùng bé trong suốt hành trình.

Trước sinh – Quản lý thai kỳ khoa học để người mẹ an tâm trọn vẹn

Thai sản trọn gói Luxury được xây dựng theo định hướng chủ động tầm soát và phát hiện nguy cơ với mục tiêu kiểm soát rủi ro ngay từ khi chưa biểu hiện triệu chứng. Mỗi thai kỳ được quản lý như một hành trình riêng biệt, với phác đồ theo dõi, chăm sóc và điều trị cá thể hóa phù hợp với sức khoẻ của từng người mẹ và tình trạng của từng thai nhi.

Thai phụ được thăm khám bởi chuyên gia, siêu âm hình thái thai nhi theo chuẩn ISUOG với 42 tiêu chí chuyên sâu trên hệ thống siêu âm thế hệ mới, giúp đánh giá toàn diện cấu trúc và hình thái thai nhi, tiêu chuẩn cao nhất hiện nay - chưa từng được triển khai tại Việt Nam. Kết hợp xét nghiệm NIPS Pro cao cấp, sàng lọc tiền sản giật và các xét nghiệm chuyên sâu triển khai đồng bộ tại Trung tâm Y học Bào thai và Trung tâm Di truyền PhenikaaMec, bác sĩ chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi và dự phòng cá thể hóa, giúp mẹ an tâm trong suốt thai kỳ.

Mẹ và bé được theo dõi sức khỏe toàn diện, đa chuyên khoa từ trước sinh đến sau sinh

Trường hợp nguy cơ cao, mẹ bầu sẽ được tư vấn can thiệp y học bào thai, điều trị cứu chữa bệnh cho con khi thai còn trong bụng mẹ. Đây là lợi thế vượt trội của PhenikaaMec - một trong số rất ít đơn vị tại Việt Nam sở hữu Trung tâm Y học Bào thai chuyên sâu với đội ngũ chuyên gia đầu ngành và công nghệ can thiệp hiện đại.

Một mô hình y tế tiên phong: Phối hợp đồng hành đa chuyên khoa

Điểm khác biệt cốt lõi của Thai sản trọn gói Luxury nằm ở mô hình quản lý thai kỳ toàn diện – khép kín – đa chuyên khoa, được PhenikaaMec xây dựng bài bản xuyên suốt trước sinh, trong sinh và sau sinh đầu tiên tại Việt Nam.

Trước sinh, thai kỳ được theo dõi liên chuyên khoa Sản khoa – Y học Bào thai – Di truyền, giúp phát hiện sớm nguy cơ và xây dựng phác đồ chăm sóc cá thể hóa. Trong sinh, mẹ được theo dõi sinh thường tại phòng sinh Luxury được trang bị bồn sinh dưới nước – phương pháp giảm đau tự nhiên, hiếm có tại Việt Nam. Trường hợp sinh mổ, bác sĩ Sản khoa – Gây mê hồi sức – Sơ sinh sẽ phối hợp đảm bảo ca sinh an toàn. Sau sinh, Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô thực hiện lưu trữ và lấy máu cuống rốn thai nhi, Trung tâm Tiêm chủng tư vấn phác đồ tiêm chủng trọn đời cho bé, Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tập trung vào phục hồi thể chất – tinh thần cho mẹ.

15 ngày lưu viện sau sinh, mẹ và bé luôn có đội ngũ bác sĩ Sản khoa thăm khám và điều dưỡng phục vụ 24/24

Mô hình y tế kết hợp nhân văn: Nâng niu trọn vẹn cảm xúc của người mẹ

Thai sản trọn gói Luxury được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái y tế đa chuyên khoa chuẩn quốc tế, kết hợp công nghệ hiện đại để chăm sóc toàn diện. Mỗi quyết định y khoa đều được hội chẩn chuyên sâu, đặt người mẹ làm trung tâm và đồng hành, bảo vệ và nâng niu trọn vẹn trong suốt hành trình mang thai – sinh con.

Phòng lưu viện VIP - có không gian cho mẹ, bé và người thân trong gia đình

Sau sinh, em bé được tiêm kháng thể đơn dòng RSV nhằm phòng ngừa các bệnh lý hô hấp thường gặp ở trẻ sơ sinh, đồng thời được sàng lọc máu gót chân mở rộng để phát hiện sớm hơn 90 bệnh lý tiềm ẩn. Ngoài ra, trẻ được xét nghiệm toàn bộ hệ gen tại PhenikaaMec. Trên cơ sở đó, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sẽ xây dựng chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, giúp phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ.

Sau sinh, mẹ được chăm sóc 15 ngày tại viện trong không gian riêng tư, với nữ hộ sinh túc trực 24/24, kết hợp các liệu pháp chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y học cổ truyền PhenikaaMec. Đặc biệt, gói dịch vụ còn bao gồm 15 ngày chăm sóc tại nhà, với sự đồng hành trực tiếp của đội ngũ chuyên gia y tế, giúp mẹ trải qua giai đoạn ở cữ khoa học, nhẹ nhàng và an tâm.

Chia sẻ về Thai sản trọn gói Luxury, TS. BS Nguyễn Thị Sim – Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec cho biết: "Sinh con là khoảnh khắc thiêng liêng nhưng cũng vô cùng mong manh của người phụ nữ. Sau sinh, khi mọi sự quan tâm dồn về em bé, người mẹ vẫn âm thầm đối mặt với những biến đổi lớn về thể chất và tinh thần. Vì vậy, Thai sản trọn gói Luxury ra đời để đồng hành và chăm sóc người mẹ một cách trọn vẹn từ trước, trong đến sau sinh – bởi khi người mẹ được yêu thương và chăm sóc đúng cách, đó chính là nền tảng vững chắc nhất cho sự khỏe mạnh và an toàn của em bé."

