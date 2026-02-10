Linh, 27 tuổi, làm marketing tại TP.HCM, từng nghĩ "mùi cơ thể" là chuyện chỉ xảy ra với người lớn tuổi. Cho đến một buổi chiều, khi đang đứng chen thang máy sau giờ tan làm, cô bỗng nghe đồng nghiệp nói vui:

"Không hiểu sao dạo này ngồi máy lạnh suốt mà vẫn thấy người hơi có mùi…".

Câu nói không nhắm vào ai. Nhưng Linh lại bỗng thấy… chột dạ.

Tối hôm đó về nhà, cô để ý kỹ hơn. Áo vẫn mới giặt. Tắm rửa đều đặn. Nước hoa vẫn dùng loại quen thuộc. Nhưng sau một ngày làm việc, đặc biệt khi căng thẳng hoặc phải chạy deadline, cơ thể lại xuất hiện mùi hơi lạ - kiểu mùi dầu cũ, không hẳn là mùi mồ hôi.

Linh bắt đầu nghĩ: "Hay do mình ít vận động? Hay do ăn uống thất thường?"

Thực tế, Linh không phải trường hợp hiếm gặp.

Khi "mùi người già" không còn là chuyện của riêng người lớn tuổi

Nhiều người vẫn nghĩ cơ thể xuất hiện mùi đặc trưng là dấu hiệu của tuổi tác. Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, lối sống hiện đại đang khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, thậm chí ở người trẻ.

Một số nghiên cứu cho thấy khi cơ thể chịu áp lực oxy hóa quá mức, chất béo dưới da dễ bị biến đổi, tạo ra hợp chất gây mùi đặc trưng. Nếu duy trì thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, quá trình này có thể diễn ra sớm hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng chức năng Đài Loan - bà Lữ Mỹ Bảo - chia sẻ trên chương trình Morning Health rằng, "mùi người già" không phải chỉ xuất hiện ở người cao tuổi.

Khi cơ thể chịu áp lực oxy hóa quá lớn, lớp mỡ dưới da và các tế bào dễ bị oxy hóa, từ đó tạo ra hợp chất có tên 2-nonenal. Đây chính là chất gây ra mùi đặc trưng thường được mô tả là mùi dầu cũ hoặc mùi cơ thể đặc biệt.

Nếu người trẻ duy trì thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, sinh hoạt thất thường, hệ vi sinh đường ruột và quá trình chuyển hóa có thể bị rối loạn, từ đó khiến cơ thể phát sinh mùi khó chịu tương tự.

Những thói quen rất "bình thường" nhưng lại khiến cơ thể dễ có mùi

Ngồi máy lạnh cả ngày và gần như không đổ mồ hôi

Linh từng nghĩ làm việc văn phòng là "môi trường sạch sẽ nhất". Ngồi phòng máy lạnh từ sáng đến tối, ít vận động, ít ra mồ hôi - nghe qua tưởng là điều kiện lý tưởng để cơ thể luôn thơm tho.

Nhưng chính việc ít vận động lại khiến cơ thể giảm khả năng đào thải chất cặn bã qua tuyến mồ hôi. Khi các chất này tích tụ lâu ngày, mùi cơ thể có thể xuất hiện rõ hơn.

Ăn uống kiểu "tiện gì ăn nấy"

Những ngày chạy dự án, Linh thường sống nhờ trà sữa, bánh ngọt, đồ chiên hoặc thức ăn nhanh. Bữa ăn rau xanh gần như hiếm hoi.

Các chuyên gia cho rằng chế độ ăn nhiều đồ dầu mỡ, đường và thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng stress oxy hóa trong cơ thể. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến mùi cơ thể thay đổi.

Thức khuya - chuyện tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn

Linh có thói quen lướt điện thoại trước khi ngủ. Có hôm 1-2 giờ sáng mới ngủ, sáng hôm sau lại dậy sớm đi làm.

Thiếu ngủ làm hormone căng thẳng tăng cao, kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh hơn. Khi lượng dầu trên da tăng, vi khuẩn dễ phát triển và mùi cơ thể cũng trở nên rõ rệt.

Điều khiến nhiều người bất ngờ: Tắm nhiều chưa chắc giải quyết được mùi cơ thể

Sau khi nhận ra cơ thể có mùi, Linh từng thử tắm nhiều lần trong ngày, đổi sữa tắm, thậm chí dùng nước hoa đậm hơn. Nhưng hiệu quả chỉ kéo dài vài tiếng.

Các bác sĩ cho biết mùi cơ thể đặc trưng có liên quan đến những hợp chất hình thành từ quá trình oxy hóa chất béo trên da. Những chất này khó loại bỏ hoàn toàn chỉ bằng nước.

Ngược lại, tắm quá nhiều hoặc dùng sản phẩm làm sạch mạnh có thể khiến da bị khô, làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Những vị trí dễ xuất hiện mùi cơ thể mà nhiều người ít để ý và làm sao để cải thiện

Không chỉ riêng vùng nách, mùi cơ thể còn dễ xuất hiện ở những khu vực tuyến bã nhờn hoạt động mạnh như: Da đầu, sau tai, vùng ngực, lưng, sau gáy...

Đây là những vùng thường khó làm sạch kỹ, đặc biệt với người bận rộn.

Sau khi tìm hiểu, Linh bắt đầu thay đổi từ những điều rất nhỏ.

Cô cố gắng ăn nhiều rau hơn trong mỗi bữa, uống đủ nước, hạn chế thức khuya và dành thời gian đi bộ sau giờ làm. Ban đầu chỉ là những thay đổi nhỏ, nhưng sau vài tuần, cô nhận ra cơ thể nhẹ nhõm hơn, ít cảm giác bí bách và mùi cơ thể cũng giảm rõ rệt.

Các chuyên gia cũng cho rằng, để cải thiện mùi cơ thể, cần thay đổi từ bên trong thay vì chỉ tập trung vào vệ sinh bên ngoài.

5 thói quen giúp cơ thể duy trì mùi dễ chịu hơn - Ăn nhiều rau xanh và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa - Bổ sung thực phẩm lên men giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột - Uống đủ nước mỗi ngày - Duy trì vận động để cơ thể đổ mồ hôi và đào thải chất cặn bã - Ngủ đủ giấc để ổn định hormone và hỗ trợ thải độc

Mùi cơ thể không phải chuyện đáng xấu hổ. Các bác sĩ nhấn mạnh, sự thay đổi mùi cơ thể không đơn thuần là do vệ sinh kém mà còn là dấu hiệu của quá trình lão hóa tự nhiên và lối sống.

Ai rồi cũng sẽ trải qua những thay đổi này. Điều quan trọng không phải là lo lắng hay tự ti, mà là hiểu cơ thể mình đang cần gì để điều chỉnh kịp thời.