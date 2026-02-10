Mẹo hay chọn táo ít "ngậm" thuốc trừ sâu

Táo là loại trái cây được yêu thích và vô cùng quen thuộc trên toàn thế giới. Không chỉ có hương vị thơm ngon, chúng còn chứa một loạt các chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất.

Táo là một món ăn nhẹ tuyệt vời khi đói và chúng là một trong những loại trái cây được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn cầu. Điều đó chủ yếu là do mùa nào cũng có táo nhưng chúng cũng rất ngon và linh hoạt khi chế biến thành món ăn.

Thông tin dinh dưỡng cho một khẩu phần 100g táo sống, chưa gọt vỏ:

Lượng calo: 52

Carb: 13,8 gam

Đường: 10,4 gam

Chất xơ: 2,4 gam

Chất đạm: 0,3 gam

Chất béo: 0,2 gam

Vitamin C: 8% giá trị hàng ngày (DV)

Kali: 3% DV

Magiê: 1% DV

Quả táo vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên vì lợi nhuận không ít mối buôn đã bảo quản táo bằng hóa chất để tươi lâu. Ngoài ra, trong thực tế thuốc trừ sâu được phun trong quá trình trồng có thể bám vào vỏ táo và ngấm sâu vào bên trong. Do đó, khi ăn táo cần rửa thật kỹ lưỡng và gọt vỏ để giảm tối đa việc nhiễm độc cho cơ thể.

Ảnh minh họa

Dưới đây là bí quyết chọn mua táo ngon, mọng nước ít ''tắm" hóa chất:

- Kích thước quả táo: Bạn nên chọn quả táo có kích thước vừa phải, lớn hơn quả bóng tennis một chút. Không nên chọn táo quá nhỏ hoặc quá to. Táo quá to có thể bị phun thuốc kích thích tăng trưởng, táo quá nhỏ thường chua hoặc chín ép.

- Quan sát vỏ táo: Muốn mua táo ngon không ''tắm'' hóa chất bạn đừng chỉ chọn những quả táo có vỏ mịn mà thay vào đó, bạn phải chọn những quả có vỏ sần sùi. Nói chung, táo ngọt là những quả có vỏ sần sùi, nghĩa là chúng có đủ ánh sáng. Có cảm giác sần sùi, vỏ mịn phần lớn là táo chua.

- Nhìn cuống quả táo: Thông thường táo mới thu hoạch sẽ có phần cuống mới và tươi, gắn chặt vào quả. Không chọn táo đã rụng cuống hoặc cuống đã khô.

- Chọn quả táo cầm nặng tay: Quả táo ngon và mọng nước sẽ khá tròn, cứng và cầm nặng tay. Ấn tay vào quả táo thấy cứng, mọng, thì quả táo đó là quả táo ngon. Thử búng tay vào quả táo, nếu âm thanh to rõ thì đó là táo giòn và ngon.

Cách chọn nho ít "ngậm" hóa chất

Nho được biết đến là loại quả cung cấp nhiều chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch, chống oxy hóa…Đặc biệt loại quả này cung cấp một nguồn vitamin K, canxi, magiê và kali dồi dào- tất cả đều hỗ trợ tăng cường sức khỏe của xương. Việc thiếu những chất dinh dưỡng đó có thể làm tăng nguy cơ gãy xương.

Một cốc nho cung cấp 4,8 miligam vitamin C, điều này cần thiết để tăng cường khả năng miễn dịch. Cơ thể con người không sản xuất vitamin C một cách tự nhiên nên cần ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin C.

Ngoài việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch, vitamin C còn có nhiều lợi ích sức khỏe khác. Vitamin C rất cần thiết cho việc sửa chữa DNA và sản xuất collagen. Nó cũng đóng vai trò trong việc tổng hợp serotonin, giúp thúc đẩy cảm giác hạnh phúc và cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra, vitamin C giúp cơ thể bạn hấp thụ đáng kể chất sắt từ chế độ ăn chứa các loại thực vật.

Nho còn hỗ trợ hệ thống miễn dịch thông qua đặc tính kháng khuẩn tự nhiên giúp bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn và virus. Sắc tố được tìm thấy trong nho cũng như nhiều loại trái cây và rau quả khác có thể có đặc tính kháng khuẩn.

Ảnh minh họa

Thực tế nho tươi mới hái có cuống xanh và cứng. Còn nho để lâu ngày, cuống sẽ có màu nâu đen, héo úa. Những quả nho này thường mất đi độ ngọt đặc trưng và khi mua về sẽ có thời gian bảo quản ngắn.

Chùm nho có cuống héo nhưng quả tươi hoặc ngược lại đều cho thấy khả năng nho bị ngâm hóa chất bảo quản.

Những chùm nho có cuống héo, mà quả vẫn còn tươi nguyên thì đều có khả năng nho bị ngâm hóa chất bảo quản bạn không nên lựa chọn những quả nho này kẻo gây bệnh vào người.

Dưới đây là bí quyết chọn nho tươi ngon, không ngâm hóa chất bằng mắt thường bà nội trợ nào cũng nên biết để không bị lừa:

Hình dáng: Tùy theo giống nho mà quả có hình dài hay tròn, to hay nhỏ, quả dày hay thưa không quyết định được chất lượng của chùm nho. Khi mua nho nên chọn những quả không quá to, hơi mềm, vỏ căng bóng, trơn láng, không bị dập. Nếu có lớp phấn bám trên vỏ thì đó là nho tươi ngon. Khi mua táo tuyệt đối không nên chọn những quả bị mềm, nhũn, có mùi lạ hoặc có vết chấm lốm đốm trên vỏ. Đây là những quả bị sâu bệnh hoặc ngâm hóa chất.

Hương vị : Nên cẩn thận với những chùm nho có vị ngọt gắt bởi rất có thể chúng là được xử lý bằng hóa chất. Hãy chọn những loại nho có vị ngọt xen lẫn với một chút chua. Đó là nho chín tự nhiên.

Màu sắc: Mỗi loại nho có một màu sắc đặc trưng (nho xanh, nho đỏ...). Tuy nhiên, điểm chung của các chùm nho ngon là vỏ căng bóng. Quả nho không còn bóng loáng là nho đã héo, không ngon. Bên cạnh đó, nếu thấy quả nho sần sùi, vỏ không căng nhưng vẫn có vị ngọt và quả quá to thì nên cẩn thận. Đây không phải là nho ngon và có thể bị tẩm hóa chất để tạo ngọt. Nho là loại quả mọng nước nên khi trời nóng hoặc bị phơi nắng thì sẽ bị mềm, héo. Nếu nho để ngoài trời nóng mà vẫn căng, tươi, ngọt lừ thì phải cẩn thận.

Cuống nho: Nho tươi mới hạt cuống sẽ còn xanh và cứng. Càng lo lâu, cuống sẽ chuyển màu nâu đen và càng héo. Nho héo thường mất đi độ ngọt đặc trưng và sẽ nhanh hỏng. Chùm nho có cuống héo nhưng quả vẫn còn tươi có khả năng bị ngâm hóa chất bảo quản.