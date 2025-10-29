Công ty Thai Herbal Hong Thai Ltd., nhà sản xuất dòng sản phẩm "Hong Thai Herbal Inhaler Formula 2", vừa chính thức thông báo thu hồi toàn bộ lô sản xuất số 000332 gồm 200.000 lọ sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) phát hiện nhiễm khuẩn vượt giới hạn an toàn cho phép trong quá trình kiểm tra định kỳ.

Theo thông tin từ FDA Thái Lan, mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm cho thấy tổng số vi sinh vật hiếu khí, nấm men và nấm mốc vượt ngưỡng, đồng thời phát hiện chủng vi khuẩn Clostridium spp., một loại vi sinh vật có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng nếu tiếp xúc lâu dài. Vụ việc bị xem là vi phạm quy định của Bộ Y tế Thái Lan về tiêu chuẩn tinh khiết và chất lượng dược phẩm thảo dược.

Ông Teerapong Rabueathum, nhà sáng lập Thai Herbal Hong Thai, khẳng định sự cố chỉ giới hạn trong lô 000332, được sản xuất tháng 12/2024 và các lô khác vẫn an toàn, đủ điều kiện lưu hành. Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh bị đình chỉ.

Công ty cho biết đã bắt đầu thu hồi sản phẩm trên thị trường, tuy nhiên do đây là lô sản xuất cũ, một phần hàng hóa có thể đã được tiêu thụ. Toàn bộ số sản phẩm thu hồi sẽ được tiêu hủy chính thức vào ngày 4/11/2025 dưới sự giám sát của FDA. Sau đó, Hong Thai dự kiến tổ chức họp báo công khai để cung cấp thông tin chi tiết và biện pháp khắc phục.

Trước phản ứng dư luận, Thai Herbal Hong Thai nhấn mạnh tôn trọng và tuân thủ hoàn toàn kết luận của FDA, đồng thời cam kết tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng ở mọi khâu sản xuất, bao gồm khử trùng bằng tia cực tím (UV) và các bước kiểm nghiệm bổ sung nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Công ty thông báo sẵn sàng hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm mới miễn phí cho mọi khách hàng còn giữ sản phẩm thuộc lô bị ảnh hưởng.

FDA Thái Lan khuyến cáo người tiêu dùng ngừng ngay việc sử dụng sản phẩm "Hong Thai Herbal Inhaler Formula 2" thuộc lô 000332, đồng thời cảnh giác khi mua các sản phẩm thảo dược không rõ nguồn gốc hoặc chưa được kiểm định chất lượng. Cơ quan này cũng đang xem xét xử lý trách nhiệm pháp lý đối với đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

