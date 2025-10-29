Làm sao để biết thuốc ho Prospan mẹ mua là hàng chính hãng, "chuẩn Đức"?

Những gợi ý dưới đây sẽ giúp mẹ nhận biết và lựa chọn đúng sản phẩm chuẩn Đức – nhập khẩu chính ngạch, để an tâm bảo vệ sức khỏe hô hấp cho bé yêu.

Thận trọng khi mua thuốc ho Prospan xách tay trôi nổi trên thị trường

Hiện nay, thị trường ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loại thuốc ho Prospan trôi nổi, được người bán quảng cáo là hàng "xách tay". Đáng chú ý, sản phẩm thuốc ho Prospan được rao bán với đủ mức giá, thậm chí giá cao gấp đôi hoặc gấp ba lần so với sản phẩm nhập khẩu chính hãng được bán tại các hiệu thuốc.

Prospan xách tay được bán tràn lan trên mạng với giá khá cao

Không ít mẹ tin rằng hàng "xách tay" là sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại Đức nên chất lượng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Các sản phẩm xách tay thường được vận chuyển thủ công, không đảm bảo điều kiện bảo quản, dẫn đến nguy cơ giảm chất lượng thuốc.

Đáng lo ngại hơn, Prospan xách tay thường có bao bì hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, không kèm hướng dẫn tiếng Việt rõ ràng, khiến nhiều mẹ dễ sử dụng sai cách, làm giảm hiệu quả điều trị ho cho trẻ.

Vì vậy, việc chi tiền mua hàng "xách tay" chưa hẳn là lựa chọn thông thái. Các mẹ cần cân nhắc kỹ trước khi mua, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin minh bạch và được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Thực tế, Prospan hiện có nhiều phiên bản bao bì khác nhau, khiến không ít phụ huynh băn khoăn không biết đâu là hàng chính hãng. Vậy làm sao để nhận biết Prospan chuẩn Đức – nhập khẩu chính ngạch và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt?

Cách nhận biết Prospan chính hãng – chuẩn Đức, an toàn cho bé yêu

Để nhận biết thuốc ho Prospan chính hãng các mẹ có thể áp dụng 3 bước xác minh cực kỳ đơn giản như sau:

Bước 1: Quan sát bao bì sản phẩm

Prospan nhập khẩu chính hãng có bao bì song ngữ Anh – Việt, ghi rõ thành phần, hướng dẫn sử dụng, tên nhà nhập khẩu và số giấy phép lưu hành. Mẹ nên chọn sản phẩm có bao bì nguyên vẹn, in sắc nét, không móp méo, không bị bóc tem hay thay đổi nhãn mác.

Bước 2: Quét mã vạch truy xuất nguồn gốc

Tải ứng dụng iCheck về điện thoại

Mở ứng dụng iCheck và quét mã vạch trên bao bì

Mỗi chai Prospan chính hãng đều có mã vạch ở đáy hộp. Mẹ chỉ cần tải ứng dụng iCheck trên điện thoại, sau đó mở ứng dụng và quét mã vạch trên bao bì để kiểm tra thông tin sản phẩm.

Bước 3: Kiểm tra thông tin hiển thị

Sau khi quét mã, nếu hiện đầy đủ thông tin về nhà sản xuất (Engelhard Arzneimittel – Đức), nhà nhập khẩu Sohaco và các đánh giá người dùng,... mẹ có thể yên tâm đây là Prospan chính hãng – nhập khẩu nguyên hộp từ Đức, được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Đọc các thông tin được hiển thị sau khi quét

Mách mẹ địa chỉ mua Prospan nhập khẩu chính hãng 100%

Giữa "ma trận" hàng xách tay, hàng trôi nổi, việc chọn đúng địa chỉ bán Prospan nhập khẩu chính ngạch là vô cùng quan trọng. Đại diện Sohaco Group – nhà nhập khẩu chính thức tại Việt Nam – khuyến cáo các mẹ nên mua Prospan tại nhà thuốc, nhà phân phối được ủy quyền để đảm bảo chất lượng đạt chuẩn từ CHLB Đức.

Mỗi chai Prospan chính hãng đều được nhập khẩu nguyên hộp, bảo quản đúng quy trình, giữ trọn hiệu quả long đờm, giảm ho, chống co thắt phế quản. Sản phẩm có hướng dẫn sử dụng song ngữ Anh – Việt, giúp mẹ dễ dàng tra cứu thông tin và dùng đúng cách.

Đặc biệt, khi mua tại nhà thuốc chính hãng, mẹ sẽ được dược sĩ tư vấn trực tiếp, chọn đúng dòng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và tình trạng ho của bé.

Hiện Prospan nhập khẩu chính ngạch đã được niêm yết giá công khai trên toàn quốc, đảm bảo minh bạch – giúp mọi gia đình Việt đều yên tâm sử dụng sản phẩm chuẩn Đức, an toàn và hiệu quả.

Mẹ nên mua Prospan ở những địa chỉ, nhà thuốc uy tín

Có thể thấy, việc dành thêm chút thời gian để kiểm tra sản phẩm trước khi mua chính là cách giúp mẹ tránh rủi ro từ hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe hô hấp cho bé yêu một cách trọn vẹn nhất.

Prospan – thuốc ho thảo dược nhập khẩu nguyên hộp từ Đức, được bào chế với 3 dạng phù hợp cho từng thành viên trong gia đình:

Prospan Syrup: Siro an toàn cho trẻ từ 0 tháng tuổi.

Prospan Forte: Siro bạc hà cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn.

Prospan Lozenges: Viên ngậm mềm, không gây rát lưỡi, cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn.

Sản phẩm không cồn, không đường, không chất tạo màu, an toàn với người tiểu đường và ăn kiêng. Chọn Prospan chính hãng – để mỗi hơi thở của bé luôn trong lành, mẹ yên tâm đồng hành cùng con khỏe mạnh mỗi ngày.

Đơn vị phân phối chính thức:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO

Địa chỉ: Số 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dung.