Thái Hòa: “Tôi sợ người khác nói mình giỏi”

Buổi giao lưu phim Cuộc Chiến Hạ Lưu vừa diễn ra tại TP.HCM quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Thái Hòa, NSƯT Kim Phương, Lê Phương, Trịnh Thảo cùng đạo diễn Mr. Tô và biên kịch Nhi Bùi. Sự kiện hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị, từ lý do Thái Hòa trở lại với phim truyền hình cho đến áp lực của Lê Phương khi lần đầu đóng cặp cùng đàn anh.

Từng được gọi là “ông hoàng phòng vé” của điện ảnh Việt với loạt vai diễn triệu đô, Thái Hòa khiến khán giả bất ngờ khi nhận lời tham gia Cuộc Chiến Hạ Lưu – dự án phim dài tập do VieON sản xuất. Nam diễn viên chia sẻ rằng anh yêu thích cảm giác được “sống cùng nhân vật” trong suốt quá trình quay phim.

Thái Hòa

“Tôi rất thích làm phim truyền hình vì được gắn bó với ê-kíp và nhân vật lâu hơn. Trong thời gian quay, tôi cảm giác như cuộc đời nhân vật chính là cuộc đời của mình. Khi đọc kịch bản, tôi ấn tượng với câu chuyện về một gia đình không chung huyết thống nhưng đối xử với nhau rất đặc biệt”, Thái Hòa nói.

Lần này, anh có dịp tái ngộ nữ diễn viên Lê Phương sau 10 năm. Thái Hòa hài hước thừa nhận “không nhớ từng đóng chung với cô” và xem lần hợp tác này “như lần đầu tiên”. Anh cũng dành lời khen cho bạn diễn: “Phương rất chuyên nghiệp, luôn muốn hoàn thiện diễn xuất và chăm chút cho nhân vật của mình.”

Trong năm 2025, Lê Phương phủ sóng mạnh mẽ với hàng loạt dự án của VieON như Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và nay là Cuộc Chiến Hạ Lưu. Nữ diễn viên khẳng định cô không lo bị “bội thực hình ảnh” mà tin rằng mỗi vai diễn đều cho khán giả thấy một khía cạnh khác của mình.

“Chị Bé Gái là vai diễn tôi mong ước từ lâu vì trước giờ tôi toàn đóng những nhân vật im lặng, chịu đựng. Lần này, nhân vật được ồn ào, nói hết những gì trong lòng – và điều đó khiến tôi thấy rất đã”, Lê Phương chia sẻ.

Khi đóng cùng Thái Hòa, Lê Phương thừa nhận vừa áp lực vừa học hỏi được nhiều điều. “Anh Hòa có thói quen ghi chép sau mỗi cảnh quay, điều đó giúp tôi học được cách kiểm soát cảm xúc nhân vật. Có những phân đoạn anh ứng biến bất ngờ khiến tôi ‘đứng hình’, nhưng cũng chính điều đó làm cho sự tương tác giữa hai nhân vật trở nên thật hơn.”

Nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp, Thái Hòa vẫn chọn cách khiêm tốn. Anh chia sẻ rằng bản thân luôn sợ sự tự mãn sẽ khiến mình dừng lại.

“Tôi sợ ai đó nói mình giỏi, vì tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Làm nghề, điều sung sướng nhất là được hiểu thêm về bản thân qua diễn xuất. Tôi sợ sự lặp lại, nên đôi khi phải ngẫu hứng – dù điều đó có thể khiến bạn diễn bất ngờ.”

Chính sự cầu thị và tâm huyết này khiến Thái Hòa luôn giữ được vị thế đặc biệt trong lòng khán giả, dù anh xuất hiện ở bất kỳ thể loại nào – từ điện ảnh đến truyền hình.

Ở Cuộc Chiến Hạ Lưu, Trịnh Thảo tiếp tục vào vai tuyến nhân vật nghèo, nhưng phải làm sao để nhân vật Nhi khác hoàn toàn với vai Phúc trong Cây Táo Nở Hoa – đó là thử thách không nhỏ với cô.

“Hôm trước tôi và chị Lê Phương còn đóng người yêu, hôm sau lại nghe tin thành mẹ con, tôi thật sự vẫn thấy mắc cỡ”, Trịnh Thảo nói vui.

Nữ diễn viên trẻ cũng cho biết mình rất biết ơn khi được làm việc lại với các đàn anh, đàn chị như Thái Hòa, Lê Phương và NSƯT Kim Phương – những người giúp cô thêm tự tin và trưởng thành hơn trong nghề.

Ngay từ khi công bố, Cuộc Chiến Hạ Lưu đã khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Bố Già – tác phẩm từng gây tiếng vang của cùng ê-kíp đạo diễn Mr. Tô và biên kịch Nhi Bùi. Tuy nhiên, cả hai khẳng định dự án mới mang một tinh thần hoàn toàn khác.

Đạo diễn Mr. Tô

Đạo diễn Mr. Tô chia sẻ: “Khi nhận kịch bản, tôi nhận thấy Cuộc Chiến Hạ Lưu có vài điểm giống với một tác phẩm tôi từng thực hiện, nhưng khi đọc hết 12 tập, có một chi tiết đặc biệt khiến tôi quyết định làm phim – điều đó chưa từng xuất hiện trong tác phẩm nào khác.”

Biên kịch Nhi Bùi cũng nhấn mạnh: “Bố Già kể câu chuyện về gia đình cùng huyết thống, còn Cuộc Chiến Hạ Lưu đặt ra câu hỏi: Nếu không cùng dòng máu, liệu chúng ta có thể thương nhau như người thân thật sự hay không? Bộ phim sẽ trả lời câu hỏi đó.”

Biên kịch Nhi Bùi

Thuộc thể loại tâm lý – gia đình – hài, Cuộc Chiến Hạ Lưu xoay quanh cuộc sống của một gia đình nghèo giữa thành phố hiện đại. Khi chốn nương thân duy nhất bị đe dọa, từng thành viên phải xoay xở bằng mọi cách để giữ lại mái ấm tạm bợ của mình. Những bí mật dần hé lộ, kéo theo chuỗi mâu thuẫn, giằng xé và cả những khoảnh khắc ấm áp tình người.

Phim quy tụ dàn diễn viên: Thái Hòa, Lê Phương, NSƯT Kim Phương, Trịnh Thảo, bé Tuyết Nhung (Dâu Tây), bé Bảo Nam, NSND Thanh Nam, Tiểu Bảo Quốc, Trần Nhậm, Ngọc Trai, Nguyễn Xuân Phúc, Phúc An, Thiết Yến cùng khách mời Lê Hải.

Cuộc Chiến Hạ Lưu gồm 12 tập, do VieON sản xuất (đạo diễn: Mr. Tô, biên kịch: Nhi Bùi – Mr. Tô), sẽ phát sóng độc quyền lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần trên VieON, bắt đầu từ ngày 23/10/2025.