"Vợ Nhặt" phiên bản 2025 chuẩn bị lên sóng, nghe tên Thái Hoà diễn chính là đã thấy uy tín phim hay rồi

Lấy cảm hứng từ tinh thần nhân văn trong truyện ngắn "Vợ Nhặt" của nhà văn Kim Lân , bộ phim "Cuộc Chiến Hạ Lưu" – sản phẩm VieON Original do Mr. Tô đạo diễn, Team Nhi Bùi – Mr. Tô biên kịch – vừa tung poster chính thức và teaser đầu tiên , hé lộ câu chuyện về một gia đình nghèo ba thế hệ giữa lòng đô thị phồn hoa.

"Khi chạm đáy... họ chỉ biết nhìn lên"

Thuộc thể loại tâm lý – gia đình – hài , bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm NSƯT Kim Phương, Thái Hòa, Lê Phương, Trịnh Thảo, bé Tuyết Nhung, bé Bảo Nam, Nguyễn Xuân Phúc, NSND Thanh Nam, Tiểu Bảo Quốc, Trần Nhậm, Ngọc Trai …

Phim đưa người xem vào cuộc chiến sống còn của một gia đình lao động nghèo, nơi từng thành viên – với những tổn thương và khát vọng riêng – tìm mọi cách để giữ lấy "tổ ấm tạm bợ" giữa nguy cơ mất chốn dung thân. Trong poster chính, hình ảnh cả nhà ôm lấy nhau giữa căn nhà dột nát, ánh mắt thẫn thờ, lo âu, đối lập với nền trời xanh – biểu tượng của hy vọng. Tagline "Khi chạm đáy... họ chỉ biết nhìn lên" như gói trọn tinh thần bộ phim: những phận người nhỏ bé vẫn không ngừng nuôi niềm tin vào sự sống.

Trái ngược với sắc thái u tối thường thấy ở dòng phim hiện thực, teaser đầu tiên của Cuộc Chiến Hạ Lưu lại mang không khí hài hước, rộn ràng và "rất đời" . Trong căn nhà chắp vá đến mức "ăn trộm chui vô là trầm cảm", nhân vật anh Sáng (Thái Hòa) vẫn giữ tinh thần lạc quan, gánh vác gia đình bằng những câu nói bông đùa duyên dáng – một kiểu hài vừa chua chát vừa ấm áp đặc trưng của Thái Hòa.

Cảm hứng từ "Vợ Nhặt" – chuyện cũ kể lại theo cách mới

Biên kịch Nhi Bùi – người từng đứng sau các dự án Thưa Mẹ Con Đi, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Bố Già, Nụ Hôn Bạc Tỷ – cho biết anh đã lấy cảm hứng từ "tứ" của "Vợ Nhặt" để phát triển mối quan hệ giữa hai nhân vật anh Sáng (Thái Hòa) và chị Bé Gái (Lê Phương) .

"Tôi lấy cảm hứng từ cái 'tứ' của Vợ Nhặt chứ không lặp lại câu chuyện cũ. Khi đặt trong bối cảnh hiện đại, ý niệm 'nhặt vợ' vẫn rất mới mẻ, vì nó nói về sự kết nối của những con người cùng cảnh nghèo, cùng khao khát được sống. Tôi dùng ý 'nhặt' để triển khai, nhưng phát triển đa dạng hơn về tình huống và nhân vật", Nhi Bùi chia sẻ.

Nếu "Vợ Nhặt" của Kim Lân là biểu tượng cho niềm tin sống trong nạn đói, thì Cuộc Chiến Hạ Lưu chuyển hóa tinh thần ấy vào thời hiện đại: con người vẫn phải vật lộn, nhưng niềm tin và tình thân là sợi dây cứu rỗi.

Thái Hòa – Lê Phương: "Diễn chung rất đã!"

Sau 10 năm, Thái Hòa và Lê Phương mới có dịp tái hợp trên màn ảnh. Cả hai vào vai hai nhân vật trung tâm, có nhiều phân đoạn cảm xúc, đòi hỏi sự tương tác nhịp nhàng.

Thái Hòa chia sẻ: "Lần này làm việc với Lê Phương giống như lần đầu tiên. Tôi rất thích cách cô ấy yêu vai diễn của mình. Bao nhiêu năm làm nghề mà vẫn giữ được sự tươi mới, rất đáng học hỏi. Mọi cảnh cảm xúc diễn cùng nhau đều trọn vẹn, rất đã!".

Về phía mình, Lê Phương bày tỏ sự trân trọng với cơ hội được đóng cùng đàn anh: "Tôi luôn mong được làm việc với anh Thái Hòa. Khi đóng cùng anh, mình không bao giờ biết lúc nào anh vui hay buồn, nên phải luôn ở trạng thái sẵn sàng. Cách làm việc ấy khiến diễn xuất của tôi trở nên tươi mới, biến hóa và vui vẻ hơn".

Bên cạnh câu chuyện kịch tính, Cuộc Chiến Hạ Lưu còn được kỳ vọng là bộ phim dành cho cả gia đình , khi khai thác hành trình của ba thế hệ cùng sống dưới một mái nhà – với những khác biệt về tư duy, giá trị và ước mơ.

Qua những tình huống dở khóc dở cười, phim chạm đến cảm xúc của khán giả ở mọi lứa tuổi, từ những người đang chật vật mưu sinh đến những ai đang tìm kiếm ý nghĩa của "nhà" trong cuộc sống hiện đại.



