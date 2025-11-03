Sáng 3/11, tờ Pagesix khiến công chúng xôn xao khi công bố những hình ảnh mới nhất ghi lại 1 phần cuộc sống của "kẻ săn mồi tình dục" Diddy trong nhà tù. Theo đó, nam nghệ sĩ đã lọt vào ống kính của cánh săn ảnh khi đang trò chuyện vui vẻ cùng các bạn tù khác. Diddy lộ nét mặt vui vẻ với nụ cười tươi hiện rõ trên môi, dường như ông trùm tai tiếng này đang có tinh thần vô cùng thoải mái. Chưa dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ sinh năm 1969 còn được bắt gặp đang nhiệt tình bắt tay các phạm nhân khác với dáng vẻ hồ hởi. Những hình ảnh vui vẻ của Diddy đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, và khiến công chúng không khỏi phẫn nộ.

Loạt ảnh mới nhất về "trùm nhạc rap" đối lập hoàn toàn với tấm hình của chính nam nghệ sĩ này cách đây 1 ngày. Còn nhớ trong sáng 2/11, Diddy cũng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng sau khi lộ ra hình ảnh già nua cùng nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt.

Diddy cười rất tươi khi ở trong tù, còn vui vẻ giao lưu, trao đổi cùng các phạm nhân khác

Ông trùm nhạc rap vui vẻ bắt tay cùng các bạn tù khác trong màn xuất hiện mới đây

Trước đó 1 ngày, trùm nhạc rap còn xuất hiện với gương mặt buồn bã

Trước đó, vào hôm 23/10, Charlucci Finney - bạn thân lâu năm của Diddy - gây sốc khi tiết lộ ông trùm này đã suýt bị ám sát trong trong phòng giam ở Trung tâm giam giữ Metropolitan. Nguồn tin cho biết Diddy đã thức dậy với 1 con dao kề trên cổ. Diddy sau đó đã thoát được và sống sót. 5 ngày sau, quản lý Trung tâm giam giữ Metropolitan thông báo Diddy sẽ được 1 chuyển đến 1 trại giam khác, với thời gian di chuyển được giữ kín để thi hành bản án 50 tháng tù giam.

Hồi đầu tháng 10, tòa án đã chính thức tuyên phạt Diddy 4 năm 2 tháng tù giam cho 2 tội danh vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn bị phạt tiền 500.000 USD (13,2 tỷ đồng), phải tham gia các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, chịu 5 năm quản chế sau khi mãn hạn thi hành án. Trước đó, các cơ quan liên bang Mỹ đã nộp bản tường trình lời khai nạn nhân và bản đề xuất tuyên án dài 164 trang đối vụ bê bối tình dục của Diddy. Cơ quan công tố đã đề xuất mức án đến 11 năm 3 tháng tù giam cho Diddy. Tuy nhiên, đến cuối cùng thì Diddy cũng chỉ lĩnh án 50 tháng tù giam.

Tội ác của nam nghệ sĩ đã trở thành nỗi kinh hoàng cho nhiều người

Phía Diddy cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo. Theo Page Six, Diddy đã thụ án 1 năm tù, nghĩa là ông sẽ được thả sau khoảng 3 năm nữa, tức năm 2028. Bản án tòa tuyên phạt Diddy gây sốc cho dư luận toàn cầu. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng, mức án 4 năm 2 tháng tù giam là quá nhẹ nhàng, không đủ khiến ông trùm này trả giá sau khi gây ra bao hành vi kinh hoàng cho phụ nữ trong hàng thập kỷ.