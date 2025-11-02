Ngày 2/11, theo tờ Page Six, Diddy vừa bị cánh săn ảnh ghi lại được hình ảnh đi dạo bên trong sân của Viện Cải huấn Liên bang Fort Dix ở New Jersey (Mỹ), giữa tiết trời lạnh khoảng 10°C. Đây là bức ảnh trong tù đầu tiên của Diddy bị rò rỉ, kể từ khi nam nghệ sĩ bê bối bị bắt vào tháng 9/2024.

Trong bức ảnh truyền thông Mỹ chụp được, Diddy xuất hiện với chiếc áo khoác màu xanh, đội mũ len màu cam được nhà tù cấp phát. Sau 1 năm đi tù, "ông trùm săn mồi tình dục" khiến công chúng sốc nặng với diện mạo thay đổi không thể nhận ra. Diddy già nua, gầy trông thấy với gương mặt hốc hác và râu bạc trắng.

Diddy hốc hác, già đi trông thấy sau 1 năm đi tù

Vào ngày 23/10, Charlucci Finney - bạn thân lâu năm của Diddy - gây sốc khi tiết lộ ông trùm này đã bị ám sát trong trong phòng giam ở Trung tâm giam giữ Metropolitan. Nguồn tin cho biết Diddy đã thức dậy với 1 con dao kề trên cổ. Diddy sau đó đã thoát được và sống sót. 5 ngày sau, quản lý Trung tâm giam giữ Metropolitan thông báo Diddy sẽ được 1 chuyển đến 1 trại giam khác, với thời gian di chuyển được giữ kín để thi hành bản án 50 tháng tù giam. Ông trùm sẽ được thả vào ngày 8/5/2028 sau hoàn thành án phạt.

Bạn thân cho biết Diddy bị bạn tù đe dọa, ám sát

Diddy bị bắt giam vào tháng 9/2024. Đến tháng 10/2025, tòa án đã chính thức tuyên phạt "kẻ săn mồi tình dục" 4 năm 2 tháng tù giam cho 2 tội danh vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn bị phạt tiền 500.000 USD (13 tỷ đồng), phải tham gia các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, chịu 5 năm quản chế sau khi mãn hạn thi hành án.

Trong phiên tòa hồi đầu tháng 10, ông trùm này đã gửi thư khẩn cầu lên tòa án, lập luận bản thân đã tỉnh táo và không còn trốn tránh những sai lầm của mình nữa. Diddy mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm được đoàn tụ với 7 người con của mình. Diddy cam kết sẽ sống không ma túy, không bạo lực và trở thành 1 con người tốt đẹp hơn nếu được tòa trao cho cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, màn khóc than xin giảm án của Diddy bị chế giễu "nước mắt cá sấu", giả tạo. Công chúng cho rằng mức án mà Diddy phải nhận vẫn còn quá nhẹ so với những tội ác kinh hoàng ông trùm này gây ra cho phụ nữ trong hàng thập kỷ qua.

Gây ra tội ác tình dục khủng khiếp hàng thập kỷ, nhưng Diddy chỉ bị tuyên phạt 4 năm 2 tháng tù giam

Nguồn: Page Six