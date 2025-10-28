Vào ngày 23/10, Charlucci Finney - bạn thân lâu năm của Diddy - gây sốc khi tiết lộ ông trùm này đã bị ám sát trong trong phòng giam ở Trung tâm giam giữ Metropolitan. Nguồn tin cho biết Diddy đã thức dậy với 1 con dao kề trên cổ. "Ông trùm săn mồi tình dục" sau đó đã thoát được và sống sót.

Đến ngày 28/10, quản lý Trung tâm giam giữ Metropolitan cho biết Diddy nhiều khả năng sẽ được 1 chuyển đến 1 trại giam khác, với thời gian di chuyển được giữ kín để thi hành bản án 50 tháng tù giam. Ông trùm sẽ được thả vào ngày 8/5/2028 sau hoàn thành án phạt. Hiện, luật sư của Diddy cũng đã gửi thư đề nghị xin phép cho thân chủ được thi hành án tại trại giam Fort Dix. Luật sư đại diện cho biết Diddy muốn chuyển đến nhà tù này để giải quyết triệt để vấn đề lạm dụng chất kích thích, cũng như tối đa cơ hội được thăm nuôi và phục hồi của mình qua chương trình RDAP của nhà tù Fort Dix.

Diddy sắp được chuyển đến trại giam mới sau vụ bị ám sát

Thông báo nóng có liên quan đến Diddy của Trung tâm giam giữ Metropolitan gây chú ý. Không ít người cho rằng việc chuyển Diddy khỏi Trung tâm giam giữ Metropolitan có liên quan vụ ông trùm này bị bạn tù đe dọa tính mạng. Trung tâm giam giữ Metropolitan vốn được mô tả là "địa ngục trần gian", với hàng loạt vụ bạo lực, tự tử, giết người. Trong thời gian bị giam giữ chờ xét xử, Diddy đã nhiều lần than khóc về điều kiện ăn uống kham khổ, thậm chí mối nguy cơ bị đầu độc trong đồ ăn và xin được tại ngoại với 1 số tiền lớn. Tuy nhiên, đơn xin tại ngoại của nam nghệ sĩ bê bối này đều bị tòa án bác bỏ.

Diddy đã bị giam trong trung tâm giam giữ Metropolitan từ tháng 9/2024. Đến nay, tòa án đã chính thức tuyên phạt "kẻ săn mồi tình dục" 4 năm 2 tháng tù giam cho 2 tội danh vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn bị phạt tiền 500.000 USD (13 tỷ đồng), phải tham gia các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, chịu 5 năm quản chế sau khi mãn hạn thi hành án.

Gây ra tội ác tình dục khủng khiếp hàng thập kỷ, nhưng Diddy chỉ bị tuyên phạt 4 năm 2 tháng tù giam

Trong phiên tòa hồi đầu tháng 10, ông trùm này đã gửi thư khẩn cầu lên tòa án, lập luận bản thân đã tỉnh táo và không còn trốn tránh những sai lầm của mình nữa. Diddy mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm được đoàn tụ với 7 người con của mình. Diddy cam kết sẽ sống không ma túy, không bạo lực và trở thành 1 con người tốt đẹp hơn nếu được tòa trao cho cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, màn khóc than xin giảm án của Diddy bị chế giễu "nước mắt cá sấu", giả tạo. Công chúng cho rằng mức án mà Diddy phải nhận vẫn còn quá nhẹ so với những tội ác kinh hoàng ông trùm này gây ra cho phụ nữ trong hàng thập kỷ qua.

Nguồn: Page Six