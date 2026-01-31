Sự cố trên xảy ra vào ngày 17/1, liên quan đến chuyến bay FD3116 của Thai AirAsia trên tuyến Don Mueang - Hat Yai.

Theo chia sẻ của một hành khách trong chuyến bay này, cô phát hiện ra người bạn đi cùng mình vẫn chưa có mặt trên máy bay khi máy bay cất cánh. Vị hành khách này cho biết phi hành đoàn đã sơ suất khi không kiểm tra đủ số lượng hành khách trong chuyến bay. Khi cô gọi điện cho bạn mình, người bạn nói rằng vẫn đang ngồi trên xe bus trung chuyển cùng 22 hành khách khác.

Nhóm hành khách bị bỏ quên rời xe bus trung chuyển để lên máy bay hôm 17/1 (Ảnh: Bangkok Post)

Hãng hàng không Thai AirAsia sau đó đã kiểm tra và phát hiện lỗi phối hợp, liên lạc giữa các nhân viên trước khi khởi hành ảnh hưởng đến việc kiểm đếm hành khách. Để đảm bảo tất cả hành khách được lên máy bay như dự định, cơ trưởng đã quyết định quay lại cho những hành khách còn lại lên máy bay, dẫn đến sự chậm trễ khoảng 36 phút.

Trong một bài đăng hôm 28/1, Thai AirAsia xin lỗi về sự bất tiện, cho biết đã tiến hành điều tra nội bộ đối với các nhân viên liên quan và đã có hành động phù hợp với quy định của công ty, đồng thời cam kết sẽ tăng cường các biện pháp giám sát để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn.