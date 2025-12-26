Chuyến bay của hãng EasyJet từ Malaga về London vào sáng 25/12 đã trở thành một ký ức không thể quên với mọi hành khách có mặt. Khoảnh khắc máy bay chuẩn bị lăn bánh trên đường băng cũng là lúc tiếp viên phát hiện một hành khách cao tuổi ngồi ở ghế trợ giúp đặc biệt đã qua đời.

Petra Boddington - một chuyên gia sức khỏe và huấn luyện viên cá nhân người Anh, hiện đang sinh sống tại nước ngoài là một trong những người chứng kiến cận cảnh. Chia sẻ với báo chí, bà Petra cho biết bản thân và rất nhiều hành khách khác đã cảm thấy lo lắng ngay từ khi nhìn thấy cụ bà tại sân bay Malaga.

Ngay từ lúc đứng chờ ở sân bay, mọi người đều thấy cụ trong tình trạng ngồi co quắp trên xe lăn với tư thế khó chịu, được hai người đi cùng và nhân viên sân bay hỗ trợ xung quanh. “Bà ấy trông rất yếu, gần như gục hẳn xuống. Tôi nhớ rất rõ vì bà ấy quá mong manh.” Bà Petra chia sẻ.

Petra Boddington tiết lộ rằng cụ bà lên máy bay với tình trạng không ổn. Nguồn: Facebook

Khi hành khách bắt đầu lên máy bay, Petra đã ổn định chỗ ngồi của mình ở khoang giữa trong tình trạng máy bay gần như kín chỗ. Chỉ ít phút sau, cụ bà được nhân viên mặt đất đẩy xe lăn đi dọc lối đi chính để vào chỗ ngồi hỗ trợ đặc biệt ở cuối một dãy ghế.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi sững sờ. Một số hành khách quay đầu nhìn theo và thì thầm với nhau vì tình trạng của cụ bà lúc đó không giống một người đủ sức khỏe để bay đường dài.

Một chi tiết khiến nhiều hành khách ám ảnh là việc họ thấy những người đi cùng phải giữ chặt đầu cụ bà để tránh gục xuống khi di chuyển. “Không chỉ mình tôi nhận ra điều đó. Những người ngồi phía trước tôi cũng nói rằng họ thấy người chăm sóc phải đỡ lấy đầu của bà ấy,” Petra nói.

Cụ bà được sắp xếp ngồi ở ghế hỗ trợ đặc biệt, với hai người chăm sóc ngồi hai bên. Trước giờ khởi hành, tiếp viên tiến hành kiểm tra cabin lần cuối khi máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng.

Chính tại thời điểm này, tổ bay được cho là đã nhận thấy dấu hiệu bất thường và lập tức báo động tình huống y tế khẩn cấp. Dù đội ngũ bác sĩ đã có mặt rất nhanh nhưng bà cụ đã trút hơi thở cuối cùng trước khi được cứu chữa.

Các hành khách phải tạm dừng chuyến bay ở nhà ga sân bay. Nguồn: Alamy

Toàn bộ hành khách được yêu cầu rời máy bay, trở lại nhà ga. Chuyến bay bị hoãn gần 12 tiếng đồng hồ, chỉ cất cánh lúc 22h47 và hạ cánh ở London lúc nửa đêm. Sự chậm trễ lớn càng làm dậy lên làn sóng bức xúc và chất vấn trong lòng những hành khách mệt mỏi.

“Tôi thực lòng thương tiếc cho người phụ nữ ấy. Bà ấy đáng lẽ không nên lên chuyến bay đó”, Petra bày tỏ, “Thật khó chấp nhận khi có người qua đời ngay trên chuyến bay của chúng tôi, nhưng suy cho cùng thì bà ấy rất tội nghiệp”.

Sau sự việc, nhiều hành khách đã đặt câu hỏi với nhân viên sân bay về quy trình kiểm tra sức khỏe trước chuyến bay. Theo phản hồi, phía nhân viên cho biết họ được những người chăm sóc trấn an rằng cụ bà chỉ “mệt” và “không khỏe”.

Phía hãng EasyJet cũng lên tiếng xác nhận họ không có cơ sở để từ chối cụ bà lên máy bay vì đã có giấy chứng nhận sức khỏe “đủ điều kiện bay”. Hãng đã bác bỏ những cáo buộc và nhấn mạnh rằng hành khách này vẫn còn sống khi làm thủ tục lên khoang.

Hãng EasyJet khẳng định người phụ nữ vẫn còn sống khi lên máy bay. Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, lời kể của những người có mặt vẫn khiến dư luận không khỏi nghi ngờ. Một hành khách khác, bà Tracy-Ann Kitching, đã đăng tải dòng trạng thái đầy phẫn nộ trên mạng xã hội: “Tôi đã thấy bà ấy được đẩy lên máy bay; có người đang đỡ đầu bà ấy khi họ đi ngang qua tôi, giống như bà ấy chỉ còn 1 tia le lói của sự sống!”.

Hiện vụ việc vẫn đang được lập báo cáo nội bộ với lời cam kết rằng mọi lời kể của hành khách sẽ được ghi nhận. Thời điểm chính xác cụ bà qua đời đến nay vẫn chưa có lời giải đáp chính thức. Hành trình trở về nhà trong hoàng hôn của một cuộc đời 89 năm đã kết thúc trong sự bàng hoàng, tiếc thương và những uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ.

Nguồn: The Sun