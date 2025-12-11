25kg vàng bỗng hóa đá sau 1 chuyến bay

Ông Trần – chủ một cửa hàng kinh doanh vàng ở Ninh Hạ, Trung Quốc – nhiều năm nay thường xuyên phải đi công tác xa để khảo sát giá vàng ở các địa phương khác, rồi thu mua mang về bán lại. Do lượng tài sản mang theo luôn có giá trị lớn, ông đặc biệt coi trọng vấn đề an toàn, mỗi chuyến đi đều mua bảo hiểm đầy đủ cho số vàng vận chuyển.

Trong một lần đi công tác như thường lệ, ông Trần mua được 25kg vàng và quyết định đáp chuyến bay về quê ngay trong ngày. Số vàng được đặt trong một chiếc hộp chuyên dụng, niêm phong cẩn thận trước khi làm thủ tục ký gửi hành lý.

Ảnh minh họa: internet

Vì mệt mỏi và mong sớm trở về nhà, khi máy bay hạ cánh, ông Trần vội lấy hành lý rời đi mà không mở hộp kiểm tra vàng. Kết quả khi trở về nhà, ông sững người khi phát hiện toàn bộ 25kg vàng đã biến mất, thay vào đó, bên trong hộp là những cục đá. Quá hoang mang, ông Trần lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương và liên hệ hãng hàng không yêu cầu làm rõ.

Hãng hàng không từ chối bồi thường

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra nhưng không phát hiện dấu hiệu hành lý của ông Trần bị cạy phá hay có dấu hiệu bị trộm cắp trong quá trình vận chuyển. Vụ việc vì thế rơi vào bế tắc.

Dù ông Trần cung cấp đầy đủ hóa đơn mua bán vàng, phía hãng hàng không vẫn bác bỏ trách nhiệm bồi thường. Lý do được họ đưa ra: nhân viên mặt đất không có nghĩa vụ mở và kiểm tra cụ thể từng kiện hành lý ký gửi, hệ thống soi chiếu chỉ nhằm phát hiện vật phẩm nguy hiểm hoặc bị cấm mang lên máy bay.

Theo lập luận của hãng, hành lý của hành khách sau khi ký gửi đều được xử lý theo quy trình chung. Việc bên trong hộp là vàng, đá hay bất cứ tài sản có giá trị nào đều không nằm trong phạm vi giám sát chi tiết của hãng.

Không chấp nhận lý do này, ông Trần quyết định khởi kiện.

Ảnh minh họa: Internet

Ra tòa đòi lại công lý

Tòa án thụ lý vụ việc và xác định giữa ông Trần và hãng hàng không có tồn tại quan hệ hợp đồng vận chuyển. Tuy nhiên, có một chi tiết được tòa nhấn mạnh: khi làm thủ tục ký gửi, ông Trần không khai báo rằng trong hộp có chứa vàng – loại tài sản đặc biệt cần giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt.

Do vậy, Hội đồng xét xử nhận định việc mất vàng trong hộp ký gửi không đủ cơ sở để buộc hãng hàng không phải bồi thường. Trong phần phán quyết, tòa án đã bác bỏ yêu cầu đòi bồi thường của ông Trần đối với hãng hàng không.

Không đòi được quyền lợi từ hãng bay, ông Trần chuyển hướng khởi kiện công ty bảo hiểm – đơn vị đã phát hành bảo hiểm cho số vàng vận chuyển. Và lần này, tòa án tuyên phần thắng thuộc về ông.

Theo phán quyết, ông Trần đã mua hợp đồng bảo hiểm đúng quy định và có đầy đủ chứng cứ chứng minh số vàng thực tế được vận chuyển. Do đó, công ty bảo hiểm phải chi trả khoản bồi thường cho tổn thất 25kg vàng bị mất.

Tòa đồng thời lưu ý: nếu sau này việc điều tra tiếp tục tiến triển và tìm được thủ phạm gây thất thoát tài sản, công ty bảo hiểm có quyền tiến hành thủ tục truy đòi trách nhiệm đối với bên gây thiệt hại.

Qua vụ việc, tòa án Trung Quốc nhắc nhở cho những người có nhu cầu vận chuyển hàng hóa giá trị cao: luôn khai báo rõ ràng khi ký gửi, kiểm tra hành lý ngay sau khi nhận để kịp thời phát hiện bất thường. Bên cạnh đó, việc mua bảo hiểm với phạm vi bồi thường phù hợp cũng là cách bảo vệ quyền lợi của bản thân nếu xảy ra rủi ro.

Theo Baijiahao