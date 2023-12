Tết sắp tới hội chị em rộ trend sáng tạo khuôn bó món giò bằng mo cau và cả nhiều thứ không ai ngờ tới

Chẳng rõ có từ bao giờ, chỉ biết rằng, từ lâu lắm rồi, giò xào hay có nơi gọi là giò thủ, đã nằm trong danh sách những món ăn truyền thống của Việt Nam. Loại giò được làm từ các nguyên liệu như tai heo, lưỡi heo, thịt thủ, mộc nhĩ... xào đều lên với gia vị, khi ăn mang đến hương vị đậm đà.

Các gia đình có thể ăn giò xào hầu như quanh năm, song, những ngày lễ dài như Tết Nguyên đán thường được ưa chuộng hơn cả. Và đây có lẽ cũng là loại giò có nhiều biến tấu, được chị em thực hành làm tại nhà nhiều nhất.

Gần đây, trên một nhóm chia sẻ công thức nấu ăn xuất hiện bài đăng về cách gói giò xào đặc biệt. Thay vì dùng khuôn inox như thường thấy ở các cửa hàng thì người này lại dùng mo cau để tạo khuôn cho giò. Được biết, cách gói giò bằng mo cau vốn đã xuất hiện từ lâu nhưng trong thời có khuôn sẵn thì hiếm ai còn làm. Cho nên khi giới thiệu, cách gói giò xào như này không khỏi khiến hội "yêu bếp" tò mò.

Ảnh: Lăng Việt Cường

Theo như mô tả, cách gói giò xào bằng mo cau cực hơn cả so với gói bánh chưng dài. Lý do là bởi mo càu vừa dày, vừa cứng, khó có thể gói bắt góc hai đầu như gói giò thông thường. Do đó, người ta chỉ có thể cho nguyên liệu đã sơ chế vào giữa, rồi túm hai đầu lại, sau đó từ từ quấn và thít chỉ để cố định. Và có lẽ đây cũng chính là công đoạn cực nhất khi làm giò xào.

Tuy nhiên, thành quả thu được thì chính chủ phải tự công nhận là ổn ngoài sức tưởng tượng. Giò vừa thơm mùi mo cau khô, phần giò sau vài tiếng đã đông lại, khô ráo, béo ngậy nhưng không hề ngán. Chưa kể, khi cắt ra, phần gân mo cau còn in lên miếng giò, cực đẹp mắt.

Ảnh: Lăng Việt Cường

Trước những bàn tán sôi nổi, nhiều chị em đã ấp ủ sẽ kiếm mo cau bằng được để thử cuốn giò xào vào dịp Tết sắp tới. Bên cạnh đó, những cách tạo khuôn giò xào từ bằng việc tận dụng đồ có sẵn trong nhà cũng hot trở lại.



Không kiếm được mo cau, chị Nguyễn Thị Thu Hằng - đang sinh sống ở Đức đã tận dụng luôn vỏ của chai dầu ăn, cho một ít lá chuối vào lót bên trong. Vậy là thành một cây giò thủ ngon lành cành đào. "Bạn nào ở nước ngoài hay ở thành phố, thử xem, gói giò kiểu cho người không khéo tay như mình thì ôi thôi đơn giản, một phát ăn ngay, các bạn vào đây xem cây gió bá đạo của mình nhé!", chị viết.

"Chỉ cần cho một miếng lá chuối nhỏ vào chai dầu như thế này là cho ra cây giò xào ngon lành chắc cú, khi ăn chỉ cần dùng cái kéo cắt vỏ là lôi nguyên cây giò ra. Giò lại có in lằn ranh của khuôn chai dầu, cắt theo lằn ranh đó rất vừa khoanh giò, nhấm mắt cắt cũng ngay đơ, ôi thôi nó tiện làm sao", chị Hằng chia sẻ thêm.

Ảnh: Thi Thu Hang Nguyen

Chưa dừng lại, một số chị em còn khoe thành quả giò xào được làm từ vỏ hộp sữa của con, sau khi uống hết thì mẹ rửa sạch để tận dụng. Ảnh: Mai Duong

Một người khác lại gợi ý dùng luôn giấy bạc, hoặc hộp đựng thực phẩm trong nhà. Ảnh: Nguyễn Quý

Trong khi đó, cách bó giò và ép giò bằng khung tạo nên từ thanh tre và lạt vẫn được cho là cách truyền thống, đảm bảo giò được ép hết mỡ, cho ra thành phẩm ngon nhất. Song, từ công đoạn bó giò đến tạo khuôn tương đối vất vả với những ai không quen tay. Ảnh: Ngọc Nguyễn

Còn về kinh nghiệm làm sao để nén giò cho chặt thì với những kiểu tận dụng khuôn như thế này, bí kíp của các chị em là cứ cho nhân vào đến đâu là nhanh tay ấn xuống đến đấy, đến khi đầy khuôn thì giò cũng đã được nén thành hình. Ngoài ra, muốn giò được chắc tay, không bị rời rạc dù đã nén thì phải chú ý đến việc chọn thịt, không nên chọn nạc quá, phải có cả bì, giò sẽ bị khô và khó dính. Lúc xào nguyên liệu cũng phải kỹ, căn vừa lửa sao cho nhựa từ bì chảy ra mà không bị cháy.