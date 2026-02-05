Tết nhẹ tênh nhờ thói quen gửi hàng từ sớm

Càng về gần Tết Nguyên đán, nhịp sống tại các đô thị lớn càng trở nên vội vã. Áp lực công việc cuối năm cùng nhu cầu mua sắm, di chuyển khiến quỹ thời gian của người trẻ ngày càng eo hẹp. Trước thực tế đó, xu hướng chủ động hoàn tất sớm các đầu việc trước Tết đang dần hình thành, trong đó có việc gửi hàng cá nhân về quê. Từ quà Tết cho gia đình đến đồ sinh hoạt và hành lý cá nhân, hoạt động gửi hàng đang được người trẻ đưa vào kế hoạch chuẩn bị Tết, thay vì chỉ thực hiện khi đã quá cận ngày di chuyển.

Xu hướng chuẩn bị Tết từ sớm

Theo đại diện một hãng chuyển phát nhanh, nếu trước đây dịch vụ chuyển phát chủ yếu gắn liền với hoạt động mua bán hàng online, thì nay người dân đã hình thành thói quen gửi đồ cá nhân khi phát sinh nhu cầu, đặc biệt với hành lý cồng kềnh hoặc nhu cầu gửi đồ về quê trong các dịp lễ, Tết.

Anh Hải (quê Hải Phòng), hiện làm việc tại TP.HCM, chia sẻ: "Do đặc thù công việc sales, mình thường phải làm đến tận ngày 29 Tết (âm lịch). Quê xa, đồ đạc lỉnh kỉnh, hành lý nặng nên việc di chuyển khá bất tiện, chưa kể chi phí vé máy bay tăng cao khi phát sinh thêm hành lý ký gửi. Vì vậy, khoảng 10 ngày trước Tết, mình chủ động chuẩn bị đồ và gửi về quê bằng dịch vụ chuyển phát. Hiện tại, mình đặt đơn qua Zalo Mini App của J&T Express, shipper sẽ đến tận nhà lấy hàng. Nhờ đó, đến ngày về mình chỉ cần đi thẳng từ chỗ làm ra sân bay, không phải lo mang vác hành lý."

Không chỉ riêng anh Hải, nhiều người làm việc xa quê cũng lựa chọn gửi đồ sớm, trước khoảng một đến hai tuần thay vì chờ đến giai đoạn cao điểm. Cách làm này giúp giảm áp lực tàu xe khi di chuyển, đồng thời đảm bảo đồ đạc đã sẵn sàng khi về đến nhà, hạn chế rủi ro trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển tăng cao trên toàn thị trường.

Chị Ân – hiện làm việc tại Hà Nội, cho biết: "Khi hành lý và quà cáp đã được sắp xếp từ trước, việc chuẩn bị Tết trở nên nhẹ nhàng hơn, tránh tình trạng dồn dập vào những ngày cuối năm."

Song song với xu hướng gửi sớm, yếu tố tiện lợi ngày càng được người trẻ ưu tiên khi lựa chọn dịch vụ chuyển phát. Các giải pháp như tạo đơn nhanh, lấy hàng tận nơi dù chỉ một kiện nhỏ hay theo dõi trạng thái vận chuyển theo thời gian thực đang dần trở thành những tiêu chí quen thuộc, chị Ân chia sẻ thêm.

Một hành khách đang đóng gói đồ đạc chuẩn bị gửi về quê dịp Tết Nguyên đán.

Khi hành lý không còn là nỗi lo

Trong câu chuyện gửi hàng từ sớm dịp Tết, sinh viên là một trong những nhóm ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Thay vì mang theo nhiều hành lý trên những chuyến xe đông đúc cuối năm, không ít sinh viên lựa chọn gửi đồ trước để hành trình về quê trở nên gọn nhẹ và thoải mái hơn. Việc gửi hàng tận nơi cũng giúp các bạn chủ động sắp xếp thời gian, đặc biệt trong giai đoạn vẫn đang hoàn tất thi cử hoặc các công việc cuối kỳ. Bên cạnh đó, chi phí hợp lý cũng là yếu tố phù hợp với khả năng chi tiêu của sinh viên.

Là sinh viên năm cuối đang học tập tại TP.HCM, Phương Thi (21 tuổi) cho biết không chỉ riêng dịp Tết, cô thường gửi hành lý về quê sớm khoảng hơn một tuần. Sau Tết, Thi lại tiếp tục gửi đồ bằng dịch vụ chuyển phát nhanh lên thành phố, từ quà quê do bố mẹ chuẩn bị đến hành lý cá nhân. "Mình chỉ cần đóng thùng và gửi tại bưu cục gần nhà, hoặc có shipper đến tận nơi lấy. Nhờ vậy, mỗi lần đi hay về mình chỉ cần mang theo balo cá nhân," Phương Thi chia sẻ.

Để thuận tiện hơn trong việc gửi hành lý, Phương Thi lựa chọn sử dụng Zalo Mini App của J&T Express. Theo Thi, việc có thể tạo đơn trực tiếp trên Zalo, nhập thông tin giao – nhận, theo dõi trạng thái vận chuyển và được hỗ trợ lấy hàng tận nơi giúp quá trình gửi đồ diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm đáng kể thời gian trong giai đoạn cuối năm. Không cần di chuyển, mang vác hay chờ đợi lâu, toàn bộ thao tác đều thực hiện trên điện thoại, phù hợp với lịch sinh hoạt bận rộn của sinh viên.

J&T Express là một trong những đơn vị logistics đang từng bước mở rộng dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân.

Trước xu hướng này, các đơn vị logistics cũng đang từng bước mở rộng dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, với trọng tâm là sự tiện lợi và tính chủ động. Tại Việt Nam, J&T Express là một trong những đơn vị triển khai các giải pháp như tạo đơn nhanh, lấy hàng tận nơi và cập nhật trạng thái vận chuyển theo thời gian thực, góp phần đáp ứng nhu cầu gửi hàng ngày càng đa dạng trong mùa cao điểm.