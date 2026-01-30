SnP kỷ niệm 10 năm thành lập và ra mắt nhận diện thương hiệu cùng định vị mới "SxP"

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của SnP sau một thập kỷ phát triển, từ một agency độc lập trở thành hệ sinh thái dịch vụ đa ngành, với tầm nhìn dài hạn và tư duy tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.

10 năm – Từ một agency độc lập trở thành hệ sinh thái dịch vụ đa ngành

SnP được thành lập vào năm 2015 chỉ với một đội ngũ tinh nhuệ, hai khách hàng chiến lược đầu tiên. Ngay từ điểm xuất phát, SnP đã lựa chọn con đường phát triển bền vững dựa trên niềm tin nhất quán: chiến lược chỉ thực sự có giá trị khi dung hoà được tầm nhìn thương hiệu và triển khai hiệu quả trong thực tế kinh doanh.

Từ nền tảng đó, SnP từng bước khẳng định vai trò đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu lớn trong các lĩnh vực từ Tài chính – Ngân hàng - Bảo hiểm, Viễn thông – Công nghệ, Bán lẻ & Hàng tiêu dùng nhanh đến Sản xuất & Công nghiệp nặng và Bất động sản. Song song với thị trường nội địa, SnP mở rộng hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế, tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn về chiến lược, quản trị và tư duy, không chỉ phù hợp với bối cảnh Việt Nam mà còn tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.

Sau 10 năm, SnP phát triển từ 10 nhân sự lên hơn 50 chuyên gia, từ một agency độc lập trở thành hệ sinh thái dịch vụ đa ngành nhưng vẫn giữ nguyên cách tiếp cận cốt lõi: luôn bắt đầu từ chiến lược và kết thúc bằng hiệu quả bền vững cho các đối tác.

Từ SnP đến SxP: Khi "X" trở thành định vị trung tâm

Cột mốc 10 năm không chỉ đánh dấu hành trình trưởng thành mà còn là thời điểm SnP chuyển hoá tư duy và tái định vị vai trò của mình. Chữ X trong "SxP" đại diện cho "The Power of X" - sức mạnh của những giao điểm chiến lược Strategy × Creativity × Culture × Technology/AI × Community.

Ở trung tâm của mọi giao điểm đó là Strategy × Planning – nền tảng dẫn dắt toàn bộ hệ sinh thái SnP, và nuôi dưỡng bốn practice chuyên sâu: SxP Corporate, SxP SoMed, SxP IMC, SxP Creative. Cùng với định vị mới, SnP chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới, phản ánh tinh thần sắc sảo hơn, hiện đại hơn và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển kế tiếp.

Điểm nhấn hiện thân cho tinh thần thương hiệu mới là Talkshow "The Power of X" với sự tham gia của hai khách mời đặc biệt:

Nhạc sĩ Quốc Trung: đại diện cho giao điểm Culture × Identity × Strategy

Nhà sáng tạo nội dung An Trương: đại diện cho giao điểm Content × Community × Reality

Phần trò chuyện giữa Host Nguyễn Thanh Sơn và hai khách mời mang đến những góc nhìn sâu sắc về cốt lõi của thương hiệu và truyền thông trong kỷ nguyên mới. Từ vai trò của văn hoá và bản sắc trong xây dựng thương hiệu bền vững đến tiếng nói riêng, thách thức của AI trong sáng tạo nội dung.

Talkshow không chỉ là một hoạt động kỷ niệm mà còn phản ánh rõ ràng định vị thương hiệu của SnP: giao điểm giữa "gốc rễ" văn hoá bền vững của thương hiệu với sức sáng tạo, công nghệ trong dòng chảy hiện đại của truyền thông và hành vi công chúng. Ở đó, Strategy × Planning là lõi, giúp thương hiệu không mất gốc khi đổi mới, và không bị "lạc nhịp" khi bước vào tương lai.

Bà Hoàng Chi Phương, Giám đốc SnP, chia sẻ: "Sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập và ra mắt nhận diện thương hiệu cùng định vị mới SxP đánh dấu một chương mới trong hành trình phát triển của chúng tôi, sắc sảo hơn trong tư duy, mạnh mẽ hơn về hệ sinh thái. Chúng tôi tin vào cách làm việc hiệu quả nhưng bền vững và một agency Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu tầm nhìn quốc tế và tầm vóc toàn cầu, nếu giữ được bản sắc, kỷ luật chiến lược, sự tử tế trong nghề và tinh thần học hỏi không ngừng.

Với triết lý "Global by Design, Local by Heart", SnP cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng bằng tinh thần trách nhiệm và sự thấu hiểu, trở thành một đối tác chiến lược dài hạn mang đến những giải pháp hiệu quả, bền vững và phù hợp với bối cảnh thị trường không ngừng biến đổi."