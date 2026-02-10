Tết nhà nào cũng nấu món này nhưng ít ai biết đang âm thầm “gọi lộc” về nhà

Trong mâm cỗ ngày Tết của người Việt, có một món gần như gia đình nào cũng chuẩn bị: thịt kho trứng (miền Nam thường gọi là thịt kho tàu, miền Bắc hay biến tấu thành thịt kho trứng hoặc thịt kho nước mắm). Món ăn này không chỉ dễ ăn, bảo quản được nhiều ngày mà còn gắn liền với ký ức sum vầy của nhiều thế hệ.

Ít ai để ý rằng, theo quan niệm dân gian, thịt kho trứng còn mang ý nghĩa biểu tượng về sự đủ đầy, viên mãn và được xem là món ăn "gọi lộc" trong những ngày đầu năm mới.

Ý nghĩa phong tục ẩn sau món thịt kho trứng

Trong văn hóa ẩm thực truyền thống, mỗi thành phần của món thịt kho trứng đều mang một tầng ý nghĩa riêng. Thịt heo đặc biệt là phần thịt ba chỉ tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Phần mỡ và nạc xen kẽ được xem là biểu tượng của sự cân bằng, hài hòa trong cuộc sống.

Quả trứng với hình dáng tròn đầy thường được người xưa liên tưởng đến sự viên mãn, trọn vẹn. Khi kết hợp với nhau trong nồi thịt kho, món ăn được xem như lời chúc cho một năm mới ấm no, gia đình quây quần và mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Màu sắc và cách nấu cũng mang ý nghĩa may mắn

Một nồi thịt kho đạt chuẩn truyền thống thường có màu nâu cánh gián óng đẹp, nước kho trong và đậm vị. Theo quan niệm dân gian, màu sắc này tượng trưng cho sự bền vững, ổn định tài lộc.

Người xưa cũng thường kho thịt trong nồi lớn, nấu chậm trên lửa nhỏ để thịt mềm, thấm vị. Cách nấu này không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn được xem là biểu tượng cho sự kiên nhẫn, vun vén – những yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Vì sao món ăn này được xem là "gọi lộc" dịp đầu năm?

Trong dân gian, những món ăn có hình tròn, đầy đặn và được nấu trong nước thường gắn với ý nghĩa sinh sôi, lưu chuyển tài lộc. Nồi thịt kho với nước kho sóng sánh được xem là biểu tượng cho sự hanh thông, đủ đầy trong năm mới.

Ngoài ra, việc chuẩn bị sẵn nồi thịt kho để dùng nhiều ngày Tết còn mang ý nghĩa gia đình không thiếu thốn, bữa cơm luôn ấm cúng, sum vầy.

Thói quen nấu thịt kho – cách gìn giữ ký ức Tết

Đối với nhiều người, mùi thơm của nồi thịt kho đang sôi trên bếp là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Tết đã về. Đây cũng là món ăn thường được chuẩn bị từ trước giao thừa, thể hiện sự chu đáo và mong muốn năm mới khởi đầu thuận lợi.

Không ít gia đình xem việc cùng nhau nấu nồi thịt kho là nghi thức gắn kết các thế hệ, nơi người lớn truyền lại bí quyết nấu nướng và câu chuyện về Tết xưa.

Giữ nét truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Ngày nay, dù thực đơn ngày Tết ngày càng đa dạng, thịt kho trứng vẫn giữ vị trí đặc biệt trong nhiều gia đình. Nhiều người trẻ có thể thay đổi cách nấu cho phù hợp khẩu vị, nhưng ý nghĩa biểu tượng của món ăn này vẫn được gìn giữ.

Các chuyên gia văn hóa cho rằng, những món ăn truyền thống như thịt kho không chỉ mang giá trị ẩm thực mà còn là sợi dây kết nối ký ức và phong tục gia đình.

Khi món ăn trở thành lời chúc đầu năm

Mâm cơm Tết luôn chứa đựng mong ước về sự đủ đầy, hòa thuận và bình an. Và trong số những món ăn quen thuộc ấy, thịt kho trứng được xem như biểu tượng của sự viên mãn, ấm no, điều mà hầu hết gia đình đều hướng tới khi bước sang năm mới.

Giữa nhiều món ngon hiện đại, nồi thịt kho vẫn âm thầm giữ vai trò đặc biệt trong văn hóa Tết Việt, không chỉ làm ấm bữa cơm mà còn gửi gắm niềm tin về một năm mới đủ đầy và hanh thông.